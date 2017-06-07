Васин: думал, венгр сравнил с медведем Джикию, а не меня

Сегодня на стадионе имени Стрельцова сборная России провела последнюю тренировку перед подачей окончательной заявки на Кубок конфедераций. У игроков был последний шанс убедить Станислава Черчесова в том, что именно они нужны национальной команде на этом турнире. До полуночи главному тренеру сборной предстоит выбрать всего двух футболистов (к сожалению, травма Зобнина в матче с Венгрией «облегчила» Черчесову задачу), которые в состав не попадут, — одного голкипера и одного полевого игрока.



Кроме журналистов, которым разрешалось понаблюдать за тренировкой сборной в течение 15 минут, сборную навестили инспектор РФС Алексей Смертин и заместитель главы тренерского совета технического комитета РФС Анатолий Бышовец. Первый покинул стадион имени Стрельцова незадолго до автобуса сборной на своём «харлее».

С медиа же первым вышел пообщаться защитник Дмитрий Комбаров. Матч с Венгрией он пропускал из-за микротравмы, но уже в течение двух дней работает в общей группе.



— В каком режиме сборная сейчас готовится к спаррингу с чилийцами?

— Второй день после игры с Венгрией тоже считается восстановительным. Сегодня мы больше занимались тактикой и выполняли восстановительные упражнения. Черчесов не говорил, ожидаются ли ещё сильные нагрузки, уже готовимся к игре.

— Вы готовитесь в достаточно закрытом режиме. Может, стоит пускать болельщиков на трибуны во время тренировок?

— По-моему, сборная и сейчас достаточно открыта, вы присутствовали на трибунах, всё видели. Было бы хорошо проводить тренировки в прямом эфире по ТВ, быть ближе к болельщикам, чтобы они смотрели, как мы работаем.



— Как вы себя чувствуете после травмы?

— Я восстановился полностью. Был небольшой спазм, поэтому меня решили поберечь, чтобы не получить серьёзной травмы.



— Недавно Джикия сказал, что для нас приемлема только победа на Кубке конфедераций. А вы как считаете?

— Я с ним соглашусь. Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Черчесов нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем.



— С чем связываете тот факт, что футболисты часто получают травмы в сборной?

— Ни с чем это не связываю. От травм никто не застрахован, это дело случая. То, что Зоба получил травму, Дзюба, – это случайность. Зобнин расстроен, я списывался с ним. Пожелал здоровья и сказал, что ждём его в строю.

После спартаковца к журналистам должны были подвести Романа Нойштедтера, однако в последний момент произошла рокировка, и перед камерами появился Виктор Васин. Этот факт даёт определённую пищу для размышлений — именно натурализованный защитник «Фенербахче» считается одним из главных кандидатов на непопадание на Кубок конфедераций.



— В сборной Чили играют настоящие звёзды — Алексис Санчес, Артуро Видаль. Есть ли в нашей команде сопоставимые по уровню футболисты?

— Не такие раскрученные, но перспективные – есть. В будущем, возможно, они заиграют на таком же уровне. Санчес и Видаль выступают в топ-клубах Европы, которые сложно сопоставить с командами нашего чемпионата.



— Вам как защитнику будет тяжело действовать против топ-футболистов.

— Чтобы играть против них, надо не то чтобы прыгнуть выше головы – просто организованно сыграть всем в обороне. Компактно, чтобы не дать им пространства. Только командной игрой им можно противостоять.



— Джикия недавно сказал, что мы должны побеждать на Кубке конфедераций. Комбров только что с одноклубником согласился.

— Каждый футболист нашей сборной верит, что мы можем выиграть Кубок Конфедераций. Все одинаково хотят выиграть.

— Игрок сборной Венгрии Мартон Эппель сравнил вас с медведем. Как отреагировали на это?

— Отнёсся с юмором. Я сначала думал – может, он не меня сравнил, а Джикию. Ну, из-за бороды.



— Уже успели сыграться с партнёрами по обороне — Кудряшовым и Джикией?

— Взаимопонимание в обороне есть, и матч с Венгрией это показал. Мы больше наигрываем схему в три защитника, нежели в четыре. Черчесов на матч с Чили пока указаний не давал, у нас есть ещё два дня до игры.