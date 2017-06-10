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Леонид Кучук
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Бердыев пост сдал, Кучук — принял! Главное — в обзоре дня

Ничья россиян с чилийцами, Слуцкий в «Халл Сити», Бердыев в «Рубине», Кучук в «Ростове», а Спалетти в «Интере» — в обзоре дня.
10 июня 2017, суббота. 00:00. Футбол

Россияне сыграли вничью с чилийцами

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Чили. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
09 июня 2017, пятница. 19:00 МСК
Россия
1 : 1
Чили
0:1 – Исла – 56, 1:1 – Васин – 67

На 56-й минуте Алексис Санчес из глубины сделал заброс в штрафную на ход Маурисио Исле — тот ворвался в свободную зону и пробил мимо Игоря Акинфеева. Через 11 минут Дмитрий Комбаров с углового навесил в центр штрафной — Виктор Васин выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в угол ворот чилийцев.

Сборные России и Чили сыграют на предстоящем Кубке конфедераций — 2017. Хозяева турнира попали в группу с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой, а южноамериканцы — с Германией, Австралией и Камеруном.

Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций
Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.

Черчесов останется в сборной до ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью нескольким российским изданиям, включая «Чемпионат», заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост, даже если команда неудачно выступит на Кубке конфедераций.

«На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Он в любом случае продолжит работать, готовить команду к чемпионату мира», — отметил Мутко.

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Глава РФС Виталий Мутко дал большое интервью о Черчесове и Слуцком, Кубке конфедераций, чемпионате мира и многом другом.

Исход футболистов из «Ростова»

Для болельщиков «Ростова» настали не самые простые времена — вслед за Курбаном Бердыевым команду один за другим покидают ключевые футболисты. В пятницу, 9 июня, было объявлено о расставании с голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Сесаром Навасом. Кроме того, команду покинул и ещё один страж ворот — Никита Медведев.

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Хорошая новость для «Рубина»: Курбан Бердыев возвращается в Казань. Сегодня тренер и клуб достигли принципиальной договорённости.

«Рубин» достиг принципиальной договорённости с Бердыевым

Как и ожидалось, Курбан Бердыев стал главным тренером «Рубина». Стороны достигли принципиальной договорённости, о чём говорится на официальном сайте клуба. 64-летний специалист сменил на тренерском мостике испанца Хави Грасию, который накануне покинул казанский клуб. Курбан Бердыев уже тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год. Под его руководством казанцы дважды выиграли золото РФПЛ, столько же раз бронзу чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.

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Кучук – новый главный тренер «Ростова»

Новым наставником «Ростова» стал белорусский специалист Леонид Кучук. Договор с 57-летним тренером подписан по системе «1+1». Помогать Леониду Кучуку в «Ростове» будут Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер), Дмитрий Кириченко (тренер).

Напомним, что Кириченко входил в тренерский штаб бывшего главного тренера Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве главного тренера «Рубина».

Официально: Слуцкий в «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На какой срок рассчитан контракт с 46-летним специалистом, пока неизвестно. Леонид Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе. «Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 АПЛ вылетел в Чемпионшип.

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Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халл Сити». Как российский специалист проявит себя в Англии?

На протяжении карьеры Леонид Слуцкий тренировал волгоградскую «Олимпию», «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов». С 2009 по 2016 год новый наставник «Халла» работал с ЦСКА. Под руководством Слуцкого «армейцы» выиграли три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и Суперкубок.

Спаллетти возглавил «Интер»

«Интер» на своём официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Экс-наставник «Зенита» подписал с миланским клубом контракт сроком на два года.

58-летний Спаллетти будет представлен в качестве тренера «Интера» 14 июня, а первую тренировку с командой проведёт 3 июля.

Ранее сообщалось, что Спаллетти будет зарабатывать в «Интере» € 4 млн за сезон. Последним клубом итальянца была «Рома», которую он возглавил в январе 2016 года и покинул по окончании минувшего сезона.

«Интер» объявил о назначении Спаллетти на пост главного тренера

«Интер» объявил о назначении Спаллетти на пост главного тренера

Фото: официальный сайт «Интера»

«Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» исключил из заявки на английскую Премьер-лигу нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Все клубы английского чемпионата обновили свои заявочные листы, исключив из них игроков, которые ушли по окончании минувшего сезона. «МЮ» исключил из своего списка лишь Ибрагимовича. Контракт со шведским футболистом истёк по окончании сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» вряд ли предложит Ибрагимовичу новый контракт. Из-за травмы 35-летний форвард может не выйти на поле до конца года. В минувшем сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Швед выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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