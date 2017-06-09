«Зенит» нацелился на Лигу Европы. Главное – в обзоре дня

Фурсенко сказал фанатам «Зенита», что цель в новом сезоне — выиграть Лигу Европы

В офисе «Зенита» состоялась закрытая встреча нового руководителя клуба Сергея Фурсенко и болельщиков, которых выбирали слепым способом среди обладателей абонементов с 2008 года. На встрече присутствовало около 150 человек, сообщает «Фонтанка».



На этой встрече Фурсенко сообщил, что задача в предстоящем розыгрыше Лиги Европы только одна — победа. Потому что в 2006 году он обещал три еврокубка за 10 лет (с того времени было выиграно два).



Также новый глава «Зенита» рассказал, что тренера Роберто Манчини приглашали с конкретной задачей — выиграть Лигу чемпионов. Что же касается новых игроков, то в ближайшее время команду усилят два сильных, дорогих футболиста, которые, по словам Фурсенко, всем точно понравятся.

Стал известен полный календарь РФПЛ-2017/18

«Спорт-экспресс» опубликовал проект календаря РФПЛ в сезоне-2017/18, утверждённый сегодня на общем собрании клубов лиги. Даты, на которые назначены туры, предварительны, матчи будут разноситься на несколько дней.



1-й тур, 16 июля

«Анжи» – ЦСКА

«Локомотив» – «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» – «Зенит»

«Рубин» – «Краснодар»

«Тосно» – «Уфа»

«Спартак» – «Динамо»

«Урал» – «Ростов»

«Терек» – «Амкар»



2-й тур, 23 июля

«Анжи» – «Амкар»

ЦСКА – «Локомотив»

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»

«Зенит» – «Рубин»

«Краснодар» – «Тосно»

«Уфа» – «Спартак»

«Динамо» – «Урал»

«Ростов» – «Терек»



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«Ростов» объявил о переходе защитника Вилюша

«Ростов» официально объявил о переходе защитника польского «Леха» Мацея Вилюша. Контракт с футболистом рассчитан на три года.



«28-летний польский защитник перешёл в наш клуб. Мацей Вилюш выступал за команды «Херенвен», «Спарта» (Роттердам), «Белхатув», «Корона Кельце» и «Лех». В составе национальной сборной Польши Вилюш провёл четыре матча. Добро пожаловать в наш клуб, Мацей!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

В минувшем сезоне чемпионата Польши Вилюш принял участие в 20 матчах за «Лех». Ранее он отметил, что считает «Ростов» большим клубом.

«Спартак» выкупил Тигиева у «Анжи» за € 1 млн, срок контракта — четыре года

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о выкупе контракта защитника Георгия Тигиева у «Анжи». В прошлом сезоне вторую часть чемпионата футболист выступал за красно-белых на правах аренды. За 21-летнего футболиста «Спартак» заплатит махачкалинскому клубу € 1 млн, а с самим игроком будет заключён контракт сроком на четыре года.



В прошлом сезоне Тигиев провёл в составе «Спартака» четыре матча в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями. В составе столичного клуба защитник стал чемпионом России.

«Рубин» объявил об уходе Хави Грасии с поста главного тренера

Хави Грасия и руководство «Рубина» пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. 8 июня стал последним днём пребывания специалиста на посту главного тренера казанского клуба.



«Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.