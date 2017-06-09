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Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Раздражение на коже. Чего ждать от сборной России сегодня

Однажды мы проснёмся, а сборная России перестанет разочаровывать. Возможно, это уже произошло, а мы встали с кровати и не заметили.
9 июня 2017, пятница. 16:00. Футбол

24 марта 2017 года. Сборная России проводит очередной блёклый матч. Ивуарийцы накручивают наших защитников так, что становится очень грустно за все миллионы, вбуханные в наш спорт номер 1. Может, московские зрители ещё потерпели бы, но Галицкий приучил стадион «Краснодар» к атакующему футболу. А тут мало того что защитников обводят, так ещё и мяч наша команда катает на своей половине поля. По владению мячом мы сделали африканцев, но это мало кого впечатлило. Краснодарские болельщики свистели и при 0:0, и при 0:1, и при 0:2. Печальное зрелище.

Черчесов: сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста
Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре.

Иногда, чтобы подняться вверх, нужно оттолкнуться от дна. Тот свист – словно электрический заряд, который перезагрузил сборную. В следующем матче сборная России вытащила игру со счёта 1:3. Хотя соперник был посерьёзнее – бельгийцы. На днях наши победили сборную Венгрии со счётом 3:0. Понятно, что венгры являются далеко не богами футбола. Только вот раньше мы и таким уэльсам уступали. А тут важен не столько результат, сколько игра. Это было похоже на футбол.

Вы же видели шикарный гол Смолова? Если бы его забил Месси, то все сказали бы: «Гениально, так может только Месси». Но это был не аргентинец, а именно Смолов. Мощно убежал, пробросил мяч между ног защитника и с левой пробил мимо вратаря. Идеально. Тем более для правши.

Кажется, будто сегодняшний матч против чилийцев не имеет значения. На самом деле имеет. Хочется уже понять, где находится наша сборная. Перезарядилась она, или у нас всё как всегда. Если команда Черчесова снова покажет достойный футбол в третьем матче подряд, то всё не так плохо.

Наших футболистов называли зажравшимися котами. Эпитеты можно подбирать разные, но кроме Евро-2008 наша сборная нас практически не радовала. Скорее стабильно разочаровывала. При всей любви к котам смена поколений требовалась давно. Мы тут подсчитали. Черчесов взял на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого.

Их осталось только девять. Как изменилась сборная России
Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого.

Приятно видеть новые лица, которые не ведут себя словно они пуп земли. В этом плане потеря Зобнина, конечно, катастрофа. Но и тут показательна реакция: столько людей решили поддержать полузащитника: болельщики, футболисты, журналисты… Обаятельный парень, за которого не стыдно.

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Есть минимальная надежда, что только Кубок конфедераций и старт сезона для «Спартака».

Удивляют люди, которые считают нашу команду одним из фаворитов Кубка конфедераций. Простите, но из восьми сборных только россияне не выиграли ни одного турнира, чтобы оказаться среди участников. Даже Новая Зеландия прошла Фиджи и Таити. Остальные боролись с действительно серьёзными соперниками. И только мы не прошли никого, чтобы оказаться на Кубке конфедераций. Представьте, что «Мордовия» попала в Лигу чемпионов. Ну или хотя бы в Лигу Европы. Не потому, что заняла четвёртое место в РФПЛ, а просто так.

Уругвай, Перу, Аргентина – сборные этих стран в плей-офф Кубка Америки уступили чилийцам. Они являются фаворитами сегодняшнего товарищеского матча, даже несмотря на то, что игра пройдёт в Москве. О превосходстве гостей говорит и элементарная логика, и букмекерские котировки. Если сборной России удастся-таки победить, то это что-то да значит.

С советских времен наша сборная не считалась топовой. И всё же хочется верить в чудо, в успехи сборной России. Это как под струей воды мыть ложку. Если её повернуть вот так, то брызги полетят в тебя, намочат одежду. С детства это знаешь, но всё равно думаешь: «А может, теперь прокатит?» И знаете, иногда прокатывает! Вот и у сборной однажды может получиться. Почему бы не сейчас с этим составом?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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