Пропала собака. Кто должен заменить Романа Зобнина

В который раз Станиславу Черчесову предстоит собирать состав сборной России заново. Даже с телекартинки из Будапешта травма Романа Зобнина выглядела опасной – нога поехала на кочке в безобидной ситуации, после чего Зобнин держался за колено. Его травма сразу была очень похожа на повреждение крестообразных связок, о чём написал и официальный «твиттер» сборной России.

Теперь диагноз, к сожалению, подтверждён – из-за пустякового товарняка Зобнин пропустит и Кубок конфедераций, и (возможно) весь поход «Спартака» в Лиге чемпионов. Тренерскому штабу нужно думать, как заменить универсального спартаковца, и при этом делать акцент в сторону игрока-разрушителя.

Почему сборной нужен разрушитель

Уже очевидно, что Станислав Черчесов наигрывает главной тактикой сборной России схему с тремя центральными защитниками – 3-1-4-2. При атаке поднимается ближе к нападающим Головин, фактически становясь третьим, при обороне тройка защитников поднимается в пятёрку, а хавбеки встречают соперника своей тройкой. Один из них садится чуть ближе к защитной линии, становясь вершиной треугольника, направленного к своим воротам. В матче с Венгрией таким игроком был Денис Глушаков.

Глушаков действует так скорее от безысходности – Массимо Каррера показал, что атакующий потенциал Глушакова гораздо сильнее, а сзади при случае подчистит Фернандо. Глушаков стал реже встречаться с мячом, меньше перехватывать и отбирать, но качество оборонительной игры стало выше: если в сезоне-2015/16, часто играя глубже остальных хавбеков, Денис проводил 68,5% попыток удачных отборов, то в чемпионском сезоне – 74%. Плюс за спиной действует лучший опорник Премьер-Лиги, что сказалось и на оценке игры Глушакова (если ошибётся, Фернандо подстрахует), и вообще на чемпионской гонке. Для золотого пазла в Премьер-Лиге сильный опорник в лучшей форме – самый большой кусочек.

Тройной блок. Клубы Премьер-Лиги помешались на трёх защитниках Сергей Титов – о главных тактических решениях сезона в Премьер-Лиге.

Опорных хавбеков в России почти перестали производить. Все сильнейшие игроки Премьер-Лиги на этой позиции – легионеры: Фернандо, Вернблум, Хави Гарсия (не образца минувшего сезона, конечно), Каборе, Гацкан, да даже Вадим Афонин из «Оренбурга» уже заигран за узбекскую сборную. Из имеющихся в составе сборной России игроков потенциально изобразить Вернблума могут всего двое, притом один – с громадной натяжкой.

Массимо Каррера показал, что атакующий потенциал Глушакова гораздо сильнее, а сзади при случае подчистит Фернандо.

Тарасов или Газинский?

Вариант, выбранный Черчесовым по ходу игры с Венгрией в пожарном порядке – выход Александра Ерохина вместо Зобнина, – тоже уязвим: при таком варианте помощь Глушакову в отборе становится меньше, а сам Глушаков по-прежнему остаётся слабым местом. Ровным счётом ничего не поменяет и появление на позиции Дениса Юрия Газинского – формация «Краснодара» фактически расставляет те же акценты, что и Массимо Каррера.

Игорь Шалимов часто подчёркивал, что перестроил игру «Краснодара» на 4-2-3-1 с двумя опорниками, но всё же это не совсем правда: подчищал, дорабатывал и регулировал прессинг Шарль Каборе, сильнейший опорник «Краснодара», Газинский же при атаках находился над африканцем. Его более атакующую направленность показывает статистика участия в голевых атаках – если Газинский девять раз участвовал в них, то Каборе всего трижды. При этом к оборонительным качествам Юрия есть претензии: он не всегда хорош в выборе позиции, особенно заметно это при игре на подборах.

Тарасов – как раз чистокровный опорный хавбек, но не тянущий уровень сборной России. Весеннюю часть сезона Тарасов провалил, а самым показательным выступил матч «Локомотива» с ЦСКА – Дмитрий ошибался под прессингом, плохо возвращался назад и открывал для «армейцев» громадные свободные зоны.

Удивительно, что при этом Черчесов оправдывал Тарасова «высоким объёмом ТТД». При таком объёме работы Дмитрий допускает много ошибок, в том числе технического брака – 215 неудачных простых передач (без обострения) в ноги сопернику и 43 серьёзных ошибки, начиная с сезона-2014/15.

И тут напрашивается беспроигрышный для сборной, но, вероятно, проигрышный для Станислава Черчесова вариант.

Самое логичное решение из возможных

Вызвать в сборную Игоря Денисова. Станислав Черчесов очень размыто говорил о кандидатуре игрока «Локомотива»: «Мы готовим команду к чемпионату мира. У нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя». Здесь даже не нужно читать между строк, и так понятно, что отношение Черчесова к Денисову – продолжение истории из весны 2015-го, когда Денисов набросился на тренера в раздевалке «Динамо», выплеснул желчи в их разговоре лицом к лицу, а потом отправился работать с дублем.

Очень жаль, что путь в сборную России Денисову преграждают нефутбольные репрессии, потому что даже в 33 Игорь – лучший русский опорник из возможных.

*данные с сезона-2014/15

Статистика Wyscout рассматривает единоборства не только как удачные-неудачные, но и как «нейтральные» – когда мяч не достался никому из борющихся игроков. Так вот, Игорь Денисов – лучший из российских опорников и по количеству удачных единоборств (24% – значительно больше, чем у Тарасова, Газинского и потенциального кандидата в середину поля Ерохина), и по количеству неудачных, где учтены и нейтральные (48% – для сравнения, Тарасов проигрывает 54,3% единоборств, Газинский – 55,7%). Чтобы цифры Wyscout казались более понятными – Н’Голо Канте записано 46% проигранных единоборств, Касемиро – 49,7%.

Третий сезон подряд Игорь Денисов лучше Тарасова по проценту удачных попыток отбора, и разница между опорниками «Локомотива» существенна – 73% против 65,2% в нынешнем сезоне. Газинский, что интересно, в качестве отбора превосходит Денисова (75,3% удачных), но слабее в единоборствах и выборе позиции при обороне, о чём было сказано выше.

Схема с тремя центральными защитниками часто строится на одном, как минимум одном, сильном разрушителе. Что бывает, когда у соперника такой разрушитель есть, а у тебя – нет, показал «Ювентус» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»: плюшевый центр с Хедирой и Пьяничем был разнесён мадридским «ромбом».

Тактика сборной России теперь тоже становится уязвимой – Глушаков на позиции опорника выглядит авантюрным решением, Головин полезнее как связующее звено между обороной, Газинский в клубе фактически играет роль Глушакова, а Тарасов – просто очень средний опорник, регулярно теряющий позицию.

Все цифры, наблюдения и выкладки состава говорят за вызов Игоря Денисова в сборную России, пусть даже от безысходности и неимения других вариантов.

Буквально все цифры, наблюдения и выкладки состава говорят за вызов Игоря Денисова в сборную России, пусть даже от безысходности и неимения других вариантов. Но, вероятно, Станислав Черчесов снова проигнорирует игрока «Локомотива». Когда определялась заявка на Кубок конфедераций, тренер лично звонил Кокорину,Шатову, объяснял их отсутствие в составе. «Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попал. Если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову», – говорил Черчесов в мае.

Он и в этот раз не позвонит Денисову.