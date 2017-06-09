«Моим кумиром был Лев Яшин». «Поэтичный фанат» из Чили едет в Россию

Мы познакомились в июне 2014-го в аэропорту Белу-Оризонти, пожалуй, самого очаровательного из виденных мною городов Бразилии. У стойки заказа такси случайно выяснили, что нам по пути – соседи по отелю. Вскладчину взяли машину. В дороге разговорились. Оказалось, что за внешностью степенного туриста, чинно путешествующего по миру, скрывается ярый болельщик. Почти месяц Эктор Бертолотто разъезжал по Бразилии, а теперь собирается в новое футбольное турне – на Кубок конфедераций в Россию.

Эктор Бертолотто и Олег Лысенко Фото: facebook.com/lysenko.o

— Я родился в городе Темуко, в 680 километрах от столицы, Сантьяго, в 1964 году, — начинает он своё повествование. – Родители к футболу были равнодушны, а я – пристрастился. Сколько себя помню, всегда защищал ворота – во дворе, на городских состязаниях. Я не застал Льва Яшина в игре, но много слышал о нём. Он был моим кумиром. Чёрный паук, легенда… Нравился Уго Орландо Гатти по прозвищу Сумасшедший. Вот его я видел – по телевизору. Импонировала манера игры немца Тони Шумахера. Из меня выдающегося мастера не вышло, но любовь к футболу сохранил на всю жизнь.



В глазах Эктора вспыхивают весёлые огоньки, когда он мысленно возвращается в беззаботную студенческую молодость:



— В начале 1980-х я учился в университете в Вальдивии, что в 160 километрах от Темуко. Тогда не существовало ни Интернета, ни сотовых телефонов. Единственным доступным источником информации было радио. В дни матчей любимой команды мы, трое приятелей и фанатов футбола, усаживались в машину – всегда в одном и том же месте, напротив речки Калье-Калье – и слушали трансляции.



Эктора не заподозришь в «глорихантерстве» — его спортивные привязанности прочны и независимы от обстоятельств.



— Когда я был маленьким, городская команда называлась «Грин Кросс Темуко», — продолжает Бертолотто. — В 1984 году её переименовали в «Клуб де депортес Темуко». В 2005-м наши вылетели во второй дивизион, в 2007-м – в третий, и лишь спустя 11 долгих лет вернулись в Примеру. Сейчас «Депортес Темуко» держится в серединке таблицы. Владельцем и президентом клуба является Марсело Салас, игравший за сборную Чили с 1994 по 2003 год. При встрече можем переброситься с ним парой слов.

В современной «ла роха» знакомых у Эктора нет. Но именно она мотивирует его ездить по миру.



— На бразильском мундиале я посетил все матчи сборной, — говорит он. – На домашнем Кубке Америки в 2015-м тоже не пропустил ни одной игры земляков. Атмосфера на финале была чумовая: стадион битком – и весь в национальных флагах. О самой игре этого не скажешь – инфарктный матч, если двумя словами. В серии пенальти мы победили Аргентину. А в марте этого года я съездил в Буэнос-Айрес, на отборочный матч Кубка мира. Мои земляки уступили 0:1, но провели отменную игру, вынудив аргентинцев защищаться большими силами. При счёте 0:0 судья отменил наш чистый гол, вдобавок не дал пенальти. Даже в местных медиа шум по этому поводу стоял приличный.



Самое продолжительное футбольное приключение инженер из Темуко пережил летом 2014-го.



— Я почти месяц провёл в Бразилии – и, представь себе, ни разу не попал в неприятности, — кажется, и сам Эктор, наслушавшись страшилок о мрачных бразильских фавелах и свирепых грабителях, приятно удивлён этим фактом. — Все волнения были связаны исключительно с футболом. В Куябе удивило обилие солдат и техники в окрестностях стадиона. В аэропорту Рио тоже было много вооружённых военных. Может быть, поэтому турнир и прошёл без серьёзных эксцессов.



В Бразилии Бертолотто настигла персональная минута славы.



— Перед встречей чилийцев с голландцами один журналист заинтересовался моей футболкой, наполовину клубной, наполовину «национальной», — объясняет Эктор. – Корреспондент спросил, что это значит. Я ответил, что моё сердце принадлежит двум футбольным командам. А предстоящую игру образно озаглавил как «Дуэль тюльпанов и чилийских колокольчиков». Ему так понравилась сравнение, что он представил меня в своём материале «поэтичным болельщиком». Интервью вышло в нескольких чилийских СМИ, и мне потом долго названивали с поздравлениями друзья и знакомые.

