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Мануэль Нойер, сборная Германии
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

11 звёзд, которые пропустят Кубок конфедераций

Два футболиста сборной России и даже новозеландец составили конкуренцию немецким звёздам, не попавшим на Кубок конфедераций.
8 июня 2017, четверг. 14:00. Футбол

Мануэль Нойер, сборная Германии

Вратарь, 31 год

Один из лучших вратарей мира получил травму ещё в полуфинале Лиги чемпионов. Во время гола Роналду немец получил перелом стопы, но всё равно доиграл матч с «Реалом» до конца, усугубив повреждение. Впрочем, Йоахим Лёв вряд ли вызвал бы Нойера на Кубок конфедераций. В любом случае с вратарской позицией у немцев точно проблем нет: место в воротах займёт либо кипер «Барсы» Тер-Штеген, либо суперталантливый Лено.

Бенедикт Хёведес, сборная Германии

Правый защитник, 29 лет

А вот лидер «Шальке» Хёведес наверняка вошёл бы в заявку Бундестим, если бы не операция. Защитник сборной Германии очень давно страдает от травм паха и на этот раз не может обойтись без хирургического вмешательства. Лёву точно будет не хватать Хёведеса как защитника, который может закрыть абсолютно любую позицию в обороне.

Жоэль Матип, сборная Камеруна

Центральный защитник, 25 лет

Невероятная история, которая произошла в сборной Камеруна этой зимой, осталась незамеченной в российских медиа. Дело в том, что защитник «Ливерпуля» Матип и ещё шесть футболистов отказались играть за свою национальную команду на Кубке Африки, сославшись на отрицательный опыт работы с предыдущим тренером. В итоге камерунцы турнир выиграли, но звёздный защитник, представляющий самую сильную команду в своей сборной, от своих слов не отказался. В итоге камерунцы едут в Россию без своей главной силы в центре обороны.

Уинстон Рид, сборная Новой Зеландии

Центральный защитник, 28 лет

С этой же позицией будут проблемы и у тренера новозеландской сборной. Для местных болельщиков защитник «Вест Хэма» — настоящая звезда и икона, который не зря носит капитанскую повязку. В одном из последних матчей в АПЛ Рид травмировал колено и этим летом будет залечивать свою травму, наблюдая за матчами своей сборной на Кубке конфедераций по телевизору.

Фабиу Коэнтрау, сборная Португалии

Левый защитник, 29 лет

Вы удивитесь, но этот футболист до сих пор числится в мадридском «Реале» и даже считается обладателем последнего Кубка чемпионов. Когда-то Коэнтрау был незаменим в сборной Португалии, но уже три года не может выйти на прежний уровень и остаётся забытым даже тренерами своего клуба. Этим летом у Коэнтрау появится шанс уехать из Мадрида и реанимировать карьеру, чтобы вернуться в чемпионскую сборную, а пока он пролетает мимо Кубка конфедераций.

Ренату Саншеш, сборная Португалии

Центральный полузащитник, 19 лет

А вот Ренату Саншеш — один из незаменимых игроков на прошлогоднем Евро — после перехода в «Баварию» потерялся среди звёзд и играл настолько мало, что не попал даже в расширенную заявку своей сборной. К очередному трофею португальцы будут стремиться без своей главной молодой звезды. Впрочем, у Саншеша всё впереди — нужно только побороться за место в составе немецкого чемпиона.

Жоау Мариу, сборная Португалии

Центральный полузащитник, 24 года

В отличие от немецких звёзд, чемпион Европы и полузащитник «Интера» очень хотел поехать в Россию. «Очень грустно, что я не смогу представлять свою страну на важном турнире», — написал Мариу в своём «инстаграме». Очевидно, по сравнению с Бундестим португальцы не пресыщены победами и очень хотят завоевать второй международный трофей подряд.

Алан Дзагоев, сборная России

Атакующий полузащитник, 26 лет

Из-за травм для «армейского» распасовщика сезон сложился не слишком удачно. Дзагоев провёл ровно половину матчей за ЦСКА и не смог окончательно восстановиться к Кубку конфедераций. Впрочем, врачи вице-чемпионов уже нашли проблему и будут готовить Алана к новому сезону. Дзагоев — главный мозговой центр нашей сборной, и будем надеяться, в следующем году на важнейшем турнире в истории национальной команды он сыграет.

Лерой Зане, сборная Германии

Правый вингер, 21 год

В первую очередь Йоахим Лёв надеялся на двух футболистов в нынешнем созыве — на Юлиана Дракслера и Лероя Зане. Первый получил из рук тренера капитанскую повязку, а вот второй турнир пропустит. «Я хотел поехать в Россию, но после переговоров с медицинским штабом я решил использовать летний перерыв, чтобы сделать эту операцию», — заявил полузащитник «Манчестер Сити». Видимо, даже 21-летний немец не воспринимает Кубок конфедераций как серьёзный трофей.

Эрик Шупо-Мотинг, сборная Камеруна

Левый вингер, 28 лет

Как и Матип, этой зимой нападающий «Шальке» был недоволен своим положением в сборной Камеруна. Участник двух чемпионатов мира рассчитывал на капитанскую повязку и твёрдое место в составе, чего тренер «неукротимых львов» Шупо-Мотингу гарантировать не мог. Именно поэтому вместо победы на Кубке Африки вингер выбрал сборы в Германии и до Кубка конфедераций с тренером так и не помирился.

Артём Дзюба, сборная России

Нападающий, 28 лет

Артём Дзюба поехал готовиться к турниру со сборной России в Австрию, однако вскоре покинул сбор из-за травмы. Нападающего «Зенита» беспокоит колено, и совместно в врачами национальной команды он решил не ехать на Кубок конфедераций, чтобы не занимать места полностью здоровых футболистов. Тем временем вратарь сборной Новой Зеландии назвал Артёма лучшим футболистом нашей команды. Теперь Станиславу Черчесову, наигрывающему в сборной схему с двумя форвардами, предстоит думать над кандидатурой второго нападающего в пару к лучшему бомбардиру РФПЛ Смолову.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Алан Дзагоев Артём Дзюба Мануэль Нойер Фабиу Коэнтрау
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