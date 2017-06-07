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«F*ck you, I’m Millwall!»
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«F*ck you, I’m Millwall!» Как олдскульный фан вступил в бой с террористами

История фаната, спасшего жизни людей во время теракта на Лондонском мосту.
7 июня 2017, среда. 11:30. Футбол

47-летний Рой Лернер лежит в палате для больных в тяжёлом состоянии, где его навещают близкие – то жена Трейси с 14-летней дочкой, то лучший друг Майк Чёрч. «Он потерял свои очки, руки забинтованы до локтей, у него два 10-дюймовых шрама на щеке, почти отказавшие лёгкие. Наблюдать, как он пытается увидеть мобильный телефон и взять его, чтобы поговорить с дочкой, было жалко, но мы оба смеялись тщетности нашей борьбы», – рассказывал Майк. В палату к другу он принёс книгу «Учимся бегать» – циничный юмор восточного Лондона.

Фанаты «Миллуолла» давно заслужили репутацию самых жестоких и опасных в Британии – даже когда во всей стране прошла волна фанатского насилия, они устраивали массовую бойню со сторонниками «Вест Хэма». Но Лернера правильнее назвать не жестоким, а бесстрашным. На минувших выходных Британию сотрясла новая серия терактов – на Лондонском мосту фургон на скорости 80 км/ч въехал в прохожих, а в районе «Боро-маркет» террористы ворвались в ресторан.

Лернер был именно там, в ресторане Black and Blue. Спокойно отдыхал, когда в ресторан проникли три исламиста, чьи личности уже установлены, с мачете в руках. «Там было много шума. Никто не понимал, что происходит. Террористы специально пытались закрыть дверь, чтобы никого не выпустить. Все внутри бегали в панике. Кто-то пытался выбраться и выбить дверь, кто-то прятался за столами или стойкой бармена», – вспоминает Лернер. Они начали скандировать: «Ислам, ислам!»

Сам Рой решил дать террористам прямой отпор – в голове забурлило пять выпитых пинт пива, страх перед моджахедами отпал. «Я, как идиот, кричал на них. Подумал, что нужно заставить свалить этих ублюдков. Сделал несколько шагов к ним и сказал им: «Fuck you, I’m Millwall!» – рассказывает Лернер. Он стал драться.

Один с голыми руками против троих исламистов с мачете.

Пока все убегали, Рой старался максимально задержать террористов. Ему было больно – бил наотмашь, чтобы напугать, а сам схватывал ранение одно за другим. Потом снова выкрикнул, что фанатеет от «Миллуолла». На него напали с двойной агрессией. «Я получил восемь ножевых ранений, они у меня на голове, груди, обеих руках. Кровь была везде», – говорит с больничной койки Лернер. Двое ушли, Рой остался один на один с террористом. Где-то 20-30 секунд он пытался кромсать мужчину мачете, Рой стоял на ногах, выдерживал атаку. Исламист отступил.

Я получил восемь ножевых ранений, они у меня на голове, груди, обеих руках. Кровь была везде», – говорит с больничной койки Лернер.

Сам Рой не сразу понял, что всё плохо – выпитое пиво ещё бурлило в голове. Когда террористы убежали громить другой паб, Лернер вышел на улицу, услышал стрельбу – полицейские открыли огонь по террористам. Он не беспокоился о своей безопасности, а своё состояние понял, когда сел в полицейскую машину. В госпиталь Сент-Томас Лернера доставили в критическом состоянии, ему прооперировали раны на голове, груди и пальцах.

Теперь он, перебинтованный, лежит в госпитале, надеется выписаться через неделю, читает книги и болтает с корреспондентами The Sun, а его родня рассказывает, что он всегда был таким шизанутым… ой, то есть бесстрашным. Маме Роя, Филлис Лернер, 78, и она даже не удивилась истории с сыном: «Мой сын резкий, наглый, бесстрашный и не отступит от борьбы. Ему безразлично, кто напротив, есть ли у него в руках нож или пистолет». Настоящий олдскульный фанат.

История Роя Лернера поразила лондонцев – ему пишут со словами благодарности и друзья, и незнакомые люди, работающие рядом с местом теракта. Фанаты «Миллуолла» начали собирать пожертвования для Лернера, собранная сумма уже перевалила за 5 тыс. фунтов. А друг Роя, Арчи Уэбер-Браун, пошёл ещё дальше – создал петицию на Change.org (знаю, в российских реалиях звучит смешно), где собирает подписи на награждение Лернера Георгиевским крестом – высшей гражданской наградой за проявление мужества вне поля боя.

«Рой Лернер напал на террористов на Лондонском мосту, чтобы попытаться остановить их и помочь другим людям убежать. Он нарвался на несколько ударов ножом, демонстрируя великое мужество и готовность пожертвовать собой, чтобы помочь другим. Он должен быть отмечен и вознаграждён за свои действия», – гласит текст петиции. Уже собрано 6200 подписей, которые затем будут отправлены британским политикам.

История Роя Лернера поразила лондонцев – ему пишут со словами благодарности и друзья, и незнакомые люди, работающие рядом с местом теракта.

«Он – настоящий, храбрый человек, плоть от плоти фанат «Миллуолла», который помог многим людям в субботу, а теперь должен помочь самому себе», – говорит о нём Майк Чёрч. Он хоть и подарил другу книгу «Учимся бегать», но знает главное правило фанатов «Миллуолла».

Никогда не убегать от опасности.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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