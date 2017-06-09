Дед Хасан. Кто выстрелит в следующем сезоне Премьер-Лиги

Справка



Хасан Мамтов



Кто: 33-летний новичок «Анжи»

Где играл: «Тюмень», «СКА-Энергия», «Химки»

Амплуа: нападающий

Статус: второй бомбардир ФНЛ-2016/17, лучший бомбардир ФНЛ-2015/16

Наш футбол заражён бедовыми стереотипами, забивающими головы тренеров и руководителей российских клубов, и один из них – пропасть в мастерстве игроков между РФПЛ и ФНЛ. Подняться в Премьер-Лигу и выкинуть весь костяк команды – это норма, а если кто-то засомневается в идее, можно кивнуть на «Сибирь» и «Мордовию», с почти фээнэловским составом выдававшие весёлые сезоны на 16-м месте. Убрать лучшего защитника и одного из ключевых центральных хавбеков сразу после подъёма, как «СКА-Хабаровск» (Удалого и Карасёва), для нашего футбола нормально, набирать второсортных легионеров, которые даже толком не изучались, на что намекают вторичные признаки, – ещё одна «выигрышная» стратегия, от «Тосно». Дальше подпишут людей, ежегодно бегающих из клуба в клуб, зато имеющих сакральный ОПЫТ битвы за -дцатые места в лиге. Если вы сходу, без «Википедии», назовёте все команды Аслана Дудиева, Игоря Шевченко, Хызыра Аппаева – вероятно, вам нужно ставить памятник болельщику, как в Томске. Вы слишком несчастны, потому что настолько хорошо знаете наш футбол.



В такой законсервированной лиге, где можно спокойно плавать по командам-аутсайдерам, выбивая контракты ОПЫТОМ, должен был появиться человек, плевавший на стереотипы. Александра Григоряна всю его карьеру в РФПЛ наверняка будут судить по словам и цитатам, только тренер и своей работой кое-что доказал. Уже весной Григорян сколотил симпатичный «Анжи» из подручных материалов. Ключевым полузащитником стал Аяз Гулиев, никогда не игравший в ФНЛ, а одним из главных креативщиков – Адлан Кацаев, никогда не получавший достойного времени в «Тереке». Как же так? Ведь между ФНЛ и РФПЛ пропасть.



Новым трансфером Григорян решил убить «футбольных людей», живущих стереотипами, – если почитаете его осеннее интервью Дмитрию Егорову, поймёте, какой искренней ненавистью к таким людям пропитан тренер «Анжи». Григорян вытащил из «Тюмени» Хасана Мамтова – ему 33 (слишком возрастной), и он никогда не играл в Премьер-Лиге (как так? У него же нет ОПЫТА!). Это игра по правилам Билли Бина.

«Мы ударили по „Спартаку“. Самый яркий тренер ФНЛ Самый необычный тренер ФНЛ даёт большое интервью Дмитрию Егорову, разбирая на части не только «Спартак», но и свои неординарные идеи.

В Премьер-Лигу Мамтова мог позвать только Александр Григорян, и дело даже не в соседстве игрока и тренера – Хасан долго прожил в Черкесске, его новый наставник — в Кисловодске. Шесть лет назад Григорян резко встряхнул карьеру Мамтова, напоминавшую бесконечную историю нападающего для низших лиг: Хасан начинал в черкесском «Нарте» за 3000 рублей в месяц, пережил смерть ставропольского «Динамо», смотался оттуда в КФК, завалил просмотры в нальчикском «Спартаке» Красножана и «Кубани», следом – сезон в «Урале», где Мамтов терзал себя мыслями и голах, и так затерзал, что забил всего однажды.

Григорян и Мамтов пересекались в «Химках», где Хасан восхищался тренерской работой: «Его видение футбола совершенно не похоже на других. У Григоряна весь тренировочный процесс полностью выстроен под его футбольную философию. Она заключается в постоянном прессинге и движении. Причём ты должен был действовать на своих максимальных пределах как в официальных играх, так и на обычных тренировках». Рассказы про вольную борьбу и пение проигравшей команды прилагаются. После «Химок» Григорян позвал Мамтова в «СКА-Энергию», а когда ушёл и увидел, что Хасана не ставят в состав – подкинул игроку вариант с «Тюменью», где работал знакомый тренер Григоряна Евгений Дурнев.



Тогда самый красноречивый коуч Премьер-Лиги помог Мамтову переосмыслить отношение к футболу – до Григоряна Хасан успел потренироваться с Александром Тархановым, поиграть со Львом Майоровым, пообщаться с Юрием Красножаном, но всегда выходил на тренировки вразвалочку, немного жалея себя. Григорян быстро выбил из Мамтова это качество – и помог игроку сделать серьёзный шаг до статуса одного из лучших игроков ФНЛ. За последние два сезона Хасан назабивал 39 мячей, финишировал первым и вторым снайпером лиги, и даже не должно волновать, сколько из этих голов Мамтов назабивал с пенальти. Для справки – 14, но из 14 попыток: таких хладнокровных у «точки» нападающих, не бьющих по одной предсказуемой стратегии, в России почти нет.



Григорян помог Мамтову, ещё и окончательно переделав его в чистого нападающего – раньше Хасан часто выходил фланговым полузащитником, из-за чего выпадал из игры. С подачи тренера Мамтов развил свои качества и стал очень разносторонним игроком: с техникой, любовью сместиться с фланга в центр, умением создать момент для самого себя, но вдобавок умеющего открываться и завершать атаки в стиле «подай – замкни». Год назад Хасан забил крутой мяч «Шиннику» – принял мяч на фланге спиной к воротам, одним движением развернул висевшего на плечах защитника, влез в штрафную и непредсказуемо ударил в ближнюю «девятку».

Реализация Мамтова с игры второй сезон подряд шагает в пределах 12-13%, и это нормальные цифры для нападающего, на которого «Тюмень» играла всей командой (у Кирилла Панченко, например, реализация с игры – 11%). Из 23 мячей в нынешнем сезоне Хасан забил 22 ударами из штрафной, хотя часто на Мамтова выбрасывались втроём-вчетвером, вешали персональную опеку. При такой опеке Хасан часто бил с разворота, интуитивно, но и свои развороты он использует грамотно – например, «Тосно» забил, качнув защитника, плотно опекавшего его, изобразил приём мяча, дал мячу полететь дальше, сбросил соперника с плеч и ударил по воротам. Мамтов любит смещаться на левый фланг, чтобы подработать под удар с правой ноги, здорово пользуется корпусом – в 4-4-2 «Анжи» Григоряна Хасан обязательно вольётся.

Самый красноречивый коуч Премьер-Лиги помог Мамтову переосмыслить отношение к футболу.

В появлении Хасана Мамтова в Премьер-Лиге есть и немного экзотики – как-никак редкий черкесский игрок в нашем футболе. В родном ауле Бесленее прошло почти всё его детство, а теперь Мамтов возвращается в родной аул устраивать детские футбольные турниры, как было прошлой зимой. У меня была возможность пообщаться с черкесами, и Мамтов – как раз типичный черкес по характеру: не любит публичности, уважает семью и чтит правила поведения в своём обществе: «Допустим, когда в дом заходят друзья моего отца, то мне садиться вместе с ними за стол нельзя. В любых ситуациях для своих родителей я исполняю роль «принеси, подай».

А возраст Мамтова… Ну так он начинал играть в родном Черкесске на гаревом поле, потом – на песчаной школьной площадке, а более-менее профессионально относиться к футболу стал в 10 лет, когда попал под крыло отца Артура Тлисова. Такие люди, поздно начавшие в плохих условиях, обычно долго играют и поздно достигают пика.



Так что голы Хасана Мамтова в «Тюмени» в 33 – только начало, поверьте. У него нет священного опыта игры в Премьер-Лиге, зато есть закалка низших лиг, класс нападающего, способного забивать в РФПЛ, и желание играть ещё долго. Часто это перевешивает.