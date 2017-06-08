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Арда Туран
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

«На хрен всех, кто помогал вам!» За что Турана выгнали из сборной

Арда Туран исключён из сборной, из-за того что схватил за горло спортивного журналиста в самолёте. Разбираемся, в чём дело.
8 июня 2017, четверг. 19:45. Футбол

Что произошло

Арда Туран завершил карьеру в сборной Турции. Точнее, был исключён из команды за нападение на журналиста на борту самолёта, после чего объявил, что на международном уровне выступать больше не будет.

Как пишет турецкая газета Hurriyet, 5 июня Арда во время посадки в самолёт, который должен был отвезти команду в Италию для подготовки к отборочному матчу ЧМ с Косово, подошёл к 70-летнему журналисту Milliyet Билялю Меше, который пытался задать ему несколько вопросов, и начал на него кричать. Летом 2016 года Меше писал, что Арда выбивал из футбольной федерации страны бонусы за попадание команды на Евро, что привело к расколу в команде и двум поражениям в трёх играх.

«Скажи мне, Биляль Меше, ты был там? Был ли ты с нами, когда писал о проблеме бонусов? С кем я просил деньги? У кого я просил бонусы? Говори. Давай. Кто заставлял тебя писать эти статьи?» — спрашивал Туран.

Не дождавшись ответа, он продолжил гневную тираду.

«Что же это за страна? Все эти чиновники только помогают вам в этом! На хрен всех, кто помогал вам! С кого я требовал деньги, сукин сын? Я, скорее, уйду из футбола, чем позволю кому-то порочить мою честь и мою семью!».

После этого Арда схватил Меше за горло, и только вовремя подскочившие партнёры Турана оттащили капитана от журналиста. Поясняется, что главный тренер Фатих Терим никак не отреагировал на происходившее. Арда же продолжал кричать, что Меше представляет газету, которую контролирует президент футбольной федерации Демирорен Йылдырым. Футболист недоумевал, почему федерация позволяет своей газете так порочить игроков своей же сборной.

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Каковы последствия

После приземления самолёта Туран был вызван Теримом и Демироненом на совещание, по итогам которого было принято решение об исключении футболиста из сборной.

«Думаю, время пришло. Я завершаю карьеру в сборной Турции. Чувствую ли раскаяние? У меня нет угрызений совести. Я люблю свою страну, с радостью защищаю её цвета. Но всегда говорил, что готов завершить карьеру, если не буду нужен команде. Когда носил футболку сборной, я допустил ряд ошибок. Моя международная карьера подошла к концу», — сказал он на пресс-конференции.

На следующий день Арда также выложил пост в своём Instagram.

«Благодарен журналистам, которые критикуют нашу игру, потому что они правы, потому что это их профессия. Но я не позволю подвергать сомнению мои ценности. Правильно ли я поступил? Не знаю. Может, и неправильно, зато искренне. Я всегда платил за всё хорошее или плохое, что делал», — написал он.

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Почему это произошло

В Турции пишут, что в последние месяцы Туран на нервах. Сборная вполне может проскочить мимо чемпионата мира в России – команда занимает четвёртое место в группе. Более того, инцидент случился после того, как турки не смогли победить сборную Македонии (0:0). Туран в отборочном турнире результативными действиями не отметился. К тому же будущее Арды в «Барселоне» тоже под большим вопросом. Несмотря на заверения агента, что игрок останется в клубе до 2020 года, всё чаще появляется информация о намерениях руководства клуба продать турка уже этим летом, так как клубу нужно заработать деньги для покупки новых футболистов, нужных Эрнесто Вальверде.

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В любом случае международная карьера Турана завершена. Или, по крайней мере, приостановлена. Под вопросом будущее в клубе. А значит, Арде необходимо проявить выдержку и набраться терпения.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Турции — Футбол Арда Туран
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