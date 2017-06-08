Незаменимый. Роман Зобнин продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным и увеличил игроку зарплату – сделал лучшее, что мог после травмы своего игрока.

Странно вспоминать, что год назад Роман Зобнин ехал в «Спартак», слабо представляя, что его ждёт – только бы не опуститься во вторую команду, почаще бы выходить на замену. «Были сомнения по поводу трансфера? Конечно! И их было много. Во-первых, два клуба, которые враждуют. Во-вторых, не был уверен, что буду в основном составе. Столько сильных игроков в команде. Боялся, что меня отправят в «Спартак-2». Рассчитывал, что будут выпускать на замену в первой команде», — вспоминал он то время.

Зобнин отказался от предложения «Зенита» с зарплатой € 2,8 млн в год

Череда обстоятельств привела к тому, что главным тренером «Спартака» стал Массимо Каррера, команда внезапно взяла золото, а Зобнин стал одним из вдохновителей этой победы. Номинально Роман играл левого полузащитника, но постоянно смещался в центр, открывая фланг для подключений Комбарова и помогая Фернандо с Глушаковым выполнять невероятный объём работы. Если вспоминать прошлогодние события и опасения, взлёт Зобнина может показаться невероятным, но игрок сам заслужил такой прогресс – рос на тренировках, кропотливо работал, приносил пользу Массимо Каррере в разных ролях. Как-никак, успел поиграть на пяти позициях за сезон.

Даже неудивительно, что Зобниным летом интересовался «Зенит». Возможно, это редкий российский игрок, о котором действительно знает Роберто Манчини, и ведь Зобнин действительно мог пригодиться петербуржцам – потенциально готовый играть чистого опорника, которых в России почти нет, и отправляющий на лавку сдающего с каждым месяцем Хави Гарсию. Однако Роман принял решение продлить контракт со «Спартаком». И есть как минимум три причины, почему это оптимальное решение.

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Во-первых, «Спартак» сделал очень красивый и правильный жест, что отметил и агент игрока. Предложив Зобнину новый контракт, «Спартак» подтвердил, что доверяет полузащитнику, что поможет ему вернуться в строй. Даже несмотря на травму крестообразных связок, которая выбила Романа на 4-5 месяцев. Для футболиста это важный момент, примерно такой же, как и реакция в социальных сетях. Удивительно, что польза Зобнина за сезон стала очевидна не только болельщикам «Спартака», но и остальным любителям футбола, понимающим специфику игры Романа. 47-му номеру красно-белых практически поголовно желают выздоровления после травмы в пустяковом товарищеском матче, а сам Зобнин уже поблагодарил болельщиков за поддержку.

Во-вторых, руководство красно-белых здорово премировало Зобнина за успешный сезон. Резкий скачок зарплаты с 1 млн евро до 2,4, как пишут коллеги, мог бы вызвать у кого-нибудь звёздную болезнь, желание заказывать дорогущие бутылки шампанского и бросаться деньгами. Но Зобнин – однозначно не такой игрок: за пределами поля он скромен, следит за каждым словом, всё своё время проводит с семьёй. Вряд ли Зобнин способен спускать свою зарплату впустую – скорее, это стимул для него остаться в «Спартаке» на ближайшие пару лет и подготовиться к трамплину в зарубежный топ-чемпионат. Таких игроков, как Зобнин, в Европе очень ценят, да и отступные за игрока прописали реальные – 15 млн евро.

В-третьих – и, пожалуй, в главных – от сохранения Зобнина в «Спартаке» выиграли все: клуб, тренерский штаб, сам игрок. «Спартак» оставил одного из сильнейших футболистов под Лигу чемпионов. Сам Роман остался там, где растёт как игрок – есть информация, что Зобниным интересовался «Милан», но даже там сейчас не настолько плодотворная почва для личного развития. Тренер, Массимо Каррера, ему доверяет и развивает качества – почему бы и не продолжить приносить пользу красно-белым?

«Спартак» всё равно будет искать игрока на фланг под Лигу чемпионов. Возможно, даже переформатирует трансферную политику и обратит внимание на новых людей, вроде Сантьяго Искьердо, чей переход из «Брюгге» теперь кажется намного более реальным. Но уже очевидно, что Роман Зобнин всё равно в «Спартаке» на особом счету. Заслужил – давно никому не удавалось за сезон стать таким любимым и незаменимым.