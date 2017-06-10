Голо win. Как относиться к новости о переходе Головина в «Арсенал»

Александру Головину только исполнился 21 год, а он уже может оказаться в европейском топ-клубе. Напрашивается вопрос вроде «А чего добился ты в этом возрасте?».

Обычно успешность футболиста измеряется количеством трофеев. В этом плане переход в «Арсенал» – провальная затея. Лондонцы могут рассчитывать разве что на кубок. И тот взяли в этом сезоне, а когда он достанется в следующий раз – большой вопрос.



На самом же деле титулы для Головина являются второстепенной целью. Точнее, на данный момент они не столь актуальны. По-настоящему важно развитие футболиста. И вот тут переход в топ-клуб АПЛ – нужный шаг, