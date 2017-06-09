Как сборная России проводила последние матчи перед топ-турнирами

Перед ЧМ-1994

Россия – Словакия – 2:1

Голы: Пятницкий – 49’, Цымбаларь – 59’; Титтель – 34’



Несмотря на все скандалы, связанные с «письмом четырнадцати», видоизменённая сборная России и без группы лидеров неплохо смотрелась в товарищеских матчах перед чемпионатом мира в США. Россияне разгромили Мексику, минимально победили Турцию, сыграли вничью с американцами и ирландцами, а в последней игре добыли минимальную победу над Словакией. Во второй половине первого тайма Душан Титтель прошил Дмитрия Харина дальним ударом, заставив многих из 8 тыс. человек, присутствующих тогда в «Лужниках», разразиться ругательствами. Однако во втором тайме сборная взялась за дело – комбинации, пяточки, пасы на пустые ворота – и вот уже Пятницкий и Цымбаларь приносят победу над соперником. На чемпионате мира героем предстояло стать лишь Олегу Саленко, забившему пять мячей в ворота Камеруна. В остальном тот турнир для сборной можно считать провальным.

Перед Евро-1996

Россия – Польша – 2:0

Голы: Ковтун – 21’, Бесчастных – 72’

После чемпионата мира—1994 многие вернулись в сборную, однако на следующем большом турнире возвращение группы лидеров никак не помогло. Россия не одержала ни одной победы на групповой стадии турнира и покинула его. Однозначное впечатление о сборной перед Евро сложить было сложно – в соперниках по товарищеским матчам были сборные Катара и ОАЭ, с которыми команда играла с переменным успехом. Тем не менее сыграть вничью с Бельгией, обыграть Ирландию и Польшу команде Романцева удалось. Последних россияне разбили 2:0 на стадионе «Динамо» в Москве. Поляки редко вылезали со своей половины поля, потому у атакующей группы в лице Кирьякова, Бесчастных, Карпина и Канчельскиса особых проблем не возникло – Мацей Щенсны, отец Войцеха, дважды вынимал мяч из сетки после ударов Ковтуна и Бесчастных.

Перед ЧМ-2002

Россия – Югославия – 1:1 (пен: 5:6)

Голы: Сычёв – 87’; Ковачевич – 54’



К чемпионату мира в Японии и Южной Корее сборная России готовилась, участвуя в товарищеском турнире «Кубок LG». Мало кто сомневался, что основным нападающим сборной на предстоящем турнире станет Владимир Бесчастных, потому интереснее всего было наблюдать за молодыми и подающими большие надежды Кержаковым и Сычёвым. Последний в игре с Югославией забил ответный мяч. Однако главным событием игры стала травма Мостового, покинувшего поле уже на 4-й минуте. Несмотря на то что Александр попал в заявку на турнир, полностью восстановиться он не успел.

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Перед Евро-2004

Австрия – Россия – 0:0

С начала 2004 года сборная России не одерживала побед на протяжении шести месяцев. Перед Евро-2004 у команды Ярцева был бэкграунд из поражения от Норвегии и ничьих с Болгарией и Австрией. С австрийцами на стадионе имени Арнольда Шварценеггера сборная мускулов не показала. Унылый и серый матч вряд ли отложился у кого-то из болельщиков в памяти. Серия без побед была прервана на Евро в матче… с будущими чемпионами греками.

Перед Евро-2008

Литва – Россия, 1:4

Голы: Зырянов – 33’, Аршавин – 52’, Павлюченко – 64’, Быстров – 80’; Савенас – 24’



После натужной победы над Андоррой и геройств хорватов на «Уэмбли» сборная России начала потихоньку приучать публику к победам. 3:0 над Румынией, 6:0 – с Казахстаном, 2:1 – с Сербией. Последней в списке оказалась Литва, которая запомнилась необычным стартовым составом от Хиддинка (с Березуцкими по краям обороны и Адамовым на острие атаки) и плашкой со словом «Hrshayin» после гола одного из будущих героев Евро. Несмотря на пропущенный гол в середине первого тайма, сборная проснулась и после выхода лидеров установила нужный счёт.

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Перед Евро-2012

Италия – Россия – 0:3

Голы: Кержаков — 60’, Широков – 75’, 89’



Тогда мы все удивились. А через пару недель удивились снова, только уже по негативному поводу. В начале июня победа над сборной Италии казалась чем-то уж очень чудным. Особенно после невнятного матча с Литвой (0:0). А уж если бы мы тогда знали, что сборная России раскатала будущих финалистов, так удивление наверняка было бы ещё большим. В тот вечер болельщики увидели сборную мечты – с надёжной обороной, умницей Широковым и напористым Кержаковым. Жаль, что на Евро такую сборную удалось лицезреть лишь в одном матче.

Италия – Россия – 0:3 Фото: РИА Новости

Шире шаг! В заключительном контрольном матче перед Евро-2012 сборная России не просто обыграла итальянцев, а разгромила их! Один гол забил Кержаков, два – Широков. Итого – 3:0. Вот те на!

Перед ЧМ-2014

Россия – Марокко – 2:0

Голы: В. Березуцкий – 29’, Жирков – 58’



Ещё один товарищеский матч перед большим турниром, который вселил в болельщиков оптимизм. Пусть соперником была не звёздная Италия, а скромный Марокко. В той игре в основе появился Игорь Денисов, выжегший центр поля. Однако на Евро основным стал Глушаков, а Денисов раз за разом оставался на скамейке. Кто знает, как бы всё сложилось на полях Бразилии, если бы Капелло предпочёл именно тот состав. Ах да, в этой же игре Жирков забил свой первый гол за сборную – в 61-м матче.

Перед Евро-2016

Сербия — Россия– 1:1

Голы: Митрович – 88’; Дзюба – 85’



Леонид Слуцкий в этой игре опробовал сразу 17 футболистов, однако ничего путного сборной показать так и не удалось. Более того, наверняка тренер отказался бы от поединка, если бы знал, что закончится всё это травмой ещё одного ведущего футболиста в центре поля. Игорь Денисов со слезами на глазах покидает поле, ставя большой крест на планах российской сборной преодолеть-таки групповой этап большого турнира. На Лазурном берегу в Монако тогда игроки сборной России положительных эмоций не получили. Правда, через несколько недель парочке это сделать всё же удалось.

Сербия — Россия– 1:1 Фото: РИА Новости