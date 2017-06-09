Возвращение Курбана. Бердыев сменил «Ростов» на «Рубин»

Порою кажется, что дай Бердыеву команду пузатых мужичков с пивзавода – он и с ней достигнет успеха. До Лиги чемпионов, конечно, не доведёт, но гарантированно выжмет максимум, заставит прыгнуть выше головы. Обращали внимание, как у его парней складывались судьбы на стороне? В подавляющем большинстве случаев – одинаково неудачно. И этому есть логичное объяснение: отдавая должное индивидуальности каждого игрока, во главу угла тренер всегда ставил систему. В её рамках даже среднего класса исполнитель не выбивается из коллективного ритма, растёт. И неизменно теряется у менее проницательного наставника в более амбициозном клубе. Примеров – масса. Обратных – единицы. То, что работает у Курбана Бекиевича, в других руках, как правило, ломается. Современный «Ростов», скомпонованный из «старичков» да отверженных большими командами игроков, – ярчайшее тому подтверждение.

Курбан Бекиевич Бердыев



Родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде (Туркменская ССР).



Амплуа: защитник, полузащитник.



Выступал за команды: «Колхозчи» (1971—1976), «Кайрат» (1977), «Колхозчи» (1978), СКА, Ростов-на-Дону (1979—1980), «Ростсельмаш» (1980), «Кайрат» (1981—1985).



Тренерская карьера: «Химик», Джамбул (1986—1989), «Кайрат», Казахстан (1991—1993), «Генчлербирлиги», Турция ( 1993—1994), «Кайрат», Казахстан (1994—1995), «Мунайши», Казахстан (1996—1997), «Ниса», Туркменистан (1998—1999), сборная Туркменистана (1999), «Кристалл» (2000—2001), «Рубин» (2001—2013), «Ростов» (2014—2016), «Ростов», тренер (2016—2017), «Рубин» (с 2017 года).



Достижения: чемпион Туркмении: (1) 1998/99. Обладатель Кубка Туркмении: (1) 1998. Чемпион России: (2) 2008, 2009. Серебряный призёр чемпионата России: (1) 2015/16. Бронзовый призёр чемпионата России: (2) 2003, 2010. Обладатель Кубка России: (1) 2011/12. Обладатель Суперкубка России: (2) 2010, 2012. Обладатель Кубка Содружества: (1) 2010. Победитель Первого дивизиона России: (1) 2002. Лучший тренер России по версии РФС: (1) 2009.

Где Бердыев, там результат – это уже аксиома. Полтора года ему хватило, чтобы вытащить «Рубин» из первого дивизиона в высший, два с половиной ушло на добычу первого драгметалла, бронзы, и ещё пять – на выигрыш чемпионата. У него не было суперзвёзд калибра Вагнера или Халка. Склоняюсь к мысли, что КБ в них не больно-то и нуждается: большие мастера – ребята преимущественно гонористые. Не каждый готов укротить своё эго ради команды, тогда как у Бердыева в почёте игроки боевитые, дисциплинированные, готовые к самопожертвованию. Как Гацкан в «Ростове» или Кузьмин в Казани. Наличие экстраординарных способностей приветствуется, но не является в глазах тренера главным конкурентным преимуществом перед менее искусным, но более старательным и исполнительным кандидатом.

Вспомните, с кем КБ выиграл свой первый чемпионат. Громких имён в казанской заявке было всего несколько. И все их обладатели – и Семак, и Ребров, и Милошевич – к тому времени миновали пик карьеры, приближаясь к финишу. Остальные позиции занимал либо перспективный молодняк вроде Нобоа, Ансальди и Бухарова, либо взрослые мужики – Шаронов, Сибайя, Томас и так далее. Короче, типичный крепкий середняк по составу. Так его и воспринимали традиционные фавориты. А когда наконец сообразили, что к чему, было поздно – «Рубин» на всех парусах летел к первому титулу.

Удержаться на вершине сложнее, чем на неё взойти. Но и это Бердыеву удалось. Защитив чемпионский титул, «Рубин» утвердился в числе передовиков отечественного футбола, а его предводитель – в тренерском бомонде. На футбольную Казань перестали глядеть пренебрежительно – зауважали.

