Жизнь без Бердыева. Что ждёт «Ростов» Кучука

Тренером «Ростова» стал Леонид Кучук, и очень многое указывает на то, что линия Курбана Бердыева будет сохранена и продолжена.

Почему Бердыев покинул «Ростов» и кто уйдёт вместе с ним «Ростов» объявил об уходе Курбана Бердыева. Разбираемся, почему он ушёл и что ожидает клуб.

Советский режим

О методах работы Леонида Кучука лучше всего расскажет история с идиотской тренерской отставкой Виктора Гончаренко из «Кубани». Чтобы избавиться от него, в Краснодаре придумали ярлык «мягкий тренер», а «плохим полицейским» позвали Кучука. Только быстро стало понятно, что даже успехи и тактическая выучка конкретных специалистов нивелируются бездарностью кубанского руководства. Но в формулировке своего идиотского решения первые лица «Кубани» были правы. Четыре года назад, во время редкого развёрнутого интервью, Кучук рассказал, что считает себя советским человеком по духу и даже не может поверить, что СССР развалился. Вряд ли в его голове и методологии что-то изменилось.



«Ему нужны футболисты, которые умеют принимать, отдавать и слушать его. Слишком звёздные игроки Кучуку точно не нужны», – говорит Леван Гулордава, поигравший у Кучука в киевском «Арсенале». В стиле работы с командой белорус действительно соблюдает рабоче-крестьянский стиль – все равны, все должны таскать рояль, деления на звёзд и пахарей в принципе невозможно.

Гулордава: Ему нужны футболисты, которые умеют принимать, отдавать и слушать его. Слишком звёздные игроки Кучуку точно не нужны.

Громадное внимание тактике

Прошлым летом я вживую смотрел, как тренируется «Ростов», и даже во время тренерского безвременья – когда ещё было непонятно, кто рулит командой, Бердыев, Кириченко или вообще Данильянц, – Курбан Бекиевич ставил на поле тактическую доску, показывал, кому и как двигаться, прерывал двусторонку, чтобы дать новые указания. На следующий день «Ростов» грохнул «Аякс». Виктор Гончаренко, ещё один топ-тактик для нашего чемпионата, тоже часто использует на тренировках тактическую доску. У Леонида Кучука такое же громадное внимание к деталям, но подход совсем другой.

«У Станиславовича есть свое упражнение, которое «10:0» называется, – вспоминает Леван Гулордава. – На поле 10 футболистов и столько же деревянных человечков. И мы против них играли так, как хочет тренер. Кучук командовал только: «Атакуем слева! Атакуем справа!». Другую иллюстрацию тактического безумия Кучука подкидывает Андрей Богданов: «Мы были на сборах в Турции, и подъём был в 7:30 утра. Мы заспанные выходим на завтрак, а Кучук с тренерами уже сидят, кушают. И Кучук вместе со своими помощниками разбирал какие-то тактические схемы на яичнице. На сосисках там что-то показывал, объяснял».



В «Ростове» привыкли к маниакальному вниманию к тактике, и оно останется примерно на том же уровне. И вероятно, в том же виде.

Вероятно, сохранится схема 5-3-2

В Премьер-Лиге Леонид Кучук вообще не использовал схему с тремя центральными защитниками, предпочитая четвёрку, однако за полгода в днепродзержинской «Стали» Кучук успел пять раз использовать тройку защитников. Конфигурация «Стали» была похожа на ростовскую: при обороне – расположение 5-3-2, мобильная центральная тройка полузащитников, перекрывающая сопернику кислород в зависимости от вертикальной зоны, из которой он развивает атаку, и два нападающих, готовых уйти в отрыв; при атаке – 3-4-3, высоко поднятые латерали и мобильная тройка форвардов, отвечающих за «творческий хаос».



Фактически рисунок игры Кучука в «Стали» дублирует не «Ростов», а «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини. Ничего удивительного здесь нет – осенью Кучук ездил к Гасперини на стажировку, общался с итальянцем и задавал вопрос, почему схема с тремя центральными защитниками не так активно используется топ-клубами. Главный консультант мирового футбола по 3-4-3 (Гасперини играл по такой тактике примерно везде) объяснял Кучуку: «Это происходит потому, что в этой схеме есть свои особенности, в частности в выстраивании атаки. Поэтому её нельзя назвать универсальным рецептом успеха».

