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Леонид Слуцкий
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Вопрос дня. Получится ли у Слуцкого в Англии?

Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халл Сити». Как российский специалист проявит себя в Англии?
9 июня 2017, пятница. 18:00. Футбол

Леонид Слуцкий стал первым в истории российским тренером в Англии, возглавив «Халл Сити». Теперь перед специалистом непростая задача по возвращению команды в элитный дивизион. Получится ли у него в Чемпионшипе – прогнозируют эксперты и читатели.

Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле»
Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник «Эвертона»:

– Классно, что наш специалист будет работать за рубежом. Леонид Викторович – достаточно коммуникабельный человек и настоящий профессионал, поэтому, если сможет за полгода адаптироваться и будет показывать хорошие результаты, то задержится в Англии надолго.

Там, естественно, есть особенное отношение к русским. Они плохо знают Россию. Но если не будет языковых препятствий, а Слуцкий выучил английский, то он сможет стать своим. Хочу пожелать Леониду Викторовичу терпения. Это — не Россия.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

– Хотелось бы поздравить Леонида Слуцкого и весь наш футбол. Я считаю, что это стало для нас прорывом. В принципе наша тренерская школа уважаема за рубежом, единственная проблема — незнание языка. Именно из-за этого немногие наши тренеры находятся в поле зрения других футбольных сообществ. Мы и так интересовались английским футболом, а теперь будем вдвойне. И это всё благодаря Леониду Слуцкому.

Ему теперь важно показать результат, чего мы будем с нетерпением от него ждать. Я считаю, что в дальнейшем это поможет нашим специалистам оказаться не только в английском футболе, но и в других чемпионатах.

Василий Кульков, бывший защитник «Миллуолл»:

– Слуцкий принял хорошее решение. Он уже определённое время не тренировал, поэтому считаю, что в назначении на пост главного тренера «Халл Сити» есть хорошие перспективы для него. Я видел изнутри английский Чемпионшип, и, думаю, ему будет сложно. Однако у Слуцкого есть опыт, также он жил определённое время в Англии. Я считаю, что с качествами, которыми он обладает, у него есть шансы в Англии, хоть и будет сложно. Он достаточно грамотный человек, поэтому думаю, он сможет адаптироваться в английском Чемпионшипе.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

– Сложно сказать, получится ли у Слуцкого в «Халл Сити». Он сам недавно сказал, что ему Абрамович помог. Вот если Абрамович отдаст в «Халл» трёх-четырёх игроков из «Челси», тогда, может, что-то получится. Если придут хорошие футболисты, то любой тренер сможет вывести команду в АПЛ, если игроков не отдадут – будет трудно, конечно.

Андрей Созин, футбольный эксперт и член комитета по этике РФС:

– Дай бог ему удачи! Не надо сидеть, сжав кулаки, и считать, сколько матчей он проведёт, сколько из них выиграет, а сколько проиграет. Наоборот, нужно порадоваться, что у нас появился человек, востребованный на английском футбольном рынке. Неважно, является ли Роман Абрамович его другом. Если бы у Слуцкого не было понимания и знания футбола и английского языка, то его никто бы не пригласил. Это очень положительный опыт, к которому привели успехи Леонида Викторовича в ЦСКА и России, а также его собственное желание развиваться.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Я так понимаю, задача у Слуцкого – вернуть «Халл» в АПЛ. Думаю, что ему это по силам. Будет очень интересно последить за «Халл Сити». У Слуцкого хорошая карьера: он всегда двигался вперёд, со всеми своими командами достигал определённого успеха.

Мнение читателей

spartaksuperclub777:
– Свершилось! Будет очень любопытно. Хорошей работы вам, Леонид Викторович!

arsenal198:
– Новый вызов для него. Уважаю. Надеюсь, что получится у Леонида, и, мне кажется, все наши болельщики в независимости от клубных пристрастий должны его поддержать.

notitle:
– Молодец, что уехал, но как тренер, он… такой себе. Чемпионшип куда конкурентнее РФПЛ, поэтому, мягко говоря, ему там будет архисложно.

dinamovelikoe:
– Думаю, однозначно выйдут обратно в АПЛ. Учитывая, что друг Роман 100% отдаст в аренду ряд звёздных (по меркам Чемпионшипа, конечно) игроков. Леониду Викторовичу однозначно удачи, теперь я в Англии болею за «тигров».

nicocatana1:
– Я рад за Лёню. Будем посмотреть. Верю, что у него получится. Всё-таки он не физрук, а тактик.

Наше мнение

Марк Бессонов, корреспондент «Чемпионата»:

– В Англии у Слуцкого вполне может получиться. А вот получится ли в «Халле» — большой вопрос. Слишком много всего свалится на тренера с первых же дней работы в клубе – массово уходят лидеры, неизвестно, будет ли клуб продан владельцем, болельщики не приветствуют иностранных тренеров. Да и времени на раскачку у Слуцкого будет не так много – перед командой поставлена задача вернуться в АПЛ, и спустя пару месяцев слова про адаптацию никто и слушать не захочет. Тем не менее хочется пожелать удачи Леониду Викторовичу. Если у него получится в «Халле», значит можно будет смело пробовать себя в европейском клубе, где всё не держится на сгнивающих сваях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий Вопрос дня
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