Проблемы, как ни странно, начались с приходом в клуб больших денег. Расходовались они, прямо скажем, не всегда эффективно, а отдельные траты – первым на ум приходит беспрецедентный по республиканским меркам трансфер Карлоса Эдуардо – вызывали недоумение не только у простых болельщиков, но и непростых тоже – из числа высоких покровителей клуба и акционеров. Снижение спортивных результатов явилось только предлогом к отставке автора проекта. Основная причина была далека от голов, очков и турнирных мест. Бердыев хотел лично – или с помощью своих людей – контролировать практически все процессы, проистекающие в клубе, начиная с деятельности академии и заканчивая утверждением трансферов. И не нашёл понимания в этом вопросе у первых лиц города и республики, входящих в попечительский совет «Рубина».

Тогда, в декабре 2013-го, казалось, что они расстаются насовсем – очень уж сердиты были власти на Курбана Бекиевича, а он – обижен на начальство. Слышал, на первых порах в мэрии и администрации губернатора даже слышать не хотели о возможном альянсе с российско-туркменским мастером. Осознание стратегического просчёта пришло в руководящие головы со временем, когда «Рубин» выпал из кружка претендентов на медали. Ближе всех к пьедесталу подошёл Ринат Билялетдинов, но выше пятой позиции команда в «постбердыевский» период не поднималась. Красавец-стадион на берегу Казанки на глазах пустел – команда скверно выполняла пресловутую социальную функцию, и её «отцы» погружались во всё более глубокую задумчивость…

Чемпионский футбол. Что общего у Бердыева, Спаллетти и Карреры Чем чаще «Спартак» выигрывает в один мяч, тем громче раздаётся вопрос: соответствует ли его футбол пресловутым чемпионским стандартам.

Прошлым летом клуб предпринял решительную попытку вернуться наверх. Массовый призыв известных и всё больше недешёвых легионеров подразумевал достойный результат. Но чуда не случилось: сколоченная впопыхах разношёрстная бригада свою миссию благополучно провалила. Волшебника из испанца Грасии не вышло, и в городе вспомнили об изгнаннике Курбане…

Уверен, где-то в глубине души Бердыев ждал звонка из Казани. Европейская сказка «Ростова» подошла к концу, и надеяться на её повторение в нынешних реалиях мог только наивный мечтатель, но никак не Бердыев, человек расчётливый и практичный. Он выжал из команды, возможно, даже больше, чем она объективно могла и должна была дать. За полтора года из аутсайдера в участника Лиги чемпионов у нас никто и никого не превращал. Бердыеву за этот фокус уготована вечная любовь ростовского болельщика. В то же время для человека, трезво смотрящего на вещи, очевидно: состав команды свой «медальный» ресурс практически исчерпал. И дело не только в отступлении со второго места на шестое. Это – следствие. Причина заключается в износе кадровой обоймы. Когда у тебя десяток человек перешагнули 30-летнюю отметку, в обороне верховодит ветеран 37 лет от роду, а капитанит – 33-летний, сложно рассчитывать на турнирный прогресс. Тем более что предпосылок к улучшению ситуации не видно. В то время как болельщики терзались вопросом о будущем родной команды, губернатор области комментировал в «Твиттере» «волну слухов о переезде кукольного театра»…

Плетикоса: Канга каждый день стучал ко мне в дверь и говорил: «Где деньги?» В редакцию «Чемпионата» заглянул Стипе Плетикоса. Он даже не подозревал, какой тест мы ему приготовили.

В Казани футбол пользуется большим расположением политической и бизнес-элиты. Там Бердыеву не придётся обивать пороги, выпрашивая деньги на зарплату игрокам и штабу. Тренер его класса заслуживает комфортных условий для творчества, и в «Рубине» ему их обеспечат. Что будет дальше с «Ростовом» – вот вопрос вопросов. А «Рубин», по всей видимости, ожидает большая чистка: с туристами, приехавшими в Россию срубить деньжат по-лёгкому, Бердыеву точно не по пути.