Черчесов: выходные — для грузчиков, а у сборной будет день отдыха

Сборная России в контрольном матче в преддверии Кубка конфедераций сыграла вничью (1:1) с командой Чили. По окончании встречи оба главных тренера подвели итоги поединка. Первым к журналистам вышел главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци. Было видно, что специалист не совсем доволен тем, что его подопечные пропустили ответный гол. Тем не менее тренер чилийцев поблагодарил свою команду за профессионализм.

— Показалось, что было два разных тайма: сначала сборная Чили доминировала, но во втором тайме упустила инициативу. У вас сложилось аналогичное впечатление?

— Действительно, в первом тайме мы доминировали, контролировали мяч. В защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для нашего манёвра. Во втором тайме Алексис разнообразил игру, его движение с мячом помогало нам создавать моменты. Именно за счёт его действий мы смогли забить гол. Но соперник сравнял счёт, и это закономерный результат. Мы продолжаем подготовку к Кубку конфедераций.

— Есть ли моменты, которые нужно улучшить в игре Чили?

— Всегда можно что-то улучшить, мы можем прибавить в любом аспекте. Игроки давно не соревновались, несколько недель не играли, и всегда сложно возвращаться в рабочий ритм. Для этого и нужны контрольные игры. В этой игре были хорошие моменты, и у нас есть время, чтобы набрать форму.

— В каком состоянии Клаудио Браво?

— Врачи и сам Браво прилагают все силы, чтобы он набрал форму, но пока нет чёткого понимания, когда состоится его возвращение.

— Насколько он будет готов быть первым номером, если врачи разрешат?

— Мы готовим всех, в том числе и вратарей, чтобы каждый мог сыграть. Клаудио изо всех сил старается. Это такой игрок, которому нужно меньше времени, чтобы вернуться в игру. Посмотрим ближе к следующему матчу.

— Вчера на пресс-конференции вас спросили, выйдет ли Санчес. Но вы ответили, что он только прилетел и нужно быть скорее рациональными, чем эмоциональными.

— Я пообщался с ним и увидел огромное желание играть. То количество времени, что он провёл на поле, считаю правильным. Я доволен им и всей командой. Команда продолжает готовиться и следить за состоянием всех игроков.

Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.

— Довольны ли вы теми, кто выходил на замену? Кто поедет на матч в Румынию?

— Россия и Румыния — разные соперники, и у нас будут разные схемы. Мы хотим попробовать разные варианты. Футболисты, которые не принимали участия в этом матче, должны сыграть с Румынией. Не вижу ничего плохого в том, что мы уедем в Румынию, а затем вернёмся в Россию. Что касается Браво, то одно лишь его присутствие в раздевалке уже добавляет нам спокойствия и уверенности.

— Довольны ли отношением своих футболистов к делу?

— Доволен их спокойствием, отношением к заменам, тренировочному процессу на поле.

— Нет ли за тем, что говорят в прессе, чего-то, помимо физических показателей, которые мешают Браво возобновить выступления?

— Я не буду использовать игроков, которые не готовы физически и не могут на сто процентов выложиться на поле.

— Медель провёл свой 100-й матч за сборную. Как оцените его игру?

— Все выложились максимально. Есть не много игроков, которые провели 100 матчей за сборную. Я горжусь тем фактом, что Медель входит в их число.

Готовность… Сложно сказать — на тройку, на двойку. Но по сравнению с прошлым матчем мы добились прогресса. Есть подвижки в плане движения. Вышли на другой «левел»

— Средний рост игроков Чили ниже среднего роста всех сборных на Кубке конфедераций. Как прокомментируете этот факт?

— Да, у нас невысокие игроки, но это реальность. Мы уделяем большое внимание стандартам и игре в воздухе. Сегодня вы увидели, что это значительный фактор. Но мы стараемся просматривать более высоких игроков в сборную. Надеюсь, что таких голов больше не будет на Кубке конфедераций. Одним желанием мы не можем увеличить рост наших игроков — будем работать с тем, что есть.



Наставник сборной России Станислав Черчесов был, как всегда, харизматичен. Очевидно, что результат, который продемонстрировала команда, не мог его порадовать в полной мере, но тренер уверил журналистов, что Россия добилась значительного прогресса.



— Как чувствует себя Фёдор Кудряшов?

— Болевые ощущения у Кудряшова прошли. Видимо, был сильный ушиб, и он попросил замену.



— Почему с первых минут вышел Шишкин, а не Джикия?

— Почему, почему… Давайте это слово уберём, а то я как студент здесь отчитываюсь. Я так решил. У Джикии побаливало колено. Две тренировки он провёл в щадящем режиме, а на поле должны выходить готовые футболисты. Не было смысла его выпускать.

