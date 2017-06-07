«Ивица Олич – мой пример». На кого «МЮ» потратит 50 миллионов

Кто такой?

Бывает, что отцы футболистов губят карьеры своих сыновей ради собственной наживы, однако Анте Перишич – папа Ивана – вынужден был развернуть карьеру сына на 180 градусов, потому что пропадала последняя возможность прокормить семью. «Иван уехал во Францию, чтобы спасти мою птицеферму», – говорил Анте. Там прошло всё детство Перишича-младшего: помогал отцу в больших курятниках рядом с прибрежным Омишем, возился с цыплятами. Даже получил прозвище Кока – по-хорватски «курица».

Сам Иван хотел, чтобы его называли Асой – как Алёшу Асановича, одного из лучших игроков бронзовой сборной Хорватии и кумира Далмации, региона, где жила семья Перишичей. Как Асанович, Иван хотел играть за «Хайдук». В 17 лет из Хорватии уехал Нико Краньчар, тренер «Хайдука» Зоран Вулич (тот самый, который потом летал во Владивосток и сравнивался нашими болельщиками с Адольфом Гитлером) взял игрока на сборы, Перишич восхищался атмосферой, собирал мячи вокруг поля, чтобы доказать преданность команде… А потом предложение от «Сошо», частный самолёт из Франции, роскошный контракт, квартира для матери и сестры, множество обещаний. Главное – от тренера «Сошо» Алена Перрена – разрулить ситуацию с куриным бизнесом, только в обход «Хайдука».

Ничего хорошего история не сулила – чтобы спасать кур и петухов, Перишич болтался во второй команде «Сошо», переживал судебные тяжбы бывшего клуба и нынешнего, а потом бежал за игровой практикой хоть куда. То есть в бельгийский «Руселар», борющийся за выживание. Там Перишич спасал команду от вылета, забил два «Брюгге», потом получил контракт оттуда – впечатлил. Однажды играли с «Партизаном», Перишич захотел сам пробить пенальти «паненкой», отнял мяч у капитана, но получил два подряд унижения – сначала от вратаря, разгадавшего хитрость, потом от тренера Адри Костера, вспоминавшего все подряд оскорбления. Перишич так завёлся, что забил два – и больше не допускал себе вольностей.

Дальше было проще. Перишич выиграл с «Боруссией» Бундеслигу, поиграл в одной команде с Кевином Де Брёйне, стал самым светлым пятном почти безнадёжного «Интера». Прошлым летом спас не только одну хорватскую птицеферму, а всю Хорватию – стал лучшим игроком «шахматных» на Евро, по ходу турнира выбрил на голове карту страны, к матчу с Португалией выкрасил голову в красно-белые клетки. Этим летом Перишич готовится к ещё одному приключению – его уже считают одним из главных лотов трансферного окна.

Во всей истории взлёта Ивана Перишича удивительно одно – куриный бизнес Анте Перишича до сих пор грязнет в долгах.

Как играет Перишич?

Сам трансфер Перишича можно считать спорным в контексте денег и возможности прогресса хорвата, однако Иван – идеальный игрок для футбола Жозе Моуринью. Рабочая лошадка, техничная, действующая эффективно, умеющая и таскать рояль, и играть на нём – как Виллиан в «Челси» Моуринью.

Перишич – качественный инсайд с грамотными смещениями в центр, умением открыться под передачу из глубины, неплохой скоростью, способностью продавить защитника. В игре хорвата выделяются два запрограммированных скрипта – сделать переступ и прокинуть мяч мимо защитника под подачу с левой, или же срезать с левого фланга ближе к центру и бить примерно с угла штрафной с правой ноги. Но во-первых, спросите у Арьена Роббена, насколько эффективен порой бывает один финт, во-вторых, невозможность понять, какой именно путь выберет Перишич – смещаться под подачу или бить – и делает действия хорвата непредсказуемыми.

Иван – идеальный игрок для футбола Жозе Моуринью.

У Перишича достаточно качеств, чтобы стать одним из любимых игроков Жозе Моуринью. Хуану Мате он даст фору в скорости, Антони Марсьялю – в оборонительной работе. Футбол «Вольфсбурга» и «Интера», со слабыми при обороне и постоянно меняющимися левыми защитниками, отточил умения Перишича на своей трети поля: в минувшем сезоне хорват делал 1,6 отборов и 1,1 перехватов за матч. Он неустанно работает в прессинге, о чём рассказывал защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев, игравший против Ивана в Лиге Европы: «Перишич и Шейн Лонг – не люди, а машины».

