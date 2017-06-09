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Интервью Ерохина, Кудряшова и Глушакова после матча Россия — Чили — 1:1
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«На таких, как Санчес, нужно равняться». Что говорили «сборники» после Чили

Артуро Видаль хвалил «физику» сборной России, а Фёдор Кудряшов радовался игре против сильных соперников.
9 июня 2017, пятница. 23:00. Футбол
Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций
Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.

Один из лучших бомбардиров сборной сейчас — Виктор Васин. Но комментарий о своём голе после матча он решил не давать. «Голова хочет сказать. Скажи, ну слышь!» — обращается защитник ЦСКА к Головину. Но молодой футболист только смеётся и проходит мимо двух камер российских журналистов и десяти чилийских.

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— Видаль был нацелен на удары по воротам, особенно на то, что партнёры будут искать его в штрафной. И прыгучесть хорошая, — говорит Александр Ерохин. После скидки Бухарова у него была возможность забить, но полузащитник «Ростова» упёрся в защитника. — Санчес — классный футболист. На таких нужно смотреть и подтягиваться до их уровня.

— Сильная сторона чилийцев — атака. Просто сумасшедшая, — согласен с одноклубником Кудряшов. — Это одна из сильнейших сборных мира. Всегда приятно играть против хороших соперников, потому что только в таких матчах можно увидеть свой уровень и уровень сборной. Лично для меня сегодня был праздник.

— Как вы себя чувствуете после столкновения с Видалем?
— Просто небольшой ушиб. Думаю, через два-три дня всё будет в порядке. Не беспокойтесь.

— Правила он нарушил в этом моменте?
— Видаль против меня правила не нарушал, но в эпизоде с отменённым голом, думаю, было нарушение. Если он нас в воздухе переигрывал, значит, у нас была неправильная позиция.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Видаль – опытный игрок мирового уровня, — говорит Денис Глушаков. — Но мы не в первый раз играем с такими футболистами. Санчес тоже хороший футболист, у которого креатив просто зашкаливает. Думаю, таких резких, быстрых и техничных игроков мало. Это футбол – кто-то где-то не добежал, не доиграл. Всё складывается из нескольких факторов, поэтому и пропустили гол.

— Потерю Зобнина сборная почувствовала сегодня?
— Отсутствие каждого футболиста сказывается на нас. К сожалению, у нас много травмированных, и нам их не хватает.

Черчесов: выходные — для грузчиков, а у сборной будет день отдыха
Станислав Черчесов заявил, что сборная России стала командой другого уровня, а наставник чилийцев сетовал на средний рост его игроков.

— Вы исполнили красивый удар через себя. Отрабатываете на тренировках?
— Если бы я отрабатывал, то на матчи не выходил бы.

— Вы очень долго спорили с арбитром в концовке матча по поводу не назначенного пенальти. Была игра рукой?
— Конечно! Мяч в локоть попал.

— Как сборная готова к Кубку конфедераций в целом?
— Нормально. Не скажу, что отлично или хорошо, — нормально! Есть ещё над чем работать, есть моменты, где мы допускали ошибки. Но впереди неделя до официальных матчей, поэтому есть возможность эти ошибки исправить.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Чилийские журналисты ждали своих футболистов очень долго. Две главные цели — Алексис Санчес и Артуро Видаль. И если нападающий «Арсенала» в микст-зоне не проронил ни слова и даже отказался давать автографы, то Видаль, бешеный на поле и недовольный решениями судьи, после матча выглядел очень весёлым и пообщался со всеми желающими.

— Россия — хороший соперник, они много и хорошо обороняются, — с широкой улыбкой признал Видаль. — Было тяжело с точки зрения «физики», потому что сборная России хорошо готова. К тому же мы совершили долгий перелёт в Россию. Мы играли неплохо, поэтому я доволен. Могли забить ещё. Надеюсь, на Кубке конфедераций будем играть стабильнее. Кроме того, надеемся, что Клаудио Браво будет в строю к турниру. Нам вполне по силам выиграть этот турнир.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Александр Ерохин Артуро Видаль Денис Глушаков Фёдор Кудряшов
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