Мы часто отрабатывали стандарты. Это было и с Венргией, с бельгийцами. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты — это не весь футбол, а его часть, но она иногда становится самой важной

— Что вам понравилось и что не понравилось в игре России?

— Понравилось, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с Венгрией. Порадовало, что отыгрались. Не понравилось, что пропустили. В некоторых моментах теряли мяч, когда выходили в атаку. Я поблагодарил команду за непростую игру. Надеюсь, что до 17 числа добавим ещё в каких-то компонентах.



— В чём заключается качественный скачок сборной?

— Это команда совершенно другого уровня. Мы чувствовали себя увереннее, контролировали мяч, опробовали новую систему. Если раньше мы использовали схему 5-3-2, то теперь — 5-4-1.

Было некоторое недовосстановление у многих игроков. Некоторые вышли с первых минут, так как заслужили это. Последний матч чемпионата был 21 мая, и некоторые футболисты с тех пор уже месяц не играли. Это большой минус.



— Какими перестановками вы довольны в большей степени? Понравился ли Самедов как инсайд? Какой впечатление осталось от Миранчука?

— Не люблю обсуждать персоналии, пока игроки не услышали от меня личного мнения. Доволен физическим состоянием. Но надо ещё посмотреть повтор.



— Сегодня вы играли с одним номинальным нападающим. Продолжится ли такая практика на Кубке конфедераций?

— Сейчас надо опробовать разные варианты, ведь то один игрок выбит, то второй. Сегодня была идея поиграть и в 4 защитника, но не удалось это сделать. Мы просматриваем соперников. Если мы видим, что сопернику сложно играть в такой системе, то стараемся это использовать. Мы хотим отталкиваться от себя, но надо учитывать факторы, если соперник лучше нас.

— Зрители проводили сборную аплодисментами. Такая игра способна переломить отношение к команде?

— Я не слышал, что было в Краснодаре. Я быстренько ухожу, чтобы ни ту, ни другую сторону не слышать. Сегодня, значит, болельщиков наша игра зацепила. Кстати, мы не первый раз отыгрываемся. Значит, у нас появляется характер. Если это есть, значит, мы двигаемся в верном направлении. Остальное приложится.



— Как вам стадион ЦСКА? Сборная впервые играла на этой арене.

— Часто был здесь на играх ЦСКА. Хорошая аура, хороший футбольный стадион. Ещё не помешала бы парочка тысяч болельщиков. А игра в целом удалась.



— Алексис Санчес вышел и создал первый гол. К его выходу оказались не готовы?

— Когда выходит игрок высокого уровня, он часто меняет ситуацию. А Санчес многим командам уже попортил крови. Получается, и другие к нему не готовились?

В защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для нашего манёвра. Во втором тайме Алексис разнообразил игру, его движение с мячом помогало нам создавать моменты

— Чилийцы жаловались на то, что средний рост команды ниже, чем средний рост остальных команд на Кубке конфедераций. Рассчитывали сыграть на стандартах?

— Мы часто отрабатывали стандарты. Это было и с Венргией, с бельгийцами. Рады, что у нас есть такой козырь. Понятно, что стандарты — это не весь футбол, а его часть, но она иногда становится самой важной.



— Выходные дадите команде?

— У нас будет день отдыха. А выходные — у грузчиков. После дня отдыха мы собираемся, будут тренировка и занятия в фитнес-центре. Мы вообще с планами определились до 2018 года.

— Роман Зобнин сказал, что вы лично позвонили ему и сказали нужные слова.

— Роман Зобнин соврал. Я не только позвонил, но и пригласил с женой в гостиницу. Мы не пили, а хорошо поговорили. Мы с Ромащенко травмировали колени, через всё это прошли. Увы, не вовремя подстерегла Рому травму. Команда его поддержала сегодня.



— В первом тайме, когда не засчитали гол Видаля, он по эпизоду оказался против Шишкина. Это было запланировано?

— Рома хорошо играет головой. На штрафном мы сели, а Видаль — умеющий футболист.



— Ваше мнение о Чили? Все называют эту команду фаворитом турнира.

— Я видел не только сегодняшнюю игру. Не случайно они выиграли континентальный кубок. Сильная команда, что уж тут говорить.



— В чём конкретно сборной России надо прибавлять?

— Надо прибавлять во всех компонентах.



— Как оцените готовность сборной к турниру?

— Готовность… Сложно сказать — на тройку, на двойку. Но по сравнению с прошлым матчем мы добились прогресса. Есть подвижки в плане движения. Вышли на другой «левел».