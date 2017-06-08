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Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

6 клубов РФПЛ, которые меняли название: от «Спартака» до «Ахмата»

«Терек» будет переименован в «Ахмат». Вспоминаем, какие ещё клубы меняли своё название совсем недавно.
8 июня 2017, четверг. 11:30. Футбол

«Ахмат»

До 2017-го — «Терек»

Генеральный директор грозненского клуба Ахмад Айдамиров заявил «Чемпионату», что до начала сезона «Терек» будет переименован в «Ахмат». Уже известен логотип обновлённой команды — он, в общем-то, почти ничем не отличается от старого. «Переименование «Терека» правильно в плане спортивного единства в Чечне», — позже рассказал почётный президент клуба Рамзан Кадыров.

«Терек» будет переименован в «Ахмат»

«Оренбург»

До 2016-го — «Газовик»

Незадолго до выхода оренбургской команды в РФПЛ в одном из заявлений президент РФС Виталий Мутко сказал, что «не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре». Генеральным спонсором «Газовика» являлось дочернее предприятие «Газпрома». Таким образом, перед заявкой на новый сезон РФПЛ руководство команды решило сменить название, обозначив географическую принадлежность, а не спонсорскую.

«Москва»

С 1997-го — «Торпедо-ЗиЛ», до 2004-го — «Торпедо-Металлург»

Столичный клуб «Торпедо-ЗиЛ» был основан в 1997-м после продажи заводом имени Лихачёва прав на футбольный клуб «Торпедо». Через шесть лет спонсором команды стал «Норильский никель», и её название сменилось на «Торпедо-Металлург». Но уже через год правительство Москвы заинтересовалось клубом, который снова сменил имя на «Москву».

«Ростов»

До 2003-го — «Ростсельмаш»

В советские годы футбольный клуб «Ростов» принадлежал машиностроительному заводу, и название «Ростсельмаш» до 2003 года оставалось как память об этих временах. Несмотря на то что уже 14 лет команда называется «Ростов», заряды про «Сельмаш» до сих пор звучат с жёлто-синих трибун.

«Урал»

До 2003-го — «Уралмаш»

Та же самая история произошла и с футбольным «Уралмашем». Нынешняя версия названия клуба — упрощение, в котором убрали указатель на советское происхождение команды.

«Спартак» (Владикавказ)

До 2016 года — «Алания», до1994 года – «Спартак», в 1995-96 и 2003-м — «Спартак-Алания»

В разные годы главная команда Северной Осетией называлась по-разному. Самые славные годы в её истории пришлись на название «Спартак», а затем «Спартак-Алания» — команда всерьёз соперничала с московскими одноклубниками и даже становилась чемпионом. Со временем под именем «Алания» клуб превратился из середняка РФПЛ в аутсайдера Второй лиги. В 2016 году правительство Республики Северная Осетия приняло решение о расформировании увязшего в долгах футбольного клуба «Алания» и создании на его базе новой команды под названием «Спартак» с бюджетным финансированием.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алания Терек ФК Москва ФК Оренбург ФК Ростов ФК Урал
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