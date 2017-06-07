Задание на лето. 4 трансферные цели для мадридского «Реала»

Комплектование топ-клубов — специфический род деятельности, который порой расходится со здравым смыслом. Цель ведь не только в том, чтобы найти игрока, подходящего команде по своим футбольным характеристикам. Важно заполучить обсуждаемую личность, всколыхнуть весь мир суммой трансфера, желательно установив новый рекорд. В случае с мадридским «Реалом» это и вовсе обязательный пункт очередной громкой сделки. Раз в несколько лет нужно переписывать и без того заоблачное сочетание цифр, к которым добавляется название главной европейской валюты.

Великое множество критических стрел прилетело в нынешнего босса «Реала» Флорентино Переса за внедрение «политики Зиданов и Павонов» в начале прошлого десятилетия. Впоследствии даже сам Зинедин Зидан, будучи игроком «Королевского клуба», заявлял, что подобная система провалилась. Действительно, 10-12 лет назад «Реал» переживал не лучшие времена, никак у него не получалось выиграть юбилейный, 10-й Кубок чемпионов, быть впереди «Барселоны» на внутренней арене. И сейчас, находясь на тренерском мостике мадридского суперклуба, Зидан упорно повторяет, что его коробит даже само название данного курса, когда-то выбранного Пересом. Тем не менее, хоть в последние годы уже и стали забывать, кто такой Франсиско Павон и обозначение самой политики звучит реже, Перес от неё не отступает, гнёт линию. И грядущим летом мы наверняка увидим её воплощение в новых трансферах «Реала».

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9 июля должны состояться новые выборы президента «Реала». Но уже сейчас очевидно, что конкурентов у Флорентино Переса нет. Однако он очень надеется взорвать рынок ещё в июне. Пока же ведутся переговоры о продлении контракта с Зиданом и Серхио Рамосом, ну и, собственно, осуществляется та самая «политика Зиданов и Павонов». О ней мы и расскажем, а также назовём тех игроков, за которыми будут охотиться «сливочные».

Перес не отступает от «политики Зиданов и Павонов», гнёт линию. И грядущим летом мы наверняка увидим её воплощение в новых трансферах «Реала».

Голкипер

Данная позиция, скорее всего, не нуждалась бы в усилении, если бы речь шла не о мадридском «Реале». Несмотря на очень качественную игру Кейлора Наваса, особенно в решающих матчах, Перес не расстаётся с идеей заполучить Давида де Хеа. Все мы помним детективно-юмористическую историю, которая случилась два года назад. Тогда из-за факсовой проволочки документы на кипера сборной Испании вовремя в Мадрид не поступили, и трансфер не состоялся. Убеждён, что та неурядица до сих пор бесит Переса. Он ведь талантливый бизнесмен, привыкший доводить дела до логического завершения.

Нужен ли де Хеа «Реалу» с футбольной точки зрения? Безусловно. От такого вратаря не отказался бы ни один клуб мира. Взяв его, мадридцы закрывают позицию примерно на 10 лет. Не стоит забывать, что Навасу в этом году уже 31. Сколько ещё он сможет оставаться на топ-уровне, учитывая его постоянные отлучки в сборную Коста-Рики, предугадать сложно.



Другими словами, если у Переса найдётся лишних 80 млн евро, то де Хеа окажется в «Реале». Если же нет, то покупку можно будет отложить ещё на годик. Уж точно по команде это никак не ударит, тем более что недавно президент получил петицию от игроков с просьбой не расставаться с Кейлором.



В плане укрепления вратарской позиции вопрос в «Реале» ставится следующим образом: либо де Хеа, либо никто.

Центр обороны

Со скандалом покинул Мадрид португалец Пепе, обиделся он на то, что ему не предложили нового двухлетнего контракта. Но кто осудит за это менеджмент «Реала»? Защитнику уже 34, он подвержен травмам, к тому же его контракт больно бьёт по платёжной ведомости. Думаю, что ещё год назад судьба Пепе была предрешена. «Королевский клуб» отдал в аренду во франкфуртский «Айнтрахт» суперталанта, чемпиона Европы U19 Хесуса Вальехо. В Бундеслиге паренёк произвёл фурор, став лидером обороны команды Нико Ковача. Удивило то, как стремительно Вальехо освоился в Германии, не зная языка. По оценкам ведущего немецкого издания Kicker, он стал вторым в «Айнтрахте», уступив лишь голкиперу Лукашу Градецкому. Но это обычная история для Бундеслиги. Вратари в почёте.



«Реал», к слову, пошёл по проторенной дорожке. Несколько лет назад нечто подобное провернули с Дани Карвахалем. Тогда, правда, его успели продать в леверкузенский «Байер», пришлось выкупать, но получили готовую звезду. Сейчас же поступили мудрее, отдав Вальехо на год в аренду. На выходе получили игрока, готового конкурировать даже с Вараном. Вот вам и реинкарнация Павона, только Вальехо в несколько раз талантливее и перспективнее. Добавлю, что в 2015 году «Реал» приобрёл Вальехо у «Сарагосы» всего за 6 млн евро.

