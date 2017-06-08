Слуцкий: между «Халл Сити» и «Сандерлендом». Обзор дня

Заявки сборных России и Германии на Кубок конфедераций – 2017, где окажется Леонид Слуцкий. Об этом и другом – в обзоре дня.

«Халл» хочет определиться с тренером в течение 48 часов, фаворит — Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время может возглавить «Халл Сити». Российский специалист является фаворитом на пост главного тренера, информирует Sky Sports. Клуб рассчитывает определиться с наставником в течение 48 часов.



1 июня 46-летний специалист должен был получить разрешение на работу в Великобритании. Отметим, что ранее в услугах Слуцкого был заинтересован «Уотфорд», который возглавил Марку Силва.



По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» занял в АПЛ 18-е место и вылетел в Чемпионшип.

Welcome to Hell City. Что надо знать о клубе, куда может прийти Слуцкий Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы начать карьеру в Англии, возглавив «Халл». Вашему вниманию — всё самое важное и забавное о клубе.

Источник: «Сандерленд» заинтересован в услугах Слуцкого

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, которого активно сватают в «Халл Сити», интересен ещё одному английскому клубу. Hull Daily Mail сообщает, что 46-летний специалист может возглавить «Сандерленд».



По данным источника, стороны уже провели переговоры. Должность главного тренера оказалась вакантной после отставки Дэвида Мойеса. «Сандерленд», как и «Халл Сити», вылетел в Чемпионшип.



При этом главным фаворитом в борьбе за российского наставника считается именно «Халл Сити», с которым Слуцкий согласовал двухлетний контракт

Сборная России объявила окончательную заявку на Кубок конфедераций—2017

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательную заявку команды для участия в Кубке конфедераций—2017, который пройдёт с 17 июня по 2 июля.



В списке значатся 23 футболиста. Из тех, кто попал в расширенную заявку на Кубок конфедераций, места в финальном списке не досталось Александру Беленову («Уфа»), Роману Нойштедтеру («Фенербахче»), Андрею Семёнову («Терек»), а также травмированным Роману Зобнину («Спартак»), Алану Дзагоеву, Марио Фернандесу (оба — ЦСКА) и Артёму Дзюбе («Зенит»).



Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 12. Владимир Габулов («Арсенал»), 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).



Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар), 5. Виктор Васин (ЦСКА), 6. Георгий Джикия (Спартак»), 10. Руслан Камболов («Рубин»), 13. Фёдор Кудряшов («Ростов»), 14. Илья Кутепов («Спартак»).



Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»), 4. Юрий Газинский («Краснодар»), 8. Денис Глушаков («Спартак»), 15. Алексей Миранчук («Локомотив»), 17. Александр Головин (ЦСКА), 18. Юрий Жирков («Зенит»), 19. Александр Самедов («Спартак»), 21. Александр Ерохин («Ростов»), 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»), 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).



Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»), 9. Фёдор Смолов («Краснодар»), 11. Александр Бухаров («Ростов»), 20. Максим Канунников («Рубин»).

Кого и почему Черчесов отцепил от сборной России Почему сборная отказалась от Беленова, Нойштедтера и Семёнова и что произойдёт в случае очередной травмы.

Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций–2017, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. В заявку попали 22 игрока. Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, который входил в предварительный состав, в России не сыграет.



Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).



Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кёльн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).



Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М).



Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).



На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В вместе с Камеруном, Чили и Австралией. Расписание КК можно посмотреть на «Чемпионате».

«Спартак» заключил с Зобниным новый 4-летний контракт на улучшенных условиях

По информации «Чемпионата», «Спартак» заключил с полузащитником Романом Зобниным новый четырёхлетний контракт на улучшенных условиях.



В минувшем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 29 матчей в российской Премьер-Лиге, забил два гола и помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.



5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) 23-летний полузащитник получил травму боковой и крестообразной связок колена, ориентировочный срок его возвращения на поле — от 4,5 до 5 месяцев.

Жардим подписал новый контракт с «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба монегасков. Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.



Ранее португальские СМИ сообщали, что специалист близок к тому, чтобы перебраться в китайский «Бэйцзин Гоань», предлагавший ему восьмикратное повышение оклада — с € 1,5 млн до 12 млн в год. В то же время появилась информация, что «Монако» очень хочет удержать тренера и предлагает ему улучшенный контракт с годовым окладом в € 4,5 млн.



Под руководством Жардима монегаски стали чемпионами Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

ЦСКА близок к покупке 60 % прав на Аилтона у «Эшторила» за € 2 млн

Защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра близок к переходу в ЦСКА. За 60 % прав на игрока португальский клуб получит от «армейцев» около € 2 млн, утверждает A Bola.



Бразильский игрок в минувшем сезоне выступал на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил часть трансфера Аилтона. Ещё 15 % прав принадлежат «Флуминенсе», а остальные права — у третьих лиц.



В сезоне-2016/17 Феррейра провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остаётся в команде. 49-летний специалист продлил контракт с туринским клубом до лета 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры». Прежний договор истекал летом 2018 года.



В минувшем сезоне итальянской Серии А Массимилиано Аллегри привёл «Ювентус» к победе в Серии А и Кубке Италии. Также под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).



Под руководством Аллегри «Ювентус» с момента его назначения в 2014 году трижды выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также один Суперкубок страны. Благодаря этим титулам при Аллегри «Ювентус» установил итальянский рекорд, завоевав в общей сложности шесть чемпионских трофеев подряд, а также три раза кряду выиграв Кубок Италии и совершив три победных дубля подряд.



В 114 сыгранных под руководством Аллегри матчах Серии А «Ювентус» одержал 84 победы, набрав в общей сложности 269 очков. «Старая синьора» забила 224 гола и пропустила 71.



По информации СМИ, оклад Массимилиано Аллегри в следующем сезоне составит € 5,5 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 6-6,5 млн. В последний год действия контракта оклад достигнет суммы в € 7 млн.

Серия А. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17 Скучная Италия сломалась: в минувшем сезоне в Серии А забито больше всего голов среди топ-лиг. Не меняется только чемпион.

Президент «Рубина: с Бердыевым предварительно были проведены переговоры

Президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал о предварительных переговорах с Курбаном Бердыевым, которого сватают на тренерский мостик казанского клуба. 1 июня 64-летний специалист покинул «Ростов».



«Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.



Была просьба Курбана Бекиевича о Сайманове Рустеме Фидаилевиче как о спортивном директоре. Я не против. Рустем в этом смысле спортивный директор от бога. Об этом человеке я много слышал от футбольных специалистов, я с ним познакомился, когда он работал в «Рубине», и мы недавно снова встретились. Я сказал о своих планах. А он мне: «Радик, зачем тебе это нужно, можно я в стороне останусь, ты же знаешь моё прошлое». Он меня задел этим. Я ему ответил: «Рустем, у тебя есть супруга, дети и внуки. И моя просьба заключается в том, чтобы ты дал им возможность гордиться тобой. Воспользуйся этим шансом. Начни с нового листа. И я хочу, чтобы вы с Бекиевичем чемпионами стали. Чтобы твои дочки и внучки, и особенно твоя супруга, гордились тобой как победителем. Что может быть лучше?»



Если в истории «Рубина» они в связке вдвоём с Бекиевичем два раза стали чемпионами, какие ещё нужны доказательства? Я знаю, что они делали это когда-то, и сейчас смогут, я в это верю», — цитирует Шаймиева «Реальное время».