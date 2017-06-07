Каррера остаётся до 2019 года. Главное — в обзоре дня

Ориентировочный срок реабилитации Зобнина – от 4,5 до 5 месяцев



Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0). Сегодня Зобнину была сделана первая МРТ. Диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.



«К сожалению, вчера во время игры ничего не предвещающая ситуация привела к травме. Сразу после отлёта из Будапешта в клинике сделали МРТ. Роман в понедельник полетит в Италию в сопровождении врача сборной, где с очень большой долей вероятности будет сделана операция по пластике передней крестообразной связки. Ориентировочный срок реабилитации – 4,5-5 месяцев», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 года



«Спартак» и главный тренер команды Массимо Каррера продлили срок трудового договора до 31 мая 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба. Первоначально контракт итальянского специалиста был рассчитан до 30 июня 2018 года.



Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года после того, как пост главного тренера покинул Дмитрий Аленичев.



Под руководством Карреры красно-белые впервые с 2001 года завоевали чемпионский титул. В следующем сезоне «Спартак» выступит в Лиге чемпионов.

«Терек» будет переименован в «Ахмат»



Футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат». По словам гендиректора клуба Ахмеда Айдамирова, решение о смене названия принял Совет клуба.



«Терек» действительно будет переименован в «Ахмат». Решение было принято не так давно на собрании совета клуба. Везде подали документы, отправили письмо главе республики с просьбой утвердить решение совета клуба. Подаём документы в Минюст и РФПЛ. До начала чемпионата постараемся успеть переименовать клуб окончательно», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Джикия тренируется в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций – 2017. Накануне подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче обыграли Венгрию (3:0), но лишились полузащитника Романа Зобнина. У хавбека «Спартака» диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена.



В тренировке участвуют 26 футболистов, включая Георгия Джикию, который был заменён на 81-й минуте, но избежал серьёзного повреждения. За тренировочным процессом также следит президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.



Следующий товарищеский матч сборная России проведёт в Москве 9 июня против Чили.

Видео с тренировки сборной России можно посмотреть в «Твиттере».

«Арсенал» объявил о переходе Колашинаца

Защитник Зеад Колашинац, права на которого принадлежат «Шальке-04», подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Арсеналу» боснийский футболист достался бесплатно. Контракт 23-летнего защитника с «Шальке-04» истекает 30 июня, после чего Колашинац присоединится к «Арсеналу» и начнёт подготовку к сезону.



В минувшем сезоне новичок «Арсенала» принял участие в 36 официальных матчах за «Шальке-04», забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

Видео приветственной речи Колашинаца можно посмотреть на странице «Арсенала в «Твиттере».

«Фиорентина» объявила о назначении Пиоли на пост главного тренера



Бывший главный тренер «Интера» Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину». Об этом говорится на официальном сайте «фиалок». Договор с 51-летним специалистом подписан на два года, с возможностью продления ещё на сезон. Общественности Стефано Пиоли будет представлен 7 июня.



На тренерском мостике итальянский специалист сменил Паулу Соузу, под руководством которого «Фиорентина» в сезоне-2016/17 финишировала на 8-м месте.



Будучи футболистом, Стефано Пиоли с 1989 по 1995 год выступал за «Фиорентину». На его счету 156 матчей в составе «фиалок».

«Боруссия» объявила о назначении Боша на пост главного тренера

Дортмундская «Боруссия» объявила, что новым главным тренером команды назначен Петер Бош. 53-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2019 года, сообщает официальный «твиттер» немецкого клуба. Ранее тренер работал на аналогичной должности в «Аяксе».

Под его руководством амстердамский клуб в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Нидерландов, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).



В СМИ появилась информация, что «Боруссия» заплатит «Аяксу» за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере € 3 млн. Договор с амстердамским клубом действовал до лета 2019 года.



Бош заменит Томаса Тухеля, который покинул «Боруссию» по окончании сезона.