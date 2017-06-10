Играть можем. Болеть разучились?

Плохо. Финальный свисток. «Безнадёжная» сборная России делает бодрую ничью с четвёртой командой мира. Игроки идут к трибуне за воротами — аплодировать. Но там уже пусто. Ожидания команды — её проблемы?!



Хорошо. Полтора часа после матча. Глушаков все ещё стоит под крышей у парковки стадиона. В руках два больших пакета. Подписанные мячи, форма — друзьям, болельщикам. Денис хмур и выглядит устало. Его авто теряется, задерживается. Зато в укрытие поспевает толпа болельщиков. Глушаков не притворяется «шлангом», не прислоняет телефон к уху, а общается с каждым.



— Будем тренироваться, — в шутку комментирует он самый красивый момент матча. Да, удар через себя после классного резаного кросса Смолова вытащил вратарь, но на сборную в этот вечер было приятно смотреть.

Плохо. Седьмая минута. Думаем позитивно: стадион ЦСКА полон чуть больше, чем наполовину. Но по звуку как-то жестоко пуст. Тишину разбивает кричалка: «Чи-чи-чи, ле-ле-ле!» 50 человек из Южной Америки в 19:00 по московскому времени громче, чем Россия.

Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил класс, но неплохо ему противодействовал.

Хорошо. До Кубка конфедераций неделя. Чили уже переезжает в Москву. Перед матчем я познакомился с Тони. Клуб с его плаката играет в четвёртом национальном дивизионе.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

— В Россию приедут все, — говорит он. — Нас будет тысяч 20.



20 тысяч диких, открытых чилийцев — это впечатляющая реклама нашему Кубку конфедераций!

«Моим кумиром был Лев Яшин». «Поэтичный фанат» из Чили едет в Россию Сколько чилийцев собирается на Кубок конфедераций, чего они ждут от турнира и что знают о России, нам поведал колоритный фанат из Темуко.

Хорошо. Редкий случай: прямо перед игрой в эфир выходит травмированный футболист. Романа Зобнина, через несколько дней, скорее всего, ждёт операция на колене, но он всё равно говорит о тренере, коллективе, сборной. Команда отвечает футболками: «Зоба, мы с тобой!»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Плохо. Заряда с фамилией «Зобнин» (да и любой другой) трибуны за весь матч так и не придумали.



Хорошо. Так за сборную болели дети.

Плохо. Те, кто старше, грустили, включаясь, лишь увидев Санчеса. Ждали после матча, цепляясь за забор, тоже именно Алексиса и чилийцев. Один из парней даже подготовил для Алексиса аппликацию с фотографиями его собачек. Выглядело это замечательно и мило, но к сборной России не имело отношения.

«На таких, как Санчес, нужно равняться». Что говорили «сборники» после Чили Артуро Видаль хвалил «физику» сборной России, а Фёдор Кудряшов радовался игре против сильных соперников.

Хорошо. Наш футбол обретает смысл. Не буду повторяться, рассуждая о тактике (это сделают другие), но отмечу поразительные моменты — «ножницы» Глушакова, прорыв Смолова с Венгрией, сейвы Акинфеева и Джикии. Качественно на уровне полузащиты Чили смотрятся молодые Головин и Миранчук. Не без ошибок, но вряд ли намного хуже, чем на Евро-2016, играет обновлённая оборона. Команда расположена к болельщикам и прессе, она бьётся и уже неплохо играет — так что у нас нет причин что-то предъявить.



Может, пора начинать болеть?

Плохо. Смысла нет как раз в поддержке. На место разбитого Марселем и древними междоусобицами ВОБу так никто и не пришёл. Трибуны не понимают, что, когда, как, кому и зачем кричать. Они разрозненны и молчаливы.



Восемь лет назад в ЮАР всех бесили вувузелы, но это лучше, чем остаться в истории безликими.