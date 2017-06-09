«На таких, как Санчес, нужно равняться». Что говорили «сборники» после Чили

Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.

Один из лучших бомбардиров сборной сейчас — Виктор Васин. Но комментарий о своём голе после матча он решил не давать. «Голова хочет сказать. Скажи, ну слышь!» — обращается защитник ЦСКА к Головину. Но молодой футболист только смеётся и проходит мимо двух камер российских журналистов и десяти чилийских.

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— Видаль был нацелен на удары по воротам, особенно на то, что партнёры будут искать его в штрафной. И прыгучесть хорошая, — говорит Александр Ерохин. После скидки Бухарова у него была возможность забить, но полузащитник «Ростова» упёрся в защитника. — Санчес — классный футболист. На таких нужно смотреть и подтягиваться до их уровня.

— Сильная сторона чилийцев — атака. Просто сумасшедшая, — согласен с одноклубником Кудряшов. — Это одна из сильнейших сборных мира. Всегда приятно играть против хороших соперников, потому что только в таких матчах можно увидеть свой уровень и уровень сборной. Лично для меня сегодня был праздник.

— Как вы себя чувствуете после столкновения с Видалем?

— Просто небольшой ушиб. Думаю, через два-три дня всё будет в порядке. Не беспокойтесь.

— Правила он нарушил в этом моменте?

— Видаль против меня правила не нарушал, но в эпизоде с отменённым голом, думаю, было нарушение. Если он нас в воздухе переигрывал, значит, у нас была неправильная позиция.

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— Видаль – опытный игрок мирового уровня, — говорит Денис Глушаков. — Но мы не в первый раз играем с такими футболистами. Санчес тоже хороший футболист, у которого креатив просто зашкаливает. Думаю, таких резких, быстрых и техничных игроков мало. Это футбол – кто-то где-то не добежал, не доиграл. Всё складывается из нескольких факторов, поэтому и пропустили гол.

— Потерю Зобнина сборная почувствовала сегодня?

— Отсутствие каждого футболиста сказывается на нас. К сожалению, у нас много травмированных, и нам их не хватает.

Черчесов: выходные — для грузчиков, а у сборной будет день отдыха Станислав Черчесов заявил, что сборная России стала командой другого уровня, а наставник чилийцев сетовал на средний рост его игроков.

— Вы исполнили красивый удар через себя. Отрабатываете на тренировках?

— Если бы я отрабатывал, то на матчи не выходил бы.

— Вы очень долго спорили с арбитром в концовке матча по поводу не назначенного пенальти. Была игра рукой?

— Конечно! Мяч в локоть попал.

— Как сборная готова к Кубку конфедераций в целом?

— Нормально. Не скажу, что отлично или хорошо, — нормально! Есть ещё над чем работать, есть моменты, где мы допускали ошибки. Но впереди неделя до официальных матчей, поэтому есть возможность эти ошибки исправить.

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Чилийские журналисты ждали своих футболистов очень долго. Две главные цели — Алексис Санчес и Артуро Видаль. И если нападающий «Арсенала» в микст-зоне не проронил ни слова и даже отказался давать автографы, то Видаль, бешеный на поле и недовольный решениями судьи, после матча выглядел очень весёлым и пообщался со всеми желающими.



— Россия — хороший соперник, они много и хорошо обороняются, — с широкой улыбкой признал Видаль. — Было тяжело с точки зрения «физики», потому что сборная России хорошо готова. К тому же мы совершили долгий перелёт в Россию. Мы играли неплохо, поэтому я доволен. Могли забить ещё. Надеюсь, на Кубке конфедераций будем играть стабильнее. Кроме того, надеемся, что Клаудио Браво будет в строю к турниру. Нам вполне по силам выиграть этот турнир.