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Если сравнивать возможные контуры «Ростова» Кучука с «Ростовом» Бердыева, то жёлто-синие скорее должны принять рисунок образца 2015 года, когда чередовали схемы под соперника. С топ-клубами играли 5-3-2, с себе подобными – 4-2-3-1. Так Кучук варьировал тактику в «Стали», а секреты схемы с тремя центральными защитниками даже выведал сыну – Алексей Кучук, недавно ставший и. о. главного тренера «Крумкачоу», свой первый матч тоже выиграл с тройкой.

Очень сильная физподготовка

Теневой герой всех команд, где тренировал Леонид Кучук, – Виталий Милютин. Он пересёкся с Кучуком в молдавском «Шерифе», получил назначение тренером по ОФП, трансформировал свои взгляды на футбол от медицинских до тренерских и помог Кучуку установить в команде «советский режим». Милютин очень сильно ставит командам физику, и это доказывает даже единственная работа Виталия вне штаба Кучука, в родном Витебске. Накачанная Милютиным команда закончила сезон шестой, побеждала БАТЭ, а уже весной в «Витебске» признавали, что главная потеря за межсезонье – именно уход тренера по физподготовке.



В «Стали», как и в своих предыдущих командах, Милютин надевал на игроков пульсометры и специальные «катапульты». «С их помощью мы можем определить, какую дистанцию футболист преодолел, какое количество ускорений, прыжков и рывков он совершил, с какой скоростью двигался, сколько времени простоял на месте, каковы были паузы в его работе и так далее. Всего более 100 параметров, которые позволяют отследить все игровые компоненты и функциональное состояние игрока», – говорит Милютин. Устройства, похожие на мобильники, вешают на игроков, чтобы отслеживать их беговые данные в режиме онлайн.

Беговая статистика команд Кучука всегда была на топ-уровне – «Локомотив» пробегал по 120 километров за матч при среднем уровне интенсивности в 110. Однако для Милютина важнее не голый пробег, а качественное движение игроков, резкое восстановление после рывка и готовность совершить ещё один рывок. Так что бегать «Ростов» будет много.

Беговая статистика команд Кучука всегда была на топ-уровне – «Локомотив» пробегал по 120 километров за матч при среднем уровне интенсивности в 110.

Игрокам, не покинувшим «Ростов», будет комфортно

Джанаев, Медведев, Гранат, Навас, Терентьев, Нобоа, вероятно, Ерохин, у которого кончается контракт, Полоз и Азмун… никого не забыли? «Ростов» растерял целую команду сильных бойцов, но Леонид Кучук наверняка оставит базис старой системы, а в системе главное – всё-таки её устройство, а не личности, встроенные в неё. Внимание нового штаба к тактике и физике должны оставить на уровне последних полутора сезонов и Александра Гацкана, и Тимофея Калачёва, выполнявших бешеный объём работы. Миха Мевля при сохранённой защитной конструкции может окончательно закрепиться среди лучших защитников РФПЛ и пойти на повышение, как Баштуш. Вероятно, останется в «Ростове» Александр Бухаров, забывший при Бердыеве о кризисе, покере и безголевых сериях.

Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова».

На трансферном рынке задача «Ростова» формулируется просто – найти игроков, готовых безболезненно влиться в старую систему. Польский новичок Мацей Вилюш, один из лучших защитников польской лиги, заменит Граната и по позиции, и по стилю игры, Могилевец ещё в сезоне-2015/16 выполнял роль Ерохина в тактике жёлто-синих, а Нобоа в миссии по продвижению мяча вперёд должен заменить Вячеслав Подберёзкин – полузащитник, которому всё ещё не хватает свободы действий и тренерского доверия. Если попасть в точку с заменами Сесара Наваса и Дмитрия Полоза, то сезон «Ростова» может оказаться совсем не таким мрачным, как кажется на первый взгляд.