Если скорости Перишича не хватит, чтобы «возить» защитников АПЛ, хорват способен приносить пользу в другом качестве – чистого нападающего. Тренерский штаб «Интера» четырежды за сезон использовал Перишича на острие, Стефано Пиоли даже выделял игрока как таргетмена, постоянно принимающего верховые мячи. Перишич мощен, умеет продавить защитника (в матче с «Ювентусом» забивал головой из-под скалоподобного Барцальи), здорово открывается, способен приносить пользу как второй форвард, постоянно врывающийся в штрафную из глубины.

Если вдуматься, покупка Перишича – даже более логичное решение для «Манчестер Юнайтед», чем трансфер Антуана Гризманна. Под Гризманна придётся менять схему 4-3-3, снова решать проблему Погба (намного сильнее в тройке полузащитников, чем в двойке), либо же ставить француза на неудобное место. Для Перишича тактические условия в «МЮ» идеальны, как и футбол Моуринью. Трансфер выгоден абсолютно всем – даже «Интеру», которому нужно кого-нибудь продать, чтобы взорвать рынок и не попасть под финансовый фэйр-плей.

Кто сделал Перишича таким крутым?

Ивица Олич. В «Вольфсбург» Иван Перишич ехал, как капризная недозвезда. «Когда сижу на скамейке, я умираю», – жаловался хорват со скамейки дортмундской «Боруссии»: жёлто-чёрные купили Марко Ройса, а как выиграешь у Ройса конкуренцию, если он здоров. Юрген Клопп в ответ обвинил Перишича в детсадовском поведении, выкинул в «Вольфсбург», где Олич взял соотечественника под крыло. Ивица не только учил Перишича пахать, как он сам, но и помогал окрепнуть ментально.

«Когда я увидел Олича в деле, понял, насколько тяжелее мне предстоит работать, как менять привычки, чтобы по профессионализму быть ближе к нему. Ивица стал моим примером для подражания, помог мне выбрать правильный путь», – говорит Перишич. В том «Вольфсбурге» все говорили о таланте Кевина Де Брёйне или умении Баса Доста замыкать каждую первую передачу, но забывали, кто именно кормил Доста фланговыми передачами.

В чём риск?

Если забыть про игровые качества Ивана Перишича, есть две детали, смущающие в потенциальном трансфере. Первая – конечно, деньги: изначально «Интер» просил за хорвата 60 миллионов евро, теперь клубы сходятся на 50-52. Жёсткая переплата за Перишича даже с учётом перегретого странными трансферными ценами рынка, но ведь «Юнайтед» не впервой отваливать за интересного игрока полуторную сумму, а потом генерировать долгие пересуды: стоит игрок уплаченных денег или нет? Поль Погба подтвердит.

Юрген Клопп обвинил Перишича в детсадовском поведении, выкинул в «Вольфсбург», где Олич взял соотечественника под крыло.

Вторая деталь – возраст Перишича. Прошлогоднее исследование аналитика Колина Трейнора показывает, что пиковый момент для вингера наступает в 26 лет, а с 28 начинается постепенный спад. Даже в современном футболе, где успешный тренер Нагельсманн всего на полтора года старше Перишича, 28-летний возраст Ивана не критичен, но нельзя просчитывать покупку хорвата как инвестицию в будущее. Проседание Перишича по скорости неизбежно, максимальный срок, на котором Кока ещё сможет держать свой нынешний уровень – 2-3 сезона. Факторы против трансфера важнее рассматривать даже в совокупности: «Интер» ломит избыточные деньги за своего ключевого игрока, чей пик скоро пройдёт.

Контраргумент сидит в голове Жозе Моуринью, предпочитающего выигрывать здесь и сейчас. Негласный девиз Особенного – выиграй второй сезон, а дальше трава не расти. Помочь Жозе вылепить авторский, чемпионский «Юнайтед» покупка Перишича точно сможет.

Куда, если не в «Манчестер Юнайтед»?

Ещё один очевидный вариант – «Челси». С подачи Антонио Конте конкретика по трансферу Перишича была ещё год назад, но тогда рисков было больше – Перишич только-только выстрелил на Евро-2016, «Интер» до небес взвинтил цену на хорвата, а переплачивать за игрока после крупного турнира бездумно с точки зрения футбольного бизнеса. Иван вписался бы в 3-4-3 Конте, при той же схеме у Стефано Пиоли он понимал свою установку, выбивал неплохие цифровые показатели (и по ударам, и по беговой активности, и по отрезанию защитников) – однако сейчас у тренера и так есть Азар, Педро, Виллиан. В такой компании у Перишича гораздо выше вероятность снова зачахнуть в запасе. Гораздо выгоднее пойти в «Юнайтед», где Ивану расчищена дорога в состав и организованы все тактические условия. Здесь и сейчас Перишич очень поможет.