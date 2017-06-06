Жамалетдинов: «Матч ТВ» спутал меня с Жемалетдиновым

В середине мая на Пушкинской набережной Парка Горького открылось спортивно-креативное пространство adidas BASEMOSCOW. Именно здесь мы встретили воспитанника ЦСКА Тимура Жамалетдинова, который приехал протестировать новые бутсы и поддержать ребят, которые участвуют в турнире Tango.

Справка «Чемпионата»



Тимур Жамалетдинов



Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Клуб: ЦСКА

Гражданство: россиянин

Рост: 181 см. Вес: 73 кг

– Как вы попали в футбол?

– В 6 лет меня отвели родители. Игра мне понравилась, и я решил посвятить ей свою жизнь. Сначала меня отдали в «Локомотив», но через 7 лет я перешел в ЦСКА, где нахожусь до сих пор.



– Чем занимаются родители?

– Мама – воспитательница в детском саду. У отца небольшой бизнес с продуктовыми магазинами.



– Вы ещё учитесь?

– Да, в РУКе (Российский университет кооперации. — Прим. «Чемпионата»), на факультете финансов. Сейчас всё успеваю, хотя раньше были проблемы с учёбой.



– Когда?

– После 9-го класса я редко ходил в школу. Всё время тратил на игры и тренировки. А там пошли экзамены и контрольные. Приходилось договариваться: объяснял, что не прогуливаю, а занимаюсь серьёзным делом.

«Играли обычно на газировку»

– Вы москвич. Из какого района?

– Мытищи.

– Там уже стали звездой?

– Некоторые узнают, потому что видели по телевизору и читали в Интернете. Машины у меня ещё нет. Езжу на тренировки на метро. Недавно у выхода со станции «Медведково» мужчина попросил сфотографироваться, пожелал мне удачи. Было приятно.



– В Мытищах на футбольной коробке всех разносите?

– Сейчас уже не играю, но раньше случалось. Нормально выглядел на фоне остальных (улыбается). Играли обычно на газировку.

– Если делились на две команды, то капитаны первым делом брали вас?

– Бывало, что первым, а бывало — последним. Тогда ещё не так выделялся. Прибавил, когда попал в дубль ЦСКА.



– Благодаря кому вы попали в основу армейцев?

– Спасибо тренеру Александру Сергеевичу Гришину. Это его заслуга.



– Я слышал, что ЦСКА хотел вас отпустить, но Гришин настоял на обратном.

– Было такое, хотя подробностей не знаю. Вроде планировали отдать меня в аренду, но Гришин дал мне время. Я ему очень благодарен. Он всем объясняет, что нужно прибавлять, что мы ещё ничего не добились, попав в дубль.



– Ключевой момент в вашей карьере?

– Зимний сбор в начале этого года. Благодаря ему закрепился в главной команде. Получился шаг в большой футбол. В дубле уже надо было давать дорогу молодым. Сейчас приходят ребята, которым только исполнилось 18 лет, а мне уже 20. Для меня важно шагнуть на уровень профессионалов именно в ЦСКА. Всё-таки родной клуб, где я с детства. Прошёл и школу, и дубль.

– Как узнали о том, что едете на сборы?

– Закончилась первая часть сезона. Мне сказали, что я могу поехать на сборы как с дублем, так и с основой. Ближе к новому году узнал: в ЦСКА приходит Виктор Михайлович Гончаренко, который хочет на меня посмотреть. На сборах я попробовал новые для меня упражнения. Понятно, что у основной команды другая скорость мышления. Когда у тебя мяч, то надо продумывать на шаг вперёд — когда сыграть в пас, когда пойти самому. И в плане тактики: как играть в атаке, где открываться, в какой момет просить мяч.

– Вы всю жизнь играли нападающего. Гончаренко на сборах поставил вас левым защитником. Подумали, что это шутка?

– Если тренер пробует меня на другой позиции, я к этому готов. Не было такого, чтобы я поперхнулся, услышав про левого защитника. Это ведь контрольный матч на сборах. На моём месте мог оказаться любой футболист. Сейчас на тренировках могу сыграть вообще на какой угодно позиции.

«Иностранцы подсказывают. Через раз их понимаю»

– Дебюта в основе вы ждали долго?

– Да, ещё при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил.



– Сильно переживали на первой игре в РФПЛ?

– Конечно. Хотя провёл на поле всего 5-7 минут. Затем в Уфе появился уже на 35 минут. Появился при счёте 0:0. Вышел на левый фланг обороны, волновался поначалу. Старался почувствовать мяч, разбегаться, продышаться, а потом уже раскрепостился. Вроде игра пошла. Тренер просил больше играть на атаку. Мы победили со счётом 2:0. После встречи созвонился с Гришиным. Он поздравил меня с удачным матчем. Попросил, чтобы я не сбавлял.

– После дебюта в основе внимание к вам выросло?

– В «Инстаграме» на меня подписались, начали лайкать.



– Кто из игроков ЦСКА вам подсказывает?

– Ветераны Игнашевич, Березуцкие. Ну и иностранцы — Натхо, Вернблум. Правда, через раз их понимаю.



– Что именно подсказывают?

– Бывает, что не там открываюсь. Мне хотят сделать передачу в свободную зону, а меня там нет. Мне объясняют, как надо взаимодействовать на поле.



– Кто из опытных игроков «пихает»?

– Те же Игнашевич и Березуцкие. Ну и иностранцы могут выкрикнуть, если им что-то не понравилось. Нормальное дело, все через это проходили.



– Ваши партнёры по команде стоят миллионы евро в отличие от вас. Стараетесь играть с ними аккуратнее на тренировках?

– Иногда требуется сыграть жёстко. Неважно, молодой или ветеран — все равны. Если нужно, иду в стыки.

– Васин рассказывал, как Гончаренко в раздевалке бросался водой. За полгода почувствовали, что цена ошибки в РФПЛ намного выше, чем в молодёжном первенстве?

– У нас и в дубле все бьются максимально. ЦСКА и там, и там стал вторым. За 2-3 тура упустили чемпионство в молодёжной лиге. Было очень обидно.



– С кем главная «заруба» в молодёжном первенстве?

– Конечно, со «Спартаком». Бывало, что уступали, бывало побеждали — 3:0. Хотя и в молодёжной Лиге чемпионов случались «зарубы». Матч с «Тоттенхэмом» запомню навсегда. Первый тайм проиграли — 0:1. Во втором тайме переломили встречу и повели со счетом 2:1. Увы, пропустили на 90-й минуте — 2:2. Все были уверены, что закончится вничью, но в самом-самом конце мы забили победный мяч. Эмоции зашкаливали. Нам эти три очка были очень нужны для выхода из группы.

– Юношеская Лига чемпионов показала, что с европейскими клубами вполне можно бороться на этом уровне?

– У них были футболисты, которые младше меня на 2-3 года, но выглядели они не слабее нас.



– И последнее. Вас когда-нибудь путали с хавбеком «Рубина» Жемалетдиновым, у которого в фамилии отличается лишь вторая буква?

– Да, и часто. На «Матч ТВ» был какой-то сюжет о молодых футболистах. Речь пошла о Жемалетдинове, а на экране появилась моя фотка. Забавно получилось. Был и другой случай. Жемалетдинов забил победный мяч за юношескую сборную России. Моим родителям начали звонить и поздравлять. Пришлось объяснять, что это другой футболист.