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Леонид Слуцкий
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

From Russia with love. Что пишут о приходе Слуцкого в «Халл» в Англии

Авторитетные британские таблоиды не могли пройти мимо назначения Слуцкого тренером «Халла». Собираем всё самое интересное.
10 июня 2017, суббота. 12:00. Футбол
Вопрос дня. Получится ли у Слуцкого в Англии?
Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халл Сити». Как российский специалист проявит себя в Англии?

Daily Mail: он знаком с Абрамовичем

В своём материале Daily Mail рассказывает, как Слуцкий строил свою карьеру в футболе, не упустив даже детали о том, что в детстве он был вынужден расстаться с мечтами карьеры игрока после того, как упал с дерева и повредил колено, пытаясь спасти кошку. Тут же напоминают о знакомстве Слуцкого с Абрамовичем и предполагают, что «Халл» — лишь ступень к большим возможностям. В комментариях к статье даже предположили, что после двух сезонов российский тренер может возглавить «Челси».

The Telegraph: Слуцкому предстоит обновить команду

В The Telegraph пишут, что назначение Слуцкого – интригующий ход от руководства «Халла». Несмотря на успехи с ЦСКА, назначение специалиста из России – большой риск. Упоминается, что спустя полгода после поражения от Уэльса Слуцкий переехал в Лондон в ожидании заманчивого предложения от английского клуба, которое он наконец дождался. Говорится, что у Слуцкого будет много работы на трансферном рынке, так как молодые игроки «Халла» Робертсон, Магуайр и Клюкас уже попросили своих агентов подыскать им команды в высшем дивизионе.

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Авторитетное английское издание считает, что назначение Слуцкого – это настоящий переворот в истории «Халл Сити». «Это смелый шаг со стороны хозяев клуба», — утверждают они. Вспоминают и историю его побед в России, а также выступления в Лиге чемпионов. Немаловажным упоминанием является тот факт, что Слуцкий хорошо дружит с Абрамовичем. Отсюда интересные выводы: «Их общение может предоставить возможность для вербовки игроков, поскольку перед «Халлом» стоит серьёзная задача – вернуться в АПЛ».

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Mirror: из России с любовью

Под таким заголовком вышла новость на сайте Mirror. Никакой аналитики, размышлений о будущем здесь нет: есть лишь только подробное досье о карьере Слуцкого. А заканчивается статья так: «После семи лет работы в Москве, он отправился осуществлять свою мечту поработать в Премьер-лиге». Без упоминания Абрамовича, конечно же, не обошлось.

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ESPN: Слуцкий жил в Англии как гость Абрамовича

На сайте целая статья посвящена тому, как Абрамович помог Слуцкому найти работу в Англии. «Ещё до назначения в «Халл» Слуцкий стал знакомым лицом в английском футболе. С тех пор как он ушёл из ЦСКА в декабре 2016-го, он жил в Англии как гость владельца «Челси» Романа Абрамовича». Рассказывают, что, по данным ESPN, Слуцкий вёл переговоры с несколькими клубами, в том числе и с «Уотфордом». Чтобы избежать недопонимания, российский специалист посещал языковые курсы: занимался английским по восемь часов в день.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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