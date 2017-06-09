Мутко: Слуцкий исправить свои ошибки не захотел

Глава РФС Виталий Мутко встретился с представителями ведущих изданий, среди которых был главный редактор «Чемпионата» Самвел Авакян. Приводим полную версию беседы о сборной, подготовке к чемпионату мира, Кубке конфедераций, отъезде Дзюбы, ссылке Карасёва и многом другом.

— Через десять дней начало Кубка конфедераций. Как оцените готовность к этому турниру и к чемпионату мира?

— Если посмотреть на весь этот проект чемпионата мира, он очень огромный, потому что включает в себя подготовку не только спортивной инфраструктуры. Это и готовность всех городов. Программа включает в себя 11 подпрограмм. Транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Всё очень серьёзно, и вовлечено очень много людей, структур, организаций. И первое, что я хотел бы сказать, — все очень ответственно подошли к своим участкам работы, и все программы и концепции были готовы. Мы их 2 июня передали ФИФА. Теперь все временные инфраструктуры, все тренировочные поля, все гостиницы находятся во временном управлении ФИФА. Мы запустили сервисы, например безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Более 30 человек въехали в страну 7 июня — в первый день действия этого сервиса. Мы всё тестируем, проводим учения, вносим коррективы, но могу сказать, что страна, четыре города, где пройдёт турнир, готовы к Кубку конфедераций. И надеюсь, что пройдёт на самом высоком уровне. А для нас это возможность посмотреть наш потенциал, возможности и сделать выводы к чемпионату мира. 13 июня я ещё раз проведу видеоконференцию со всеми городами, 14-го, если нужно, съезжу в какой-то город, а уже 16-го будем встречать в Санкт-Петербурге президента ФИФА и готовиться к первому матчу.

Кого и почему Черчесов отцепил от сборной России Почему сборная отказалась от Беленова, Нойштедтера и Семёнова и что произойдёт в случае очередной травмы.

— Вы говорите, что страна готова. А сборная России готова к Кубку конфедераций?

— Сборная России переживает сложный период в своей истории. Она обновлена, это новая команда, и главная ее задача сейчас – подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедераций. Мы не играли официальные матчи, мы играем только контрольные, как их сейчас называют. Но по накалу они всё равно не сравнятся. Так что сейчас на официальном турнире нам очень важно ответить на вопросы, где мы находимся, что у нас и как. Но то, что я вижу, как работает главный тренер команды, как настроены игроки — мы движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд команды Станислава Черчесова принесёт результат.

— То есть у вас никогда не было сомнений, что вы сделали правильный выбор, что Черчесов – тот самый главный тренер, который нужен сборной России сейчас? После 63-го места в рейтинге, после результатов в товарищеских матчах?

— Рейтинг — это вообще отдельная тема для разговора. Вопрос не в рейтингах, порой даже не в результатах. Вопрос в игре, которую показывает команда. Вопрос в качестве игры, в том футболе, который нравится или не нравится людям. Это же игра не для себя – это игра для людей. И если мы сейчас потеряли поддержку у болельщиков — два турнира, ЧМ-2014 и Евро-2016, провалили, – у людей есть негативная оценка сборной. Это надо исправлять. Так же, как и вы, после того как у нас в начале после назначения Черчесова игра не менялась, я в чём-то сомневался. У каждого человека при виде, что мало что изменилось, будут возникать разные мысли. Но старался следить за работой, нашёл время съездить в Инсбрук на два дня, посмотреть, как проходит работа, как она воспринимается командой. И я увидел, что делается-то всё правильно. Мне сложно сейчас прогнозировать, даст это результат или нет. Но у меня есть надежда, что даст. Труд всегда должен вознаграждаться результатом.



— Самые большие сомнения были после первого тайма матча с Бельгией?