Левый защитник

На испанском рынке «Реал» уже нашёл дублёра для Марсело. 19-летний уроженец Марселя Тео Бернар Франсуа Эрнандес, недавно решивший играть за сборную Испании, а не Франции, по-настоящему зажёг в этом сезоне в «Алавесе», добрался до финала Кубка Короля, победил «Барселону» на «Камп Ноу». Его трансфер принадлежал «Атлетико», но, увидев предложение от соседей (более 20 млн евро), «матрасники» согласились уступить французского испанца. Скорее всего, юниора отдадут в аренду, например в тот же «Алавес», где у Маурисио Пеллегрино получается огранять таланты. Эрнандес всем хорош, только уж очень буйный у него нрав. Если он не получил карточки, то встреча не удалась. Но в любом случае «Реал» сделал прекрасную инвестицию.



О трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Центр полузащиты

Невозможно представить, чтобы кто-то прямо сейчас смог вклиниться в супертреугольник Кроос — Касемиро — Модрич. Зидан себе не враг и помнит, что лучшее — враг хорошего. По последней информации, «Реал» принял решение несколько углубить состав, вернув из аренды ещё одного бывшего подопечного Маурисио Пеллегрино Маркоса Льоренте. Сезон длинный, Касемиро не железный, ещё одна «собака» нужна. На эту роль отлично подходит новый «Павон» Льоренте.



Средняя линия «Реала» на этот раз обойдётся без серьёзных финансовых вливаний.

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Нападение

А вот здесь есть что обсудить. Пока нет предметных разговоров на тему продажи Гарета Бэйла и Карима Бензема. Хотя, положа руку на сердце, «Реал» ничего бы не потерял в случае их ухода. И, возможно, с одним из них стоит расстаться сейчас. В финансовом плане это было бы выгодно. Асенсио уже сейчас с лёгкостью готов заменить валлийца на правом крыле атаки. Что же до Бензема, то Зидан предпочитает его Морате, которого мадридцы с таким рвением возвращали из Турина. К Кариму вопросов накопилось несметное количество, одним красивым проходом в ответном матче с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов их не закроешь. Опять же, французу вскоре 30. Целесообразнее было бы оставить Морату и продать Бензема, пока за него можно выручить серьёзные деньги. Но решать не нам.

Точно уходит Хамес Родригес. Куда? Самые реальные варианты — «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Это обоснованно, учитывая, что колумбийцу не находится места в основе, да и деньги на новые покупки нужны.



Главная трансферная цель лета для «Реала» — это Килиан Мбаппе. 135 млн евро Перес готов выложить за вундеркинда. Учитывая возраст французского таланта, мастерство, потрясающее самообладание, «Реал» постарается установить новый трансферный рекорд. «Королевский клуб» уверенно лидирует в гонке за нападающим «Монако». Здесь уже нужно определяться самому Мбаппе — ехать в Испанию сейчас или остаться ещё на годик в Монте-Карло. Но «Реал» будет биться за него до последнего. Мбаппе можно использовать на позиции Бензема, можно отдать ему левое крыло атаки, а в центр отправить Криштиану. Юниор не является заложником одной позиции в атаке.

«Реал» предложит «Монако» € 135 млн за Мбаппе

Если же вдруг вариант с Мбаппе сорвётся и он решит ещё какое-то время поиграть во Франции, то «Реалу» нужно будет сместить акценты. Нападающий в любом случае нужен. Варианта на замену два — Обамейянг иЛевандовски. Пишут ещё и про Дибалу, но он всё-таки не способен играть на острие. Даже не знаю, что нужно сделать «Реалу» для приобретения поляка. «Баварию» устроит сумма только за 100 млн евро. А вот Обамейянг — кандидатура подходящая. Он на рынке, за него идут состязания кошельков. Мадрид вроде бы и не участвует, но ничто не помешает ему включиться, если не получится договориться с Мбаппе.

Главная трансферная цель лета для «Реала» — это Килиан Мбаппе. 135 млн евро Перес готов выложить за вундеркинда.

Ну и ещё одна цель Переса — это Эден Азар. Понятно желание мадридского босса заполучить суперяркого футболиста. Вопрос только в том, что делать Зидану, если и бельгиец окажется в его распоряжении. Кого сажать на скамейку? Бэйла? Роналду? Бензема? Условного Мбаппе? Но Переса никогда особенно не интересовали тренерские проблемы, так что и эту покупку исключать нельзя. Правда, для этого точно нужно будет продать не только Морату, но и Бензема.