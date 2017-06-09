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Леонид Слуцкий
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле»

Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.
9 июня 2017, пятница. 15:00. Футбол

1. Определиться с тренерским штабом

Первостепенная задача, которую Слуцкому предстоит решать здесь и сейчас. Предыдущий тренерский штаб почти в полном составе перебрался в «Уотфорд» вслед за прежним тренером Марку Силвой. В «Халле» вакантна должность помощника главного тренера, тренера вратарей, тренера резервной команды, тренера академии и начальника скаутской службы. Сложно сказать, кого Слуцкий позовёт в свой штаб – и в России, и в Англии востребованные специалисты без дела сидят редко.

2. Разобраться с составом

В прошлом сезоне Марку Силве почти удалось удержать «Халл» в АПЛ, но провал на заключительном отрезке предрешил всё. Португалец отказался продлевать контракт и перебрался в более стабильный «Уотфорд».

Все футболисты, которые пришли в «Халл» зимой, взяты в аренду, и выкупить контракты Раноккьи, Марковича, Ндиайе и Ниасса даже с «парашютными» 47 млн, полученными от лиги, будет сложно. Пока известно лишь о том, что «Халл» ведёт переговоры по защитнику «Спортинга» Зегелару. А вот покинуть команду может целый ряд игроков. На вратаря Элдина Якуповича рассчитывает ряд клубов АПЛ как на резервного голкипера, защитника Элабделлауи зовёт за собой в «Уотфорд» Марку Силва, Харри Магуайра и Эндрю Робертсона обхаживают такие команды, как «Арсенал», «Эвертон», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», на технаря Гросицки претендуют «Вест Хэм» и «Ньюкасл», на защитника Клукаса – «Вест Бромвич». Удержать этих футболистов, которым вряд ли сильно хочется провести следующий год в Чемпионшипе, будет невероятно трудно.

В общем, с трансферами Слуцкому предстоит много работы. У него будет 30-40 млн на укрепление плюс деньги с возможных продаж игроков. Бюджет солидный. Вопрос в том, как грамотно его использовать.

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3. Наладить контакт с болельщиками

За 113 лет у «Халла» было всего два тренера-легионера, каждый из которых не проработал более шести месяцев: в 2002 году с командой работал датчанин Ян Мёльбю, в 2017-м – наш знакомый Марку Силва. Последний пришёл в команду зимой и поставил вялой и обескровленной после ухода Снодграсса и Ливермора команде неплохую игру. В среднем у «Халла» было травмировано восемь игроков по ходу сезона, и, несмотря на это, команда была в первой десятке команд по набору очков в весенней части. Сам Силва один раз даже номинировался на тренера месяца в АПЛ. Возможно, «Халлу» и удалось бы удержаться в элите, если бы Силва пришёл раньше, но… получилось так, как получилось.

Единственный шанс Слуцкого надолго задержаться в Англии – показывать стабильно приличные результаты.

Несмотря на успехи, Силва надолго в клубе не задержался. Болельщики «Халла» точно не блещут либерализмом – они с прохладцей относятся к зарубежным тренерам. Даже уход Майка Фелана, при котором команда провалилась в первой части сезона, был воспринят ими отнюдь не положительно. Так же было и со Стивом Брюсом, которого фанаты поддерживали до последнего. Учитывая натянутые… нет, не так… отвратительные отношения руководства и болельщиков, выбор владельца клуба Ассема Алама последние вряд ли одобряют. Слуцкому важно заручиться поддержкой СМИ, в Англии это чрезвычайно важно, так как периодика во многом определяет настроение фанатских масс. В конце концов Алам выставил клуб на продажу, то есть владелец может смениться в любой момент. Потому Слуцкому предстоит долго и кропотливо выстраивать диалог с болельщиками. Владелец может смениться, а они останутся.

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4. Показывать стабильные результаты

В Англии с настороженностью относятся к назначению Слуцкого, вспоминая его трофеи, завоёванные в ЦСКА. Однако сейчас Леониду Викторовичу предстоит доказывать всё заново – первые два месяца ему дадут поработать без проблем, а потом призовут к ответу за результат. В «Халле» привыкли менять менеджеров как перчатки. Показателен пример Майкла Фелана, бывшего помощника Алекса Фергюсона, при котором «Халл» сотворил две сказки в стартовых турах, обыграв «Лестер», «Суонси» и чуть не зацепив ничью с «МЮ», а потом покатился вниз, заставив журналистов, приготовившихся писать про «новый «Лестер», захлопнуть свои ноутбуки.

Единственный шанс Слуцкого надолго задержаться в Англии – показывать стабильно приличные результаты. «Своим» тренерам на острове часто дают второй шанс (возьмите хоть пример Мойеса). «Чужим» — практически никогда.

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5. Вернуться в АПЛ

Задача, которая в любом случае стоит перед командой, только что покинувшей элитный дивизион. По-прежнему многое будет зависеть от того, будут ли перестановки в руководящей системе клуба. Однако в любом случае Слуцкому предстоит показать себя и доказать, что его приглашение – не маркетинговый ход взбалмошного владельца, а ставка на перспективного специалиста, уже сейчас готового работать в суровых реалиях английского футбола.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
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