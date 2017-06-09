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Календарь чемпионата России РФПЛ—2017/18: «Спартак», «Зенит» — расписание
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Календарь РФПЛ-2017/18: важные даты, еврокубки и дерби

Всё о расписании матчей нового сезона: даты дерби, выезды в Хабаровск и холодные зимние матчи в Перми и Екатеринбурге.
9 июня 2017, пятница. 19:00. Футбол

Вчера на общем собрании клубов РФПЛ был утверждён проект календаря на сезон-2017/18. Полностью посмотреть его можно здесь. «Чемпионат» анализирует календарь и рассказывает о самых важных датах и событиях нового сезона.

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Хабаровск

Если для обычных фанатов, у которых появился шанс «пробить» дальний выезд, выход «СКА-Хабаровск» в РФПЛ стал радостным, то для клубов, особенно выступающих в еврокубках, скорее головной болью. В первом же туре на Дальний Восток полетит «Зенит», а в третьем, 30 июля, прямо между отборочными матчами квалификационного раунда ЛЧ, — ЦСКА. Генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев уже заявил, что после еврокубковой жеребьёвки возможны корректировки календаря. А «Спартак» играет с хабаровчанами на выезде 27 августа — за две недели до старта группового этапа ЛЧ.

Однако есть вероятность, что хабаровские болельщики так и не увидят матчей с топ-клубами на стадионе имени Ленина. Глава РФПЛ Сергей Прядкин намекнул, что сезон «СКА» может начать на «Арене Химки» из-за несоответствия основного стадиона требованиям лиги.

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Дерби

Открывается и закрывается сезон РФПЛ вернувшимся дерби «Спартака» и «Динамо». Интересно, что именно красно-белые в позапрошлом сезоне косвенно отправили вечных соперников в ФНЛ. Тем не менее ориентировочные даты для этих матчей выбраны вполне удачные: 16 июля и 13 мая.

Чего не скажешь о главном дерби страны. Если первый матч на «ВЭБ-Арене» будет сыгран в 6-м туре, ориентировочно 13 августа, то второй — в последнем туре перед перерывом 10 декабря. Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал «Чемпионату», что существует также резервная дата — 20 февраля. Судя по всему, этот матч станет вторым снежным дерби в истории противостояния этих команд после легендарной игры 2002 года.

Ещё один интересный момент: «Спартак» сыграет все матчи с прямыми конкурентами до зимней паузы. О дерби с ЦСКА уже сказано выше, с «Зенитом» красно-белые сыграют 6 августа и 26 ноября, а с «Краснодаром» — 30 июля и 19 ноября.

Впервые в РФПЛ будет сыграно питерское дерби. На «Петровском», где теперь хозяйничает «Тосно», — уже 30 июля, в третьем туре, а на «Крестовском» — в 17-м туре, 19 ноября.

Зима

Как и в прошлом году, вызывает вопросы и расписание зимних туров. Например, 26 ноября домашние матчи проводят «Урал» и «Амкар» в Екатеринбурге и Перми соответственно. Обычно в это время года здесь ориентировочно «-15» и снег. В 20-м туре, 10 декабря, эти команды снова играют дома, а южные «Краснодар» и «Анжи» — в гостях.

Последний тур

Если судьба чемпионства не будет решена до последнего тура, некоторое преимущество перед соперниками получат ЦСКА и «Зенит», которые дома сыграют с «Анжи» и «СКА» соответственно. «Спартак» поедет в гости к «Динамо», а «Краснодар» примет у себя казанский «Рубин». «Локомотив» же в последнем туре едет в Тулу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Спартак РФПЛ
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