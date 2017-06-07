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Станислав Черчесов
Фото: РИА «Новости»
Текст: Данила Игнатов

Кого и почему Черчесов отцепил от сборной России

Почему сборная отказалась от Беленова, Нойштедтера и Семёнова и что произойдёт в случае очередной травмы.
7 июня 2017, среда. 20:30. Футбол

За четыре часа с небольшим дедлайна пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на Кубок конфедераций. Обойма национальной команды из 23 футболистов выглядит так.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Краснодар»), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба — «Спартак»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ерохин («Ростов»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»).

Нападающие: Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»).

Соответственно, за бортом остался вратарь «Уфы» Александр Беленов, а также защитники «Фенербахче» и «Терека» Роман Нойштедтер и Андрей Семёнов.

Такой выбор Станислава Черчесова был достаточно предсказуемым: все отцепленные футболисты не попали в заявку на матч с Венгрией, хотя работали в общей группе. Таким образом, главный тренер сборной ещё до травмы Зобнина определил список тех, кого на Кубке конфедераций в обойме не будет. «Кресты» полузащитника «Спартака», к сожалению, окончательно «облегчили» Черчесову выбор.

По сегодняшнему поведению футболистов тоже было многое понятно. Андрей Семёнов первым вышел со стадиона имени Стрельцова и с понурым видом отправился в автобус сборной. Роман Нойштедтер должен был общаться с журналистами, но пресс-служба команды в последний момент всё переиграла и заменила натурализованного защитника на Виктора Васина.

Неудивительно и то, что выбор Черчесова пал именно на центральных защитников. После отъезда из сборной Артёма Дзюбы в команде осталось только четыре форварда, а «кресты» Зобнина почти лишили вариативности в центральной зоне. Потому и остался в сборной Руслан Камболов из «Рубина», часто выходивший в этом сезоне на позиции опорника. Тем временем на три позиции в центре обороны в этом списке претендуют сразу пятеро футболистов. Достаточно для турнира, состоящего из пяти матчей. К тому же в случае очередной травмы, если она случится до начала турнира, Черчесов сможет заявить на Кубок конфедераций любого другого футболиста, даже если он не присутствовал в изначально списке.

Выбор четвёртого вратаря сборной тоже неслучаен. По сравнению с конкурентом Габуловым, голкипер «Уфы» Беленов не имеет такого большого опыта выступлений на международных турнирах. К тому же все упражнения первый номер команды, Акинфеев, выполняет именно с Габуловым — бывшим партнёром по ЦСКА и тоже воспитанником Чанова-младшего. Так или иначе, место в воротах сборной точно займёт капитан «армейцев» — Игоря уже не беспокоит пятка.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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