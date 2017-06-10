«Теперь «Челси» даст нам игроков». Реакция фанатов на назначение Слуцкого

Как приручить тигра. Что Слуцкому предстоит сделать в «Халле» Комплектование состава, проблемы с болельщиками и другие проблемы, которые предстоит решить Слуцкому в новом клубе.

«Халл Сити» после назначения главным тренером Леонида Слуцкого поприветствовал новых российских болельщиков «тигров» на русском языке, воспользовавшись Google-переводчиком.

За работой экс-наставника ЦСКА и сборной страны будут внимательно следить на родине, зная, в какой футбол могут играть команды Слуцкого. В Англии отношение к фигуре Леонида Викторовича неоднозначное. Поклонники «Халл Сити» говорят нашему специалисту: «Добро пожаловать», — и желают ему удачи. При этом некоторые действительно верят, что со Слуцким «Халл Сити» ждёт успех, а другие настроены скептически и критикуют босса клуба, египетского бизнесмена Ассема Аллама.

12 российских тренеров, работавших за границей до Слуцкого От Непомнящего и Бышовца до Черчесова и Карпина — где работали российские тренеры до назначения Слуцкого в «Халл Сити».

Новость о Слуцком на The Guardian собрала 116 комментариев. Кто-то сравнивает 46-летнего уроженца Волгограда с бывшим коучем «Челси», а кто-то прогнозирует ему быстрое увольнение. Вот самые любопытные высказывания:



«Интересное назначение. Слуцкий решил начать покорение Англии с клуба, у которого масса проблем. Удивлён, что он принял «Халл Сити», так как у него отличная тренерская репутация».



«Слуцкий – друг Абрамовича, значит, мы возьмём несколько молодых игроков «Челси» в аренду».

«Слуцкий заслуживает титул «Самое странное подписание трансферного окна». Жду, что скажет по этому поводу Пол Мерсон».



«Это новый Авраам Грант. Только более симпатичная персона. Думаю, вся история покажется комедией, когда его уволят в ноябре».



«В моей стране я руковожу большой московской командой, которая выступает в Лиге чемпионов. В этой стране я могу руководить только «Халл Сити» из Чемпионшип… Подождите, как это понимать?!».



«Назначение Слуцкого – ещё один удар по местным тренерским талантам».



«Английские тренерские «таланты»? Возможно, им нужно сперва как следует взглянуть на себя со стороны».



«А в моём Football Manager Слуцкий в нескольких играх менял в «Арсенале» Арсена Венгера!»



Около сотни откликов вызвал и материал на BBC о новом главном тренере «тигров». Сомневающиеся в Слуцком вспоминают неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы и его поведение на тренерской скамейке в ходе игры. Встречаются и совсем уж странные комментарии о тактических предпочтениях Леонида Викторовича:



«Я помню этого парня. Он в каждом матче выглядит так, словно находится на гране нервного срыва».



«Будем надеяться, что с «Халл Сити» у него всё получится лучше, чем на Евро-2016. Сборная России была просто ужасна».



«Он любит «припарковать автобус» и давать своим игрокам указания — бить вперёд на быстрых игроков. Так что английский футбол должен подойти Слуцкому, которому не хватает тактической гибкости».



«Это будет успешное назначение, если он адаптируется к требованиям Чемпионшипа».

«Думаю, Слуцкий – хороший кандидат. Раз семья Аллама убедила его принять «Хал Сити», то это значит, что не всё так плохо. Команда потеряет группу арендованных футболистов, встанет в один ряд с другими в Чемпионшипе. Вот и проверим российского тренера. Первые 10 туров покажут, насколько Слуцкий эффективен».



«Владелец «Халл Сити» должен сделать заявление о поддержке клуба или продать его, прежде чем по-настоящему сильный тренер придёт сюда. Марку Силва хорошо начал, но не справился с работой, да и Слуцкому будет сложно кого-то пригласить в «Халл Сити», пока существует такая неопределённость».



Ещё 41 комментарий в статье про российского тренера на The Daily Mail. Английских болельщиков, в частности, волнует английский язык Слуцкого:



«Он способен говорить по-английски и понимать язык?».



«Это похоже на какую-то шутку – назначать парня, который даже не говорит по-английски».



«Если он не владеет английским, то я даю ему шесть месяцев».



«Выиграть российскую лигу и пробиться с ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов, а после этого возглавить только «Халл Сити». Вот подтверждение силы английских лиг».

«Отличная новость! Теперь правильно организуйте клуб и разбейте всех соперников по Чемпионшипу вдребезги».



Множество пожеланий Слуцкому и надежд относительно его назначения можно найти и на официальной странице «Халл Сити» в одной из социальных сетей. Оптимисты, судя по их словам, ждут, что российский тренер удержит лидеров команды, найдёт сильных новичков и даже богатого инвестора из России:



«Раз он приятель Романа Абрамовича, так может нам взять у «Челси» некоторых менее ценных для них игроков? Диего Косту, Эдена Азара, Виллиана, даже Джона Терри!».



«Надеюсь, привлечение менеджера с таким именем убедит Гарри Магира и Сэма Клукаса остаться в «Халл Сити», а также привлечь качественных новичков».

«Фантастическое назначение! Я настроен оптимистически. Возможно, нас купит богатый русский».



«Чем больше я читаю про нашего нового тренера, тем больше убеждаюсь, что это хороший ход. Похоже, в нынешнем сезоне предсезонная подготовка будет лучше. Желаю тренеру удачи, и пусть фанаты его поддержат так, как поддерживали Марку Силву. Добудьте нам победу!».



«Слуцкий – наш менеджер! Приносите с собой водку и икру».



«Добро пожаловать, Леонид Слуцкий! С нетерпением ждём, что российский талант привнесёт в наш футбол».

Конечно, популярной среди англичан стала история про кота, которого Слуцкий спас ценой собственной профессиональной карьеры голкипера. Местные болельщики активно обсуждают эту тему. «Хорошие менеджеры не сваливаются с деревьев», – пошутил один из фанатов. «Кто-нибудь скажите ему, что сокол на трибунах не нуждается в спасении. Мы не хотим, чтобы он падал с прожекторов», – попросил другой.