Начать с А. Кого сватают в «Зенит» Манчини из Италии

С первых дней после назначения Роберто Манчини главным тренером «Зенита» на болельщиков обрушилась волна трансферных новостей по поводу новичков из Серии А. Где правда, а где агентские игры – не разберёшь. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания уже опроверг информацию о переговорах с лучшим бомбардиром чемпионата Италии Эдином Джеко и Марио Балотелли. Хотя и это ни о чём не говорит, поскольку Сарсания как опытный менеджер прекрасно знает, что трансферы любят тишину. Значит, опровергать он будет любые слухи, пока те не превратятся в факты. Тут скорее стоит верить итальянским СМИ, которые написали об отказе Джеко принимать приглашение «Зенита», поскольку босниец хочет продолжить карьеру в «Роме».

Помимо Джеко минимум шансов увидеть в РФПЛ и Ивана Перишича с Андреа Белотти. «Белотти – слишком дорогой нападающий», – посетовал Сарсания, и в данном случае он точно сказал то, что думает. Перишич одной ногой в «Манчестер Юнайтед». Балотелли мы посвятили отдельный материал, а вот остальных потенциальных новичков сине-бело-голубых есть смысл обсудить.

Джейсон Мурильо

Мурильо – один из тех, с кем уже работал новый тренер «Зенита». Колумбиец был основным центральным защитником в «Интере» при Манчини. В минувшем чемпионате Италии 25-летний игрок провёл 27 матчей и отдал одну голевую передачу. Кстати, Джейсон мог уже целый сезон выступать в Петербурге. Прошлым летом писали, что «Зенит» предлагал «Интеру» 20 млн евро за Мурильо, а самому защитнику зарплату в 3,5 млн евро в год, однако колумбиец отказался менять клуб. Бронзовому призёру РФПЛ очень нужен центральный защитник, наверное, это не худший вариант.

Андреа Раноккия

Раноккия тоже выступал у Манчини в «Интере», но перестал попадать в основу и был отдан в аренду «Сампдории». Этой зимой 29-летнего защитника уже связывали с «Зенитом», сообщалось, что петербургский клуб сделал «Интеру» предложение в размере 8 млн евро. Тем не менее итальянец отправился спасать от вылета «Халл Сити». Миссия не удалась – команда покинула АПЛ. Защитник сыграл 16 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. У Раноккия неплохая статистика по отборам и верховым единоборствам, но, учитывая возраст и развитие его карьеры в последнее время, Андреа кажется спорной фигурой.

Андреа Раноккия Фото: Ruters

Армандо Иццо

До этого года карьера центрального защитника «Дженоа» шла только вверх. В ноябре 2016-го уроженец Неаполя получил даже приглашение в сборную Италии. Однако затем Иццо стал участником громкого скандала. Армандо обвинили в том, что ещё в период выступлений за «Авеллино» он был связан с мафией и организовал два договорных матча. По итогам расследования прокурор требовал отстранить 25-летнего защитника от футбола на шесть лет, но Иццо избежал сурового наказания. В апреле 2017-го его отстранили на 18 месяцев, а в мае дисквалификацию сократили до шести. Полиция сообщила: Армандо не был организатором «договорняков», тем не менее знал про них и скрыл этот факт от властей. Иццо сыграл в прошедшем чемпионате 29 матчей, в которых отдал две голевые передачи, а концовку сезона пропустил из-за дисквалификации. Теперь он не имеет права выходить на поле до октября. Армандо – надежный защитник, находится по итогам сезона среди лидеров Серии А по перехватам мяча, вот только против его покупки сомнительная репутация.

Мурильо – один из тех, с кем уже работал новый тренер «Зенита». Колумбиец был основным центральным защитником в «Интере» при Манчини.

Васко Реджини

26-летний левый защитник «Сампдории», возможно, интересует «Зенит» на случай ухода Доменико Кришито, который хочет вернуться в Неаполь. Тем более Реджини, как и зенитовский итальянец, способен закрыть позицию стоппера. В прошлом сезоне Васко отдавали в аренду на полгода «Наполи», но там он не пригодился и летом вернулся в «Сампдорию». Носил в большинстве матчей капитанскую повязку, сыграл 34 матча и стал автором четырёх голевых передач. И всё-таки Реджини, пожалуй, уступает в классе более опытному Кришито.

Адам Масина

Несмотря на высокий рост (191 см), защитник «Болоньи» с успехом действует на левом фланге. Уроженец Марокко, прошедший уже через молодёжную сборную Италии, тоже может рассматриваться как замена Кришито. В завершившемся сезоне Серии А у него 32 матча и один гол. Масина входит в число лучших игроков чемпионата по борьбе на «втором этаже» – 3,3 верхового единоборства за 90 минут игры (70% успешных). Правда, его трансфер оценивается в 10 млн евро, тогда как Реджини, по данным итальянских СМИ, стоит в два раза дешевле. «Зениту» нужно оценить все риски и выбрать лучший вариант по цене-качеству.

