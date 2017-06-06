Перекати-Пепе. Куда уходят из «Реала»

После 10 лет в «Реале» Пепе ищет новый клуб. «Не могу понять, почему я оказался вне команды», — сказал Пепе после победы в финале Лиги чемпионов. Расстаться красиво не получилось. Возможно, для «Реала» это традиция.



Официальный «Инстаграм» «Реала» полон фотографий игроков, которые празднуют победу в Лиге чемпионов. Там не только Роналду, Бензема, Рамос и Бэйл – там практически все. Есть и Пепе – с краю на одной коллективной фотографии, где поместилась вся команда. На этом всё. Никто не уделил этому внимания, хотя аналогичное «одиночество» Хамеса Родригеса в соцсетях спровоцировало появление новой теории заговора. Поэтому Пепе пришлось подбросить дров самому.

Что случилось?

«Зидан добился с командой выдающегося успеха, но есть вещи, которые я не могу понять. Не знаю, почему я вне команды. Зидан не прощался со мной, в руководстве тоже ничего не говорили, хотя у меня заканчивался контракт. Они знали, что меня здесь не будет, раньше, чем я об этом узнал».

Он сказал это в эфире радио COPE, и следующие несколько фраз стоит привести целиком, вместе с вопросами журналиста.



— Я начал задумываться о будущем в январе. У меня оставалось всего полгода по контракту, а клуб не предлагал его продлить. Говорят, «Реал» предложил мне новый контракт — на год с возможностью продления. Но это не так.



— Так предложение продлить контракт было?

— На два года — нет.



— А на год?

— На год было.



— Ты не принял, потому что хотел контракт на два года?

— Предложить можно по-разному. Мне предложили в некорректной форме. Считаю, я заслужил другого обращения. Но я профессионал и принимаю правила клуба. Они не предлагают игрокам старше 33 лет новые контракты, разве что на год.

Пепе прав?

В этой ситуации правых нет. Несколько лет назад расставание «Реала» с Раулем (то, как оно было обставлено) вызвало возмущение болельщиков. Но не стоит сравнивать Рауля и Пепе. Португалец сам ссылается на правила клуба. В Мадриде может быть внутреннее правило — продлевать игрокам старше 33 лет контракт только на год. Это деловой подход, и, если речь не идёт о легенде масштаба Йерро, Касильяса, Рамоса или Рауля, он вполне разумен. Пепе давно в команде, но, в отличие от перечисленных, он никогда не был символом «Реала».



Предложение о продлении контракта на год 34-летнему защитнику, который за год провёл 16 матчей во всех турнирах – это не оскорбление. Скорее, дань уважения. Пепе признаёт, что еще Рафа Бенитес честно предупредил: в старте будут играть Рамос и Варан, при Зидане это не изменилось. У француза Пепе был последним кандидатом на позицию.



С другой стороны, руководство «Реала» меньше всего нуждается в защите. Во-первых, у Фернандо Тапиаса, Эдуардо де Бласа и Флорентино Переса всё отлично. Во-вторых, Пепе – далеко не первый футболист, кто отработал в команде много лет и не дал повода усомниться в своём профессионализме, а потом уходит разочарованным. Какими бы ни были правила клуба, давно можно было найти способ выполнять их так, чтобы не вызывать раздражения у собственных игроков. Политика Переса вызывала критику задолго до Пепе – начиная с прощания с Фернандо Йерро и Висенте дель Боске. И вы же не забыли, как Касильяс давал прощальную пресс-конференцию на пустом стадионе? Король «Реала» Флорентино Первый не меняется.

Что дальше?

Агента Пепе зовут Жорже Мендеш, так что за будущее португальца можно не волноваться. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио на днях заявил, что защитник был предложен итальянской команде. Были озвучены условия сделки: зарплата 5 млн евро и контракт по схеме «2+1», то есть два сезона с опцией продления ещё на один сезон. Аузилио опроверг, что стороны договорились, но требования агента Пепе впечатляют.

Как выясняется, это не все требования: защитник хочет быть уверен, что получит постоянную игровую практику. Её гарантируют в «Галатасарае», но вместе с зарплатой в два раза меньше желаемой. Также испанские СМИ сообщили об интересе китайского клуба, но Пепе их предложение не рассматривает, так как хочет играть в Европе. Правда, фраза «интерес китайских клубов» автоматически появляется в любой трансферной новости, связанной с известным игроком, так что этому не стоит придавать слишком большого значения. А вот интерес «ПСЖ» — не просто слух. Об этом одновременно написали Marca — в Испании и Sky — в Англии.



Наконец, когда у Пепе спросили, правда ли, что он выбирает между Италией и Францией, он ответил: «Есть ещё предложение из Англии, надо выбрать». Неплохо для одной недели поиска клубов. 34-летнему защитнику, который не нужен «Реалу», есть из чего выбирать.