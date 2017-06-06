«Он был похож на медведя». Сборная России глазами сборной Венгрии

Мартону Эппелю игрок сборной России напомнил медведя. Что он видел?

Форвард сборной Венгрии: один из защитников был похож на русского медведя

Нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель сказал, что один из игроков сборной России «был похож на русского медведя». Он даже забил гол в свои ворота, так что, видимо, немного испугался. Пытаемся понять, насколько грозно выглядит сборная России в глазах венгерского футболиста.

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.

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