— Да, вы правы. Он наложился на игру в Краснодаре и получился продолжением. Но футбол – такая вещь, тогда надо смотреть, как всё происходит. Вот я смотрел молодёжную нашу сборную под руководством Бушманова. И мне нравится этот короткий пас, этот рисунок игры. И важно, как его команда хочет забить, как она хочет играть. Я говорил Станиславу Саламовичу, что смотрел, как играет Германия с Данией. Датчане тоже пропустили, но было видно, как они играют, чего хотят, передачи с фланга. Но я давно в футболе, я знаю, что такое роль тренера, она больше, чем 50 процентов, и значительно. Мы сейчас видим, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин, не задумываясь, идёт в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я видел, что есть и теория – всё грамотно сейчас в сборной сделано.

Кто-то хочет дискредитировать нас, породить сомнения в правильном выборе места ЧМ-2018. И они продолжат это делать. Но ответ дадут те люди, ради которых и проводится чемпионат, – болельщики, футболисты, официальные лица турнира

— Матч с Венгрией, его начало, вам понравился по игре?

— Видно было, что после нагрузок, что нужно минут 15 ребятам, чтобы разбегаться. А потом было видно, что хотим делать в обороне, было видно, что хотим прессинговать, но пока физическое состояние не позволяло нам, видно за счёт чего собираемся прибавить. Есть мысль: не просто же так Тарасов вышел, то есть что-то отрабатываем. Видим, что Федя Смолов нашел свое место – ему же нужно пространство, в угол его не надо загонять, он же бьёт с обеих ног превосходно. Было видно, какой объём Бухаров сделал. Ребятам нужно только заматереть. Ну и травмы – видно было, какой объём работы Зобнин делает, может быть, он незаметен, но от него многое зависело. Саша Ерохин тоже хороший опорник, но он чуть другого плана. Сейчас что-то перестраивать нужно. Но я вижу модель сборной, я вижу, что они хотят делать.

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.

— На Черчесова же большое давление. Можно сказать, что после любого результата на Кубке конфедераций он останется во главе сборной?

— На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он продолжит работать, готовить команду к чемпионату мира. Но вы же знаете мой подход: перед каждым турниром я продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше. И первое предложение, которое я сделал Леониду Слуцкому во Франции, — это продлить контракт. Считаю, он очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники». Знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведёшь, а в одно утро всё меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней? А так, Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать.

Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле» Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.

– Психологически устал.

– Конечно, я согласен. Понимаете, мы много говорим о футболе, о его развитии. Моя цель – стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объёмом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь – нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда они переходили на систему «осень-весна», задачу ставили — синхронизировать с европейским календарём. А потом делаете всё наоборот! В чём смысл? Если в декабре будет играться топовый матч, кто будет на футбол ходить? Понимаете, в этом вопросе много зависит от ситуации. Понятно, идёт давление на сборную, на тренера. Устанешь от такого. Я смотрю на другие страны, там команда выше 13-го места не поднимается, а они полный стадион собирают. У команды есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище. Наша задача – вернуть доверие к футболу. Я иногда думаю: «Неужели наш предел — 15 тысяч?». Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я все это вижу, читаю. Критикуют, мол, стадионы строят, а они потом стоять будут. Так надо работать. Галицкий пришёл, сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня – уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба. Ему пять миллиардов спонсор отпускает, в чём смысл работы? Зачем?

Первое предложение, которое я сделал Леониду Слуцкому во Франции, — это продлить контракт. Считаю, он очень талантливый и интересный тренер

– Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы приехали, уехал Артём Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем.

– Вы практически всё знаете. Артёма мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством клуба. С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда он приезжает в команду, есть определённый объём работы. Конечно, в каком-то определённом состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно. Артём — взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он мне сказал: «Понимаете, я занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов». Прочитал в прессе, что сейчас они решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, я знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьёзный и жёсткий человек. У него такой же подход будет.

Несвоевременное разоружение. Черчесов опять теряет Дзюбу Станиславу Черчесову никак не удаётся наиграть схему с Дзюбой на острие. Форвард снова выбыл и пропустит Кубок Конфедераций.

– Смущает, что Артём говорил, что ему не нужна операция.