На ЧМ-2014 мой собеседник пережил и одно из ярчайших футбольных впечатлений.



— Если не считать бронзы 1962 года, наша сборная никогда не добивалась грандиозных успехов на чемпионатах мира, — напоминает Эктор. – Тем приятнее было обыграть Испанию в Бразилии. Чили второй раз в истории выиграла два матча подряд на мундиале, одолев не кого-нибудь, а действующего чемпиона, да ещё и на легендарной «Маракане»! Надеюсь, на Кубке конфедераций мы дойдём до финала и сразимся с Россией. У меня уже и заготовка на этот случай припасена: «Дуэль писко (крепкий алкогольный напиток, производимый в Чили. – Прим. «Чемпионата») против водки».



Вояж из Чили в Россию – удовольствие не из дешёвых.



— Но всё-таки не такое дорогое, как аналогичный тур на ЧМ-2014, — уточняет Эктор. – Пакет включает в себя авиабилеты, отели не ниже четырёх звёзд с завтраком, страховку, экскурсионные туры по городам турнира с испаноговорящим гидом и билеты первой категории на три матча сборной Чили. За всё про всё я отдал 5400 долларов. Тем, кто не побеспокоился о путёвке заблаговременно, придётся заплатить больше – до 8000.



Победы «ла роха» на двух подряд Кубках Америки (2015, 2016) прилично разогрели интерес страны к футболу. Чилийский десант в России обещает быть внушительным.



— Только из моих знакомых на Кубок конфедераций собирается не меньше 11 человек, — подтверждает чилийский «инча». – Слышал в новостях, что наша группа поддержки будет второй по численности после российской. В сервисы по продаже билетов поступило больше 7000 заявок от чилийцев.



С таким «двенадцатым игроком» Алексис и компания вправе рассчитывать на успешное выступление в России.



— Верю, что наши парни заставят о себе говорить, — оптимистичен Эктор. – Предпосылки для этого есть. Многие ведущие исполнители находятся в самом соку и должны выстрелить на Кубке конфедераций. Надеюсь, мы поднимем трофей над головой.



Снег, медведи, водка – с чем ещё ассоциируется Россия у человека с другого конца света?



— У взрослых – с водкой и прекрасными женщинами, — улыбается Эктор. – А если без шуток, русский балет высоко котируется во всём мире. Наслышан о ваших величественных храмах. Санкт-Петербург и вовсе входит в число красивейших городов планеты. В общем, много чего нужно узнать и посетить.



Эктору повезло в жизни – супруга не осуждает, а наоборот, разделяет его страсть.



— По счастью, Паулина – такая же, а быть может, даже более ярая болельщица, чем я, — утверждает Бертолотто. – Она с 1989 года болеет, причём за те же команды, что и я – «Депортес Темуко» и сборную Чили. В Бразилии она неделю сопровождала меня, а в Россию не поедет, поскольку уже имела возможность познакомиться с вашей страной. Теперь моя очередь.

В истории российской Премьер-Лиги было всего четыре легионера из Чили. Где они, как?

— О Марко Вильясеке (в нулевых играл за «Спартак» и «Ростов». – Прим. «Чемпионата») ничего не слышал, — признаётся Бертолотто. – Эдуардо Лобос сейчас основной вратарь «Эвертона» — только не английского, а чилийского, из Винья-дель-Мар. Марк Гонсалес до недавнего времени числился в «Коло-Коло», самом титулованном клубе страны (31 трофей), но играл очень мало – в сумме 154 минуты. Причина всё та же – травма. Сейчас Марк рекламирует нижнее бельё.

О российском футболе Бертолотто без помощи всезнающего «гугла» расскажет немного. О советском познания более обширны.



— В моём детстве сборная СССР слыла сильной командой, — припоминает он. – Ваших игроков отличала физическая выносливость и тактическая грамотность. И у вас всегда были классные киперы. На мундиале-1982 в Испании сильное впечатление произвёл Дасаев – тащил от бразильцев всё! В 1965 году советская сборная заглянула на пару матчей в Чили. И знаешь, где потерпела единственное поражение за всё южноамериканское турне? В моём родном Темуко от нашего клуба!