Марцело Брозович

Хорватского центрального полузащитника также не нужно представлять Манчини. Брозович достаточно много играл в его «Интере». Сменщики Роберто меньше доверяли 24-летнему футболисту: в этом сезоне Серии А он сыграл 23 матча, забил четыре гола и стал автором четырёх голевых передач. Тем не менее у Марцело очень приличная статистика по ключевым пасам (2,2) и общему количеству передач (76 за 90 минут игры). По последней информации из Италии, «Зенит» готов заплатить за Брозовича и Мурильо 45 млн евро, которые просит «Интер».

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Алехандро Гомес

Яркий сезон в «Аталанте», которая во многом благодаря аргентинцу взлетела на четвёртое место, резко поднял трансферную цену Гомеса. Алехандро попал в десятку самых результативных игроков Серии А по системе «гол + пас» (16 мячей и 10 передач за 37 матчей). В его активе 2,6 ключевого паса и 2,4 обводки за 90 минут игры (61% успешных). Возможно, «Зениту» было бы проще купить Гомеса, учитывая, что Алехандро уже 29 лет. Впрочем, помимо возраста аргентинца смущает другой факт: несколько назад он выступал за харьковский «Металлист» в чемпионате Украины, однако не показал чего-то особенного.

Андреа Конти

Помимо Гомеса «Зенит» связывают и ещё с одним футболистом «Аталанты» – 23-летним итальянцем Конти. Это универсальный и ещё достаточно молодой игрок, который будет прогрессировать. Конти прошёл через юношеские и молодёжную сборные Италии, с успехом закрывает позиции как правого защитника, так и латераля. В прошедшем сезоне Серии А он много атаковал, записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса за 33 матча. Правый край обороны «Зенита» не требует усиления, а вот как дополнительная фигура в среднюю линию точно пригодится.

По итогам расследования прокурор требовал отстранить 25-летнего защитника от футбола на шесть лет, но Иццо избежал сурового наказания. В апреле 2017-го его отстранили на 18 месяцев, а в мае дисквалификацию сократили до шести.

Леандро Паредес

22-летнего Паредеса, как и Мурильо с Раноккия, не впервые называют кандидатом на переезд в Петербург. Прошлым летом сообщали о предложении «Зенита» в размере 20 млн евро, однако «Рома» не отпустила аргентинца. Хотя Леандро играл лишь в «Эмполи» на правах аренды. Этот сезон Паредес провёл уже в «Роме». В основе появился только 15 раз (всего – 27 матчей), забил три гола и отдал один голевой пас. Но талант центрхава подтверждает солидная статистика: 73 паса (при точности 88%) и 2,6 ключевой передачи в среднем за 90 минут игры, 3,0 отбора мяча и 3,1 заработанного фола. Хорошая инвестиция в будущее.

Милан Бадель

Теоретически «Зенит» может приобрести двух хорватов: помимо Брозовича среди кандидатов фигурирует полузащитник «Фиорентины» Бадель. 28-летний игрок собирается покинуть ряды «фиалок» за год до окончания контракта, а претендентами на него помимо «Зенита» называются топовые клубы Европы. Цена вопроса – 10-15 млн евро. В минувшем чемпионате Италии Милан сыграл 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. У Баделя приличная статистика перехватов мяча – 2,5 в среднем за 90 минут. Возможно, хорват сменит заметно сдавшего Хави Гарсию, чья мотивация выступать в РФПЛ вызывает сомнения.

Милан Бадель Фото: Ruters

Эдер

30-летний бразилец выступает с 2015 года за сборную Италии и имеет опыт совместной работы с Манчини. Тренер пригласил его из «Сампдории» по ходу сезона-2015/16, но тогда Эдер не сумел быстро адаптироваться к новой команде. Забил всего один гол за 14 игр. Прошедший чемпионат получился у Эдера более продуктивным в «Интере», хотя и не сказать чтобы успешным: 33 матча (всего 13 в основе), восемь забитых мячей и четыре голевых передачи. Нападающий способен атаковать и с флангов, и из глубины, однако при всей его многофункциональности есть сомнения в ценности трансфера немолодого бразильца.

Маноло Габьяддини

25-летний итальянский нападающий не пригодился Маурицио Сарри в «Наполи» и был продан в январе «Саутгемптону». В АПЛ начал с четырёх голов в трёх играх, потом на месяц выбыл из-за травмы, а в семи турах на финише сезона никак себя не проявил. Габьяддини любит брать инициативу на себя: в Серии А у него было более четырёх ударов в среднем за 90 минут, в АПЛ тоже близкая к тому цифра. У нас из форвардов так часто бьёт сейчас лишь Фёдор Смолов. «Саутгемптон» приобрёл Маноло за 17 млн евро, так что вряд ли продаст меньше чем за 20-25 млн. По-видимому, имеет смысл поискать на рынке вариант повыгоднее, хотя это кандидат в сборную Италии.