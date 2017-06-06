Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Роман Зобнин
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Пропала собака. Кто должен заменить Романа Зобнина

Спойлер – этого человека вы не найдёте в заявке сборной России.
6 июня 2017, вторник. 15:00. Футбол

В который раз Станиславу Черчесову предстоит собирать состав сборной России заново. Даже с телекартинки из Будапешта травма Романа Зобнина выглядела опасной – нога поехала на кочке в безобидной ситуации, после чего Зобнин держался за колено. Его травма сразу была очень похожа на повреждение крестообразных связок, о чём написал и официальный «твиттер» сборной России.

Теперь диагноз, к сожалению, подтверждён – из-за пустякового товарняка Зобнин пропустит и Кубок конфедераций, и (возможно) весь поход «Спартака» в Лиге чемпионов. Тренерскому штабу нужно думать, как заменить универсального спартаковца, и при этом делать акцент в сторону игрока-разрушителя.

Почему сборной нужен разрушитель

Уже очевидно, что Станислав Черчесов наигрывает главной тактикой сборной России схему с тремя центральными защитниками – 3-1-4-2. При атаке поднимается ближе к нападающим Головин, фактически становясь третьим, при обороне тройка защитников поднимается в пятёрку, а хавбеки встречают соперника своей тройкой. Один из них садится чуть ближе к защитной линии, становясь вершиной треугольника, направленного к своим воротам. В матче с Венгрией таким игроком был Денис Глушаков.

Глушаков действует так скорее от безысходности – Массимо Каррера показал, что атакующий потенциал Глушакова гораздо сильнее, а сзади при случае подчистит Фернандо. Глушаков стал реже встречаться с мячом, меньше перехватывать и отбирать, но качество оборонительной игры стало выше: если в сезоне-2015/16, часто играя глубже остальных хавбеков, Денис проводил 68,5% попыток удачных отборов, то в чемпионском сезоне – 74%. Плюс за спиной действует лучший опорник Премьер-Лиги, что сказалось и на оценке игры Глушакова (если ошибётся, Фернандо подстрахует), и вообще на чемпионской гонке. Для золотого пазла в Премьер-Лиге сильный опорник в лучшей форме – самый большой кусочек.

Тройной блок. Клубы Премьер-Лиги помешались на трёх защитниках
Сергей Титов – о главных тактических решениях сезона в Премьер-Лиге.

Опорных хавбеков в России почти перестали производить. Все сильнейшие игроки Премьер-Лиги на этой позиции – легионеры: Фернандо, Вернблум, Хави Гарсия (не образца минувшего сезона, конечно), Каборе, Гацкан, да даже Вадим Афонин из «Оренбурга» уже заигран за узбекскую сборную. Из имеющихся в составе сборной России игроков потенциально изобразить Вернблума могут всего двое, притом один – с громадной натяжкой.

Массимо Каррера показал, что атакующий потенциал Глушакова гораздо сильнее, а сзади при случае подчистит Фернандо.

Тарасов или Газинский?

Вариант, выбранный Черчесовым по ходу игры с Венгрией в пожарном порядке – выход Александра Ерохина вместо Зобнина, – тоже уязвим: при таком варианте помощь Глушакову в отборе становится меньше, а сам Глушаков по-прежнему остаётся слабым местом. Ровным счётом ничего не поменяет и появление на позиции Дениса Юрия Газинского – формация «Краснодара» фактически расставляет те же акценты, что и Массимо Каррера.

Игорь Шалимов часто подчёркивал, что перестроил игру «Краснодара» на 4-2-3-1 с двумя опорниками, но всё же это не совсем правда: подчищал, дорабатывал и регулировал прессинг Шарль Каборе, сильнейший опорник «Краснодара», Газинский же при атаках находился над африканцем. Его более атакующую направленность показывает статистика участия в голевых атаках – если Газинский девять раз участвовал в них, то Каборе всего трижды. При этом к оборонительным качествам Юрия есть претензии: он не всегда хорош в выборе позиции, особенно заметно это при игре на подборах.

Тарасов – как раз чистокровный опорный хавбек, но не тянущий уровень сборной России. Весеннюю часть сезона Тарасов провалил, а самым показательным выступил матч «Локомотива» с ЦСКА – Дмитрий ошибался под прессингом, плохо возвращался назад и открывал для «армейцев» громадные свободные зоны.

Удивительно, что при этом Черчесов оправдывал Тарасова «высоким объёмом ТТД». При таком объёме работы Дмитрий допускает много ошибок, в том числе технического брака – 215 неудачных простых передач (без обострения) в ноги сопернику и 43 серьёзных ошибки, начиная с сезона-2014/15.

И тут напрашивается беспроигрышный для сборной, но, вероятно, проигрышный для Станислава Черчесова вариант.

Самое логичное решение из возможных

Вызвать в сборную Игоря Денисова. Станислав Черчесов очень размыто говорил о кандидатуре игрока «Локомотива»: «Мы готовим команду к чемпионату мира. У нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя». Здесь даже не нужно читать между строк, и так понятно, что отношение Черчесова к Денисову – продолжение истории из весны 2015-го, когда Денисов набросился на тренера в раздевалке «Динамо», выплеснул желчи в их разговоре лицом к лицу, а потом отправился работать с дублем.

Очень жаль, что путь в сборную России Денисову преграждают нефутбольные репрессии, потому что даже в 33 Игорь – лучший русский опорник из возможных.

*данные с сезона-2014/15

Статистика Wyscout рассматривает единоборства не только как удачные-неудачные, но и как «нейтральные» – когда мяч не достался никому из борющихся игроков. Так вот, Игорь Денисов – лучший из российских опорников и по количеству удачных единоборств (24% – значительно больше, чем у Тарасова, Газинского и потенциального кандидата в середину поля Ерохина), и по количеству неудачных, где учтены и нейтральные (48% – для сравнения, Тарасов проигрывает 54,3% единоборств, Газинский – 55,7%). Чтобы цифры Wyscout казались более понятными – Н’Голо Канте записано 46% проигранных единоборств, Касемиро – 49,7%.

Третий сезон подряд Игорь Денисов лучше Тарасова по проценту удачных попыток отбора, и разница между опорниками «Локомотива» существенна – 73% против 65,2% в нынешнем сезоне. Газинский, что интересно, в качестве отбора превосходит Денисова (75,3% удачных), но слабее в единоборствах и выборе позиции при обороне, о чём было сказано выше.

Схема с тремя центральными защитниками часто строится на одном, как минимум одном, сильном разрушителе. Что бывает, когда у соперника такой разрушитель есть, а у тебя – нет, показал «Ювентус» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»: плюшевый центр с Хедирой и Пьяничем был разнесён мадридским «ромбом».

Тактика сборной России теперь тоже становится уязвимой – Глушаков на позиции опорника выглядит авантюрным решением, Головин полезнее как связующее звено между обороной, Газинский в клубе фактически играет роль Глушакова, а Тарасов – просто очень средний опорник, регулярно теряющий позицию.

Все цифры, наблюдения и выкладки состава говорят за вызов Игоря Денисова в сборную России, пусть даже от безысходности и неимения других вариантов.

Буквально все цифры, наблюдения и выкладки состава говорят за вызов Игоря Денисова в сборную России, пусть даже от безысходности и неимения других вариантов. Но, вероятно, Станислав Черчесов снова проигнорирует игрока «Локомотива». Когда определялась заявка на Кубок конфедераций, тренер лично звонил Кокорину,Шатову, объяснял их отсутствие в составе. «Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попал. Если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову», – говорил Черчесов в мае.

Он и в этот раз не позвонит Денисову.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Футбол Денис Глушаков Дмитрий Тарасов Игорь Денисов Роман Зобнин Юрий Газинский
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
15:34 «Арсенал» может приобрести Ляказетта в случае ухода Алексиса
15:25 «Энергомаш» лидирует в Футбольной лиге промышленности — 2017
15:17 Мостовой: если Зобнин и пропустит три-четыре игры на КК-2017, ничего страшного
15:07 «Локомотив» запланировал три контрольных матча на сборе в Австрии
15:01 Кучук, который может возглавить «Ростов», покинул «Сталь»
14:54 Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев
14:52 «Фиорентина» объявила о назначении Пиоли на пост главного тренера
14:37 Зобнин: огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо!
14:31 Петраков: у меня нет информации об уходе Солосина в «Анжи»
14:30 Сарсания: Новосельцев ранее хотел вернуться в «Ростов», теперь об этом речи нет
14:22 Юмтити: надеюсь услышать официальное сообщение о переходе Дембеле в «Барселону»
14:13 «Саутгемптон» пожалуется на «Ливерпуль» за переговоры с ван Дейком
14:07 Сарсания: возвращение Халка было бы интересно «Зениту», но есть денежный фактор
14:03 «Боруссия» объявила о назначении Боша на пост главного тренера
14:01 Джано — Зобнину: ты боец, возвращайся, мы тебя ждём
13:54 МВД просит ограничить продажу алкоголя вокруг стадионов на Кубке конфедераций
13:49 Пике: мы заставили «Реал» праздновать победу в Кубке Испании на улицах Мадрида
13:48 Команды – участницы КК-2017 будут постоянно сопровождаться сотрудниками МВД
13:46 Газизов: на нас из «Зенита» по поводу Низелика пока никто не выходил
13:32 191 гражданину РФ запрещено посещение футбольных матчей на территории страны
13:30 Р. Гусев: Зобнина есть кем заменить, например связка Глушаков — Головин
13:24 Туран повздорил с журналистом турецкой газеты
13:23 «Арсенал» объявил о переходе Колашинаца
13:20 Спаллетти подтвердил, что договорился с «Интером»
13:19 200 тыс. подали заявки на паспорт болельщика перед Кубком конфедераций
13:15 ФСБ: угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций не выявлено
13:12 Билялетдинов: Ерохин отлично подойдёт на позицию Зобнина
13:10 Дель Боске: не сомневались, что Асенсио достоин участия в ЧЕ-2016
13:08 Бышовец: для Зобнина это ещё одно из испытаний, многие из которых он уже прошёл
13:00 Дания – Германия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
12:46 Ярмоленко – лучший игрок УПЛ сезона-2016/17, Фонсека – лучший тренер
12:45 Ярдошвили: будем надеяться, что операция Зобнину не понадобится
12:34 «Милан» предложил за Обамейянга € 60 млн
12:32 Коноплянка: ни за что не покинул бы «Севилью», если бы знал, что иду в такую яму
12:28 Левандовски признан игроками лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17
12:09 «Лион» может продать Вальбуэна в «Фенербахче»
12:07 «Атлетико» нацелился на полузащитника «Севильи» Витоло
12:06 Терентьев: Быстров, Радимов, Аршавин всегда были для меня идолами
12:04 Вартапетов: Зобнин — настоящий боец, и нет сомнений, что он восстановится
11:56 Защитник сборной России Джикия избежал серьёзных повреждений
11:48 Бельерин: Вальверде будет достойным тренером для «Барселоны»
11:38 «СКА-Хабаровск»: комиссия РФПЛ удовлетворена состоянием домашней арены клуба
11:37 Нигматуллин: Зобнин мог стать открытием Кубка конфедераций
11:34 Пулишичу жаль, что Тухель покинул «Боруссию» Д
11:28 Украина – Мальта: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017