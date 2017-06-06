Все силы на то. Почему Дмитрий Аленичев в «Енисее» — это хорошо

Совсем недавно мне рассказали историю об одном российском тренере, которого приглашали поработать с провинциальной командой второй лиги. Хорошей командой и по составу, и по амбициям — как, увы, модно говорить, она была с задачей. Однако тренер даже слушать не стал предложения и моментально отказал, на полном серьёзе мотивируя своё решение тем, что ему, человеку, который всю карьеру играл на высоком уровне, не по статусу опускаться в ПФЛ. Особых успехов в тренерстве этот специалист пока не добился.

Это одна из составляющих нашего футбольного менталитета. Завершающие карьеру футболисты почему-то уверены, что им обязаны моментально предложить работу в клубе Премьер-Лиги, и, когда этого не происходит, их дальнейшие рабочие пути развиваются двумя типовыми сценариями: или они терпеливо ждут, когда же всё-таки за ними придут из условного «Спартака», «Зенита» или хотя бы «Амкара» (и чаще не дожидаются), или соглашаются тренировать команду из родного или почти родного города. Причина, по которой так происходит, заключается в другом качестве, свойственном российскому футболу, — нежелание выйти из зоны комфорта со временем становится неумением развиваться. Так происходит, например, в ситуации с лимитом на легионеров, так происходит и в ситуации с тренерским составом.

Когда соглашаешься на идеальные для себя условия, нужно иметь определённое внутреннее отрицание этих условий в характере — именно это позволяет Зинедину Зидану быть настолько успешным в клубе, где на него готовы молиться. После криминальных пригородов Марселя, где Зидан провёл всё детство, понятия зоны комфорта у тебя просто нет — ты привыкаешь жить в хорошем смысле этого слова на измене. Если этого чувства нет, то ты можешь сгореть в зоне комфорта.



У Дмитрия Аленичева так вышло в «Спартаке». Место, время и фигуры, казалось, сошлись, но этого оказалось мало — нужно было развиваться как клубу, так и самому тренеру со своим штабом. Этого не произошло, и закончилось всё тем, чем закончилось — в чемпионской таблице Менделеева, которую фанаты «Спартака» презентовали во время игры с «Тереком», фамилии Аленичева не было.

Сегодня он стал главным тренером красноярского «Енисея», и это хорошо вот почему. Единственный в нашей футбольной истории человек, выигравший всё, не стал дожидаться, когда к нему придёт «Краснодар» или, например, «Ростов». Он не поехал и в родные Великие Луки, хотя с лета там появится команда второго дивизиона, а отправился в Красноярск, в Сибирь, в самую проблемную российскую лигу — лигу, где ты ещё не жив, но уже и не мёртв. Да, Аленичев жутко провалился в «Спартаке», но сейчас он показал, что готов выйти из зоны комфорта и попробовать измениться.

Вопрос дня. «Енисей» — подходящее место для перезагрузки карьеры Аленичева? «Енисей» объявил о назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера. Ожиданиями от работы экс-рулевого «Спартака» делятся эксперты.

Сделать это сейчас, сразу после не его чемпионства «Спартака» — шаг, достойный уважения. Нет в российском футболе другого человека, репутация которого на данный момент была бы настолько разбита. Нет человека, одна фамилия которого моментально заставляет, хихикая, вспоминать цитату-мем. Аленичев мог бы подождать ещё год, отсидеться и появиться в тот момент, когда найдутся новые антигерои, но он сделал шаг в условия минимального благоприятствования. Это как если бы ты планировал завтра сходить покататься на лыжах, а затем встал с утра и увидел мощнейший снегопад. Варианта всегда два: ты можешь решить переждать и сходить в другой день, а можешь выйти за порог, съесть на бегу килограмм снега, вернуться с красными, как спартаковские шарфы, щеками, но чувствовать себя победителем.

Конечно, есть вариант словить на тренировке в таких условиях воспаление лёгких, но его можно словить и в 20 градусов тепла, а удовлетворения от победы над собой и обстоятельствами не заменит ничто. В своё время Дмитрий Аленичев сказал, что игра «Спартака» при Каррере — «не то», заявляя тем самым о своём видении футбола. Теперь у него есть шанс изо всех сил показать, что такое «то», но, даже если ничего не получится, главный месседж коллегам Аленичев уже передал: нельзя стоять на месте и подмахивать условиям, нужно попытаться сыграть против них.