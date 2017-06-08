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Станислав Черчесов, сборная России
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Черчесов: главное, чтобы были козыри, а куда спрятать — найдём!

Главный тренер сборной Станислав Черчесов и капитан команды Игорь Акинфеев — о матче с Чили и подготовке к Кубку конфедераций.
8 июня 2017, четверг. 15:46. Футбол

Перед контрольным матчем с чилийцами пресс-конференцию собрали главный тренер сборной Станислав Черчесов и её капитан Игорь Акинфеев. Вчера была объявлена окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций. Завтрашний матч со сборной Чили станет последним спаррингом перед началом турнира, который стартует 17 июня.

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— Как вы оцениваете готовность сборной к матчу с Чили? — вопрос Черчесову.
— Благодаря специальным датчикам у нас есть полная информация по последнему матчу с Венгрией. Состояние команды удовлетворительное. Убеждён, что матч с Чили будет уровнем выше. Сегодняшняя тренировка покажет, кто лучше готов.

— Матч с Венгрией пропускал Комбаров, повреждение получил Джикия. Сейчас все футболисты сборной полностью готовы?
— Комбаров полностью здоров, мы просто не стали рисковать и выпускать его в матче с венграми. Скажу ещё раз: сегодня мы определим, кто насколько готов. Хочу сказать, что у нас нет основных игроков на турнире: есть 20 полевых и три вратаря. Только на больших турнирах 11 игроков никогда не выступают, всегда больше. Поэтому наша задача — подготовить всех футболистов в равной степени.

— Рассекретьте, пожалуйста, дальнейший график работы сборной.
— Как можно? На то он и секретный. Могу сказать, что у нас будет день отдыха после Чили. Всё-таки ребята давно не видели семьи, должны отдохнуть. Затем два или три дня побудем здесь, в «Балчуге». Потом переезжаем в гостиницу «Lotte», в которой обязаны жить по регламенту. 15 июня отправляемся в Петербург.

— Есть ли у сборной основная схема и будет ли она использоваться на протяжении всего Кубка конфедераций?
— Не скажу вам ни о том, ни о другом. Мы не мыслим категориями турнира, исходим из ближайшего матча. Карточки и травмы всегда заставляют что-то менять.

— Тогда расскажите о завтрашней тактике.
— О ней ещё даже футболисты не знают. Будет неправильно, если я сейчас всё расскажу вам.

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— Согласны, что завтрашний спарринг с Чили — самый сложный? Всё-таки эта сборная находится на четвёртом месте в рейтинге ФИФА.
— А на каком месте бельгийцы, не знаете? Мы не можем так оценивать соперников, и бельгийцы, и чилийцы — очень хорошие команды. Мы специально выбираем соперников, чтобы они были разными. Я вообще не слишком хочу говорить про соперников — всё-таки нужно нашей командой гордиться и дорожить.

— Есть вероятность, что вы встретитесь с Чили и в рамках плей-офф Кубка конфедераций. Уже знаете, как спрятать козыри, чтобы не раскрыть всех секретов завтра, до турнира?
— Главное, чтобы были козыри, а куда спрятать — найдём всегда! Пока этот спарринг не так важен с точки зрения турнира, но надеемся, что будет важен.

— Расскажите, что вы сказали Беленову, Нойштедтеру и Семёнову, которые остались вне заявки на Кубок конфедераций?
— Что было внутри, внутри и остаётся.

На вопросы журналистов ответил и первый голкипер сборной Игорь Акинфеев.

— Кого выделите из сборной Чили? — вопрос капитану.
— Думаю, глупо выделять одного игрока. Сборная Чили — классная команда, с ними интересно будет играть. Завтра проверим свой потенциал, свою готовность. Но в этом матче всё зависит только от нас.

— Будет ли для вас дополнительной мотивацией, что будете играть на «ВЭБ-Арене»?
— Самое главное, чтобы родные стены помогали. Неважно, где мы будем играть.

— Сейчас ЦСКА и сборная играют примерно одинаково — в три центральных защитника. Играть так вам комфортнее? Тем более в основе играет ваш партнёр Виктор Васин.
— Думаю, мы со всеми защитниками хорошо взаимодействуем — и с Васиным, и с Кудряшовым, и с Джикией. Я не должен рассуждать, с кем мне удобно играть, а с кем нет. Мы выходим на поле и должны сделать свою работу хорошо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Игорь Акинфеев Станислав Черчесов
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