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Поль Погба и Денис Терентьев
Фото: Артём Гусев
Текст: Антон Михашенок

Точка Тере. Кого «Зенит» приобрёл у «Ростова»

Пока трансферная кампания «Зенита» развивается так, будто Курбан Бердыев собирается не в Казань.
6 июня 2017, вторник. 18:00. Футбол

Почему этого трансфера стоило ожидать?

Здесь всё достаточно просто: это не просто трансфер, а возвращение футболиста в клуб, где он был воспитан. Терентьев в своё время был даже внесён «Зенитом» в заявку на Лигу чемпионов, но после нескольких мощных приобретений молодой футболист оказался не нужен и отправился в путешествие по ФНЛ. Забавно, что одной из причин отказа от Дениса стал трансфер Игоря Смольникова, с которым теперь Терентьев будет конкурировать за место в составе.

С точки зрения клуба, этот трансфер тоже логичен. В «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко и его команда, при которой ориентация на своих футболистов по крайней мере декларировалась. Вряд ли стратегия изменится сейчас: большие трансферы будут для основы, свои – для души.

Нужен ли Терентьев «Зениту»?

Здесь необходимо сказать, что такие футболисты, как Терентьев, будут всегда в цене. Во-первых, с игровой точки зрения – Денис умеет играть и на позиции правого защитника, и на позиции левого, а значит он уже хороший вариант для ротации. Менеджер берлинской «Герты» Михаэль Преетц, комментируя в одном из интервью выход из строя всех основных крайних защитников, сказал, что клуб будет нацелен на приобретение универсального вингбека, потому что таковы требования современного футбола – на скамейке у тебя всегда должен быть парень, который одинаково надёжно может сыграть на обоих флангах. «Герта» в последние годы придерживается трансферной политики, которую можно назвать одной из самых разумных в Европе, а потому к этому мнению можно прислушаться.

Фото: Карта действий Дениса Терентьева в матчах «Ростова»

Конечно, «Зенит» может приобрести игрока или двух с большим именем, и это усилит стартовый состав, но необходимо думать и о том, что будет, если эти футболисты выпадут. Терентьев хорош ещё и своей лояльностью: за два сезона в «Ростове» он выходил в основе всего 29 раз во всех турнирах, но при этом ни разу не высказывал недовольства игровым временем и всегда отрабатывал его без нареканий.

Как играет Терентьев?

Не совсем правильно считать, что любой защитник после Курбана Бердыева – это знак качества. Всё же гуру зонной обороны знает, как выстроить футболистов при потере мяча командой, чтобы замаскировать индивидуальные недостатки, поэтому, оказавшись в другом клубе с другими требованиями, эти же защитники могут иметь проблемы – Иван Новосельцев может многое об этом рассказать. По оборонительной метрике Терентьев проигрывает и Кришито, и Смольникову, но «Зенит» гораздо чаще владеет мячом и играет на чужой половине поля, а значит, может пригодиться умение новичка команды играть в современный футбол. Терентьев не сосредоточен на линейном продвижении по мелу боковой линии – он стремится к смещениям в центр, и при взломе массированной обороны, с которой «Зенит» будет сталкиваться постоянно, крайний защитник такого плана придётся очень кстати.

Есть у Терентьева две других особенности игры, которые необходимо выделить. Первая: если Смольников комбинирует навесы и прострелы гораздо чаще, чем среднестатистический защитник, используя пасы в штрафную низом, то Терентьев предпочитает играть верхом. 75% его передач в штрафную с флангов – это навесы (у Смольникова – 52%), а учитывая наличие у «Зенита» Артёма Дзюбы, который идеально борется вверху, использовать подачи всё же логичнее.

Вторая особенность: Терентьев склонен к риску с мячом меньше, чем другие крайние защитники «Зенита». Чтобы проиллюстрировать это, достаточно сказать, что на своей трети поля Денис совершил всего 6% своих попыток дриблинга. У того же Смольникова — 20%.

Что будет в «Зените»? Конечно, как минимум изначально Терентьев не станет основным защитником. Манчини должен ответить на вопрос о позиционировании Дениса – или он будет использоваться как довольно надёжная затычка при потерях основных игроков и только, или будет рассматриваться как претендент на место в старте. Во втором случае Терентьеву нужно найти свою точку – будет это левый край или правый? Теоретических знаний у Бердыева он получил достаточно, и, если не давать Денису объём действий больший, чем от него требовался в «Ростове», он как минимум не будет проваливаться. В целом это обычный, спокойный трансфер для команды, которая хочет претендовать на два титула и играть на три фронта.

Сравнительная статистика

В материале использованы данные компании Wyscout.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Ростов Денис Терентьев
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