– Операции не будет. Вы меня не услышали. Вопрос в другом. Условно, каждый в команде пробежал 30 километров. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы же понимаете, что происходит дальше? Есть набор определенных вещей, которые нужно выполнить. Почему Березуцкий не играет? Его всем не хватает. Вы вспомните, кто пошёл с Англией и забил мяч. Это человек, который создаёт микроклимат. Может, молодым защитникам как раз его и не хватает. Но когда он садится и начинает рассказывать о своих проблемах, ты всё прекрасно понимаешь. На этом стоит закрыть эту тему, чтобы не вызывать лишних дискуссий. Мы бы, например, очень хотели, чтобы сыграл Марио Фернандес. Это не значит, что он бы сразу получил место в стартовом составе, но на него, опредёленно, рассчитывали.



– Фернандес уже получил официальное разрешение играть за сборную?

– Официального разрешения не нужно. У него вышел срок проживания в России. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за сборную России.

– Давайте вернёмся в 2014 год. Помните, с каким негативом иностранная пресса воспринимала Олимпиаду? Сейчас вы ждёте такую же волну?

– Она уже давно идёт. И будет постоянно. Будут специальные бригады, которые специально будут ездить по городам и снимать, как неправильно себя ведут наши болельщики, какой-то сбой, проблемы. Нам нужно не показывать ничего лишнего, просто быть самими собой. Показывать свою страну такой, какими мы являемся. Я вообще считаю, что у нас безопасная страна, сегодня можно приехать в любой город – там комфортно и безопасно. Может, всё не в таком лоске, как в Милане. Но есть гостиницы, хорошие рестораны, места для прогулок. А вот в некоторых странах вы так не погуляете.

Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 человек-россиян, и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит?

— В Сочи негатив спал как раз после начала соревнований. И все стали говорить только о спорте.

— Конечно, кто-то хочет дискредитировать нас, породить сомнения в правильном выборе места ЧМ-2018. И они продолжат это делать. Но ответ дадут те люди, ради которых и проводится чемпионат, – болельщики, футболисты, официальные лица турнира. Например, прилетели новозеландцы – мы их красиво, тепло встретили, разместили. Поймите, мы ничего не заретушируем. Команды будут жить в обычных отелях, тренироваться на обычных базах, гулять по городу между тренировками. И они сами всё увидят, и, уверен, оценят то, как Россия подготовилась к турниру.



— Самая невероятная вещь, которую вам приходилось читать о подготовке к Кубку конфедераций и ЧМ-2018, что вас особенно возмутило?

— После Сочи и наезда на российский спорт меня уже ничего не возмущает. Да и дело не в возмущении. Есть ведь футбольное сообщество, семья. И вдруг четыре скандинавские федерации пишут письмо в ФИФА, что надо провести расследование. Мол, русские используют нелегальный труд северокорейских рабочих. Но, во-первых, это двухгодичная, нафталиновая новость. И, второе, нигде не сказано, что это запрещено. Хотел даже написать этим федерациям письмо, но потом передумал. В такие моменты задумываешься, почему не спросить об этом лично. Недавно был конгресс, встаньте, задайте вопрос, который вас интересует. Но никто не выступил, ничего не сказал. Вместо этого пишут письма в ФИФА. Все-таки спорт должен быть вне политики. Или читаешь заголовок: «Обнаружилась коррупция при подготовке к ЧМ». Открываешь новость, а там оказывается, что президент, условно говоря, перуанской федерации обвиняется в продаже своих телевизионных прав. При чём тут ЧМ? Возникает недоумение. Понятно, идёт системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в Россию, что здесь небезопасно, фанаты с кувалдами. Зачем это? Ведь это не наш ЧМ, это турнир ФИФА. Главное событие четырёх лет, которое нужно продвигать всем вместе.



— Есть ли соглашение между РФС и футбольными фанатами, чтобы те не устраивали беспорядков во время Кубка конфедераций и ЧМ?

— Нет. Фанатское движение – это субкультура. Какие здесь могут быть соглашения? Конечно, мы были расстроены после случившегося во Франции. Мы с открытой душой оказали поддержку болельщикам, поэтому не ожидали от них того, что случилось. Погромы в городе трогать не будем, но нападение на простых болельщиков на стадионе нас сильно расстроило. Теперь стараемся сделать грамотную работу совета болельщиков, встречаемся с лидерами движения. И результаты уже есть. Вспомните, что было лет 15-20 назад – петарды, поливальные машины и прочее. А в ближайшее время правительство рассмотрит проект закона о ратификации конвенции по безопасности во время проведения соревнований. Когда примем этот документ, тогда будем с европейскими странами в одном правовом поле.

Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасёв, Безбородов, Егоров — всё это арбитры высокого уровня

— Стадионы будут заполнены?

— С Кубком конфедераций всегда проблема в этом плане. Так было и в Бразилии, и в ЮАР: на свои команды и топ-матчи люди ходят, а на остальные – не очень. Но билетная программа принадлежит ФИФА. У них свои принципы и подходы к реализации билетов. Мы в это вмешиваться не можем. Сейчас порядка 300 тысяч билетов уже распродано. Будут заполнены от 30 до 60 процентов мест. Плюс у нас есть еще неделя до турнира.



— Планируется ли встреча сборной с руководством страны?

— Не будем забегать вперёд. Нам нужны не только встречи с руководителями. Сборная должна почувствовать, что она — главная команда страны. Что за ней — Россия. Я не так давно посещал базу в Новогорске, где готовится наша зимняя олимпийская сборная. Встретился с командой по шорт-треку во главе с Виктором Аном, с девочками-фигуристками, с Женей Медведевой, пообщались. Всем нужно внимание, всем нужно понимание, что выступаешь за страну. В футболе как бывает — один неудачный матч, и тебя сразу прибивают… Поддержка — это очень важно. У нас ведь новая команда. Ей только предстоит почувствовать уверенность в себе. Посмотрите на Головина, последние 20 минут игры с Венгрией. Взял инициативу, начал финтить — красота! А всё потому, что раскрылся, почувствовал уверенность! Он может. И Миранчук может. Таким ребятам нужна поддержка. Нельзя набрасываться, если они оступаются.

— Есть информация, что на исполкоме РФС в Санкт-Петербурге будет рассмотрена инициатива лиги об изменении схемы лимита на легионеров.

— Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше — стратегия принята, определена, там целый раздел «Профессиональный футбол». Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Мы будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать. Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает. Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 человек-россиян, и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты играли в ведущих клубах и на основных позициях. Я посмотрел «молодёжку». Посмотрите, какие мощные, высокие ребята! Некоторые рвутся в основу своих клубов. Им надо помочь. У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше — молодёжные составы, а туда даже никто не смотрит, потому что на рынке всегда можно найти более сильного игрока.

— Вы часто говорите, что нужно улучшать имидж российского футбола. А вот последняя новость: СКА-Хабаровск, возможно, примет ЦСКА и «Зенит» в Химках.

— Никаких решений РФС ещё не принимал. Не может быть огромных отличий в требованиях Первого дивизиона и Премьер-Лиги. Что же получается, переходные матчи на этом газоне можно играть, а Премьер-Лигу — нет?

Фанатское движение – это субкультура. Какие здесь могут быть соглашения? Конечно, мы были расстроены после случившегося во Франции

— В том-то и дело.

— Хабаровск — футбольный город, он это показал. Переходные матчи вообще показали, кто больше хотел. Тула, Хабаровск… Специалисты работают. В чем там вопрос, я не знаю. На днях посидим и поговорим. Сделаем всё, чтобы Хабаровск играл дома.



— Сергей Карасёв — в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ.

— Глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьёзный арбитр. Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасёв, Безбородов, Егоров — всё это арбитры высокого уровня. Молодёжь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать.



— Недавно на вопрос «Как там наш футбол?» вы ответили: «Порвём всех». Как Россия должна выступить на Кубке конфедераций, чтобы вы сказали, что мы всех порвали?

— Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить самоотдачей, желанием и тактической выучкой.