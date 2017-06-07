Билеты на Кубок конфедераций: где, как и почём

«Чемпионат» отвечает на главные вопросы о Кубке конфедераций в России – как на него попасть, сколько это стоит и где купить билет.

Билеты на матчи и паспорт болельщика

Есть ли билеты в свободной продаже?

В середине апреля начался заключительный этап продажи билетов на матчи Кубка конфедераций – продажи «в последний момент». Он продлится вплоть до заключительных игр турнира – за третье место и финала, то есть до 2 июля. И на данный момент приобрести можно билеты практически на все встречи. Даже на матч Россия – Португалия в Москве, где был анонсирован sold-out, сегодня выпустили в продажу 1000 дополнительных билетов. Все остальные встречи, включая открытие турнира Россия – Новая Зеландия, и финал в Петербурге, по-прежнему доступны для заказа. На некоторые игры уже нет предложений по некоторым категориям (самые дорогие или самые дешевые), но в целом билетов на каждую игру ещё достаточно.

Где купить?

Заказать и оплатить билеты онлайн можно на официальном сайте fifa.com/bilet. Для покупки потребуется карточка и ваши паспортные данные. Все билеты именные и персонифицированные, так что получить их и воспользоваться ими можно будет только при предъявлении паспорта. Вся процедура довольно быстрая и не представляет особой сложности. Получить билеты можно специальной службой доставки или лично забрать в центрах выдачи в городах турнира. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в апреле открылись билетные центры, где можно как забрать купленный через сайт билет, так и купить билеты в офлайн-режиме.



Казань: Кремлевская набережная, 5. Режим работы: 1 июня – 30 июня, ежедневно 11:00 – 21:00.



Москва: ул. Житная, 4. Режим работы: 1 июня – 2 июля, ежедневно 11:00 – 21:00.



Сочи: Адлер, Имеретинский курорт, ул. Казачья. Режим работы: 1 июня – 1 июля, ежедневно 11:00 – 21:00.



Санкт-Петербург: пр. Добролюбова, 20, стр. 1 литера A. Режим работы: 1 июня – 2 июля, ежедневно 11:00 – 21:00.

Сколько стоят билеты?

На все матчи действуют 4 категории билетов. Категория 1 – центральные трибуны, категория 2 – угловые сектора, категория 3 – трибуны за воротами, категория 4 – верхние сектора за воротами. Минимальная цена для граждан России – 960 рублей за билеты четвёртой категории на проходные матчи. Максимальная на рядовые игры – 9000 рублей. На сборную России можно попасть минимум за 2240 рублей (категория 4), максимум за 11 400 рублей (матч открытия) или 9000 рублей (две других игры в группе). На плей-офф цены вырастут незначительно. На полуфиналы цены идут в диапазоне 2240 — 10 700 рублей, на финал – 2560 — 16 400 рублей.

Что дают билеты на матч?

Право занять определённое место на трибуне. При этом, чтобы попасть на стадион, потребуется также получить и предъявить паспорт болельщика, а также обычный паспорт гражданина РФ. Без паспорта болельщика билет не действует. Также вместе с паспортом болельщика билет даёт право бесплатного проезда к месту проведения матча – в день игры на аэроэкспрессе и общественном транспорте в городе, где состоится встреча, на которую приобретён билет, а также между городами Кубка конфедераций на специальных поездах. Заказать места в них можно на сайте tickets.transport2018.com, указав номер билета. Количество мест ограничено.

Что такое паспорт болельщика?

Паспорт болельщика, или FAN ID – персонифицированная карта, дополнительный способ идентификации болельщиков. Паспорт болельщика — обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций, который необходимо получить после покупки билета. Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно на каждого купившего хотя бы один билет на игру. Для иностранных фанатов и лиц без гражданства FAN ID даёт право въезда без оформления визы на период проведения Кубка конфедераций, а также 10 дней до и после турнира.

Как получить паспорт болельщика?

Подать заявку на оформление паспорта болельщика можно на сайте fan-id.ru. Нужно заполнить небольшую анкету, указав номер заказа билета, личные и паспортные данные, загрузить своё фото. Все сведения пройдут проверку служб безопасности в течение максимум 72 часов, после чего FAN ID будет подтверждён и доступен к выдаче или отправке. Если все данные указаны верно и болельщик не числится ни в каких чёрных списках лишённых права посещения спортивных арен, никаких проблем не будет. Получить готовый документ можно в одном из 10 центров выдачи паспорта болельщика в городах Кубка конфедераций или заказать почтовую доставку. Забрать FAN ID можно в любой день.

Мифы и слухи

— Можно будет купить билет по дешёвке «с рук» перед матчем и без проблем попасть на стадион.



Нет, все билеты именные и связаны с паспортами болельщиков. Попасть на стадион не по своему билету или без FAN ID будет невозможно – будет проводиться проверка данных.



— Выгоднее покупать билеты через посредников, агентства, сервисы продажи билетов.



Нет, официальные билеты продаются только через Fifa.com/bilet и главные офисы продаж FIFA. Цены фиксированы и не меняются. Любые другие способы купить билет гарантированно ведут к приобретению подделки.

— Проще купить электронный билет и не мучиться с получением.



Не существует электронных билетов на Кубок конфедераций – все они имеют элементы защиты и выдаются в офисах продаж и выдачи либо высылаются по почте. Утерянный билет восстановлению не подлежит.



— Билет на матч даёт право бесплатного проезда на любом транспорте.



Нет, только на специальных поездах при условии предварительной брони и в общественном транспорте города в день игры, а также на аэроэкспрессе, если вы прилетели на самолёте. В обычном поезде предъявлять билет бесполезно.