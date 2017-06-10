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Леонид Слуцкий
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Михашенок

История одного человека. Что важно в назначении Слуцкого

Антон Михашенок предостерегает всех от эйфории и завышенных ожиданий.
10 июня 2017, суббота. 14:00. Футбол
Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле»
Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.

Сейчас есть одна глобальная вещь, которую необходимо не допустить в связи с назначением российского тренера в клуб большого чемпионата (пусть и не главной лиги). Нельзя решить, что проблемы с тренерским образованием в России разом прошли — я почти уверен, что сейчас начнутся бесконечные ссылки на Леонида Слуцкого: «Вот посмотрите, нас снова ценят в Европе!».

Не прошли. Расслабляться нельзя и работать надо ещё упорнее — вслед за Слуцким нужно отправлять в Европу на стажировки в хорошие клубы всех подряд молодых тренеров. Пример Исландии (простите, я, наверное, всех задолбал ссылками на Исландию, но пока они будут работать, я буду это делать) показывает, что значительного прогресса в футболе можно достичь примерно за 10 лет. Спустя несколько лет практики после бесконечных стажировок в Нидерландах, Англии, Германии и США исландские тренеры научились искусству, а дисциплину они знали всегда — поэтому, например, в цене исландские гандбольные тренеры.

Именно в этом направлении нужно работать и ни в коем случае недопустимо решить, что переезд Слуцкого в Англию — это победа нашего тренерского цеха (господи, как же я терпеть не могу это выражение). Это история конкретного человека, и раз уж на то пошло, то понятия «российская тренерская школа» практически не существует. Какие характерные черты есть у нашего футбола? Все знают, что испанские тренеры предпочитают контроль мяча и высокий прессинг, немецкие — интенсивность и компактность игры, итальянские — командную оборону; а что суммарно предпочитают наши тренеры? Ответа на этот вопрос нет, и одно это разбивает возможную эйфорию от победы нашей школы в связи с появлением Слуцкого в Англии.

Есть один довольно простой способ объяснить, что речь не о школе, а о стремлении одного человека. В Чемпионшипе команда в среднем выигрывает около 23 верховых единоборств, фолит при этом в среднем по 11 раз за игру, а перехватывает мяч 12 за игру, ориентируясь на старые-добрые стыки. В этом плане чемпионшип — особый турнир, лига, которую не трогает время, а ценности остаются прежними. ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого имел такие цифры в этих показателях — 14 выигранных верховых единоборств, 14 фолов и 19 перехватов. Понятно, что если новый тренер будет ставить такую игру «Халл Сити», то продержится он примерно три с половиной игры.

Нельзя решить, что проблемы с тренерским образованием в России разом прошли — я почти уверен, что сейчас начнутся бесконечные ссылки на Леонида Слуцкого: «Вот посмотрите, нас снова ценят в Европе!»

«Меняйся или сдохни!» — разводил руками Брэд Питт, играя бейсбольного менеджера-инноватора Билли Бина. Примерно это должно стать девизом Леонида Слуцкого в Англии. В ЦСКА он привык к тому, что определённые ошибки в переходной фазе из атаки в оборону зачищались фолами, чаще всего фолами Понтуса Вернблума — в Англии так не получится хотя бы потому что останавливают игру свистками там намного реже. Второе, чего нужно избежать, говоря об этом назначении, — завышенных ожиданий. Слуцкий в определённом смысле рискнул очень многим, потому что начинать зарубежную карьеру в чемпионшипе — это небольшое удовольствие как раз из-за игровых особенностей турнира. Немало способных тренеров не прошли через испытание английской подэлитой, и даже тем, кто добился успеха, пришлось меняться. Дэвид Вагнер приезжал в Англию с идеей дортмундской академии и превосходстве перехвата над единоборством, но стать лучшими в чемпионшипе «Хаддерсфилду» помогла именно третья в лиге статистика по единоборствам. Вагнер сумел подстроиться, пойти против себя и привычных методов, это надо сделать и нашему тренеру «тигров».

В случае провала в «Халле» Слуцкого всё равно будут ждать в России примерно все клубы, но он твёрдо намерен выстроить зарубежную карьеру. Это заставляет сопереживать ему и желать успехов, но гордость здесь должна быть в первую очередь не за страну, которая его воспитала (не игравший профессионально Леонид Викторович здесь, скорее, исключение из общего ряда «футбольных людей»), а за конкретного человека и его стремление к цели. Путь выбран нелёгкий, но одно желание не забить на себя внутри системы нефутбольной, по словам самого Слуцкого, страны достойно аплодисментов.

Вопрос дня. Получится ли у Слуцкого в Англии?
Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Халл Сити». Как российский специалист проявит себя в Англии?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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