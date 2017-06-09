Дед Хасан. Кто выстрелит в следующем сезоне Премьер-Лиги

Хасан Мамтов
Кто: 33-летний новичок «Анжи»
Где играл: «Тюмень», «СКА-Энергия», «Химки»
Амплуа: нападающий
Статус: второй бомбардир ФНЛ-2016/17, лучший бомбардир ФНЛ-2015/16
Наш футбол заражён бедовыми стереотипами, забивающими головы тренеров и руководителей российских клубов, и один из них – пропасть в мастерстве игроков между РФПЛ и ФНЛ. Подняться в Премьер-Лигу и выкинуть весь костяк команды – это норма, а если кто-то засомневается в идее, можно кивнуть на «Сибирь» и «Мордовию», с почти фээнэловским составом выдававшие весёлые сезоны на 16-м месте. Убрать лучшего защитника и одного из ключевых центральных хавбеков сразу после подъёма, как «СКА-Хабаровск» (Удалого и Карасёва), для нашего футбола нормально, набирать второсортных легионеров, которые даже толком не изучались, на что намекают вторичные признаки, – ещё одна «выигрышная» стратегия, от «Тосно». Дальше подпишут людей, ежегодно бегающих из клуба в клуб, зато имеющих сакральный ОПЫТ битвы за -дцатые места в лиге. Если вы сходу, без «Википедии», назовёте все команды Аслана Дудиева, Игоря Шевченко, Хызыра Аппаева – вероятно, вам нужно ставить памятник болельщику, как в Томске. Вы слишком несчастны, потому что настолько хорошо знаете наш футбол.
В такой законсервированной лиге, где можно спокойно плавать по командам-аутсайдерам, выбивая контракты ОПЫТОМ, должен был появиться человек, плевавший на стереотипы. Александра Григоряна всю его карьеру в РФПЛ наверняка будут судить по словам и цитатам, только тренер и своей работой кое-что доказал. Уже весной Григорян сколотил симпатичный «Анжи» из подручных материалов. Ключевым полузащитником стал Аяз Гулиев, никогда не игравший в ФНЛ, а одним из главных креативщиков – Адлан Кацаев, никогда не получавший достойного времени в «Тереке». Как же так? Ведь между ФНЛ и РФПЛ пропасть.
Новым трансфером Григорян решил убить «футбольных людей», живущих стереотипами, – если почитаете его осеннее интервью Дмитрию Егорову, поймёте, какой искренней ненавистью к таким людям пропитан тренер «Анжи». Григорян вытащил из «Тюмени» Хасана Мамтова – ему 33 (слишком возрастной), и он никогда не играл в Премьер-Лиге (как так? У него же нет ОПЫТА!). Это игра по правилам Билли Бина.
В Премьер-Лигу Мамтова мог позвать только Александр Григорян, и дело даже не в соседстве игрока и тренера – Хасан долго прожил в Черкесске, его новый наставник — в Кисловодске. Шесть лет назад Григорян резко встряхнул карьеру Мамтова, напоминавшую бесконечную историю нападающего для низших лиг: Хасан начинал в черкесском «Нарте» за 3000 рублей в месяц, пережил смерть ставропольского «Динамо», смотался оттуда в КФК, завалил просмотры в нальчикском «Спартаке» Красножана и «Кубани», следом – сезон в «Урале», где Мамтов терзал себя мыслями и голах, и так затерзал, что забил всего однажды.
Григорян и Мамтов пересекались в «Химках», где Хасан восхищался тренерской работой: «Его видение футбола совершенно не похоже на других. У Григоряна весь тренировочный процесс полностью выстроен под его футбольную философию. Она заключается в постоянном прессинге и движении. Причём ты должен был действовать на своих максимальных пределах как в официальных играх, так и на обычных тренировках». Рассказы про вольную борьбу и пение проигравшей команды прилагаются. После «Химок» Григорян позвал Мамтова в «СКА-Энергию», а когда ушёл и увидел, что Хасана не ставят в состав – подкинул игроку вариант с «Тюменью», где работал знакомый тренер Григоряна Евгений Дурнев.
Тогда самый красноречивый коуч Премьер-Лиги помог Мамтову переосмыслить отношение к футболу – до Григоряна Хасан успел потренироваться с Александром Тархановым, поиграть со Львом Майоровым, пообщаться с Юрием Красножаном, но всегда выходил на тренировки вразвалочку, немного жалея себя. Григорян быстро выбил из Мамтова это качество – и помог игроку сделать серьёзный шаг до статуса одного из лучших игроков ФНЛ. За последние два сезона Хасан назабивал 39 мячей, финишировал первым и вторым снайпером лиги, и даже не должно волновать, сколько из этих голов Мамтов назабивал с пенальти. Для справки – 14, но из 14 попыток: таких хладнокровных у «точки» нападающих, не бьющих по одной предсказуемой стратегии, в России почти нет.
Григорян помог Мамтову, ещё и окончательно переделав его в чистого нападающего – раньше Хасан часто выходил фланговым полузащитником, из-за чего выпадал из игры. С подачи тренера Мамтов развил свои качества и стал очень разносторонним игроком: с техникой, любовью сместиться с фланга в центр, умением создать момент для самого себя, но вдобавок умеющего открываться и завершать атаки в стиле «подай – замкни». Год назад Хасан забил крутой мяч «Шиннику» – принял мяч на фланге спиной к воротам, одним движением развернул висевшего на плечах защитника, влез в штрафную и непредсказуемо ударил в ближнюю «девятку».
Реализация Мамтова с игры второй сезон подряд шагает в пределах 12-13%, и это нормальные цифры для нападающего, на которого «Тюмень» играла всей командой (у Кирилла Панченко, например, реализация с игры – 11%). Из 23 мячей в нынешнем сезоне Хасан забил 22 ударами из штрафной, хотя часто на Мамтова выбрасывались втроём-вчетвером, вешали персональную опеку. При такой опеке Хасан часто бил с разворота, интуитивно, но и свои развороты он использует грамотно – например, «Тосно» забил, качнув защитника, плотно опекавшего его, изобразил приём мяча, дал мячу полететь дальше, сбросил соперника с плеч и ударил по воротам. Мамтов любит смещаться на левый фланг, чтобы подработать под удар с правой ноги, здорово пользуется корпусом – в 4-4-2 «Анжи» Григоряна Хасан обязательно вольётся.
Самый красноречивый коуч Премьер-Лиги помог Мамтову переосмыслить отношение к футболу.
В появлении Хасана Мамтова в Премьер-Лиге есть и немного экзотики – как-никак редкий черкесский игрок в нашем футболе. В родном ауле Бесленее прошло почти всё его детство, а теперь Мамтов возвращается в родной аул устраивать детские футбольные турниры, как было прошлой зимой. У меня была возможность пообщаться с черкесами, и Мамтов – как раз типичный черкес по характеру: не любит публичности, уважает семью и чтит правила поведения в своём обществе: «Допустим, когда в дом заходят друзья моего отца, то мне садиться вместе с ними за стол нельзя. В любых ситуациях для своих родителей я исполняю роль «принеси, подай».
А возраст Мамтова… Ну так он начинал играть в родном Черкесске на гаревом поле, потом – на песчаной школьной площадке, а более-менее профессионально относиться к футболу стал в 10 лет, когда попал под крыло отца Артура Тлисова. Такие люди, поздно начавшие в плохих условиях, обычно долго играют и поздно достигают пика.
Так что голы Хасана Мамтова в «Тюмени» в 33 – только начало, поверьте. У него нет священного опыта игры в Премьер-Лиге, зато есть закалка низших лиг, класс нападающего, способного забивать в РФПЛ, и желание играть ещё долго. Часто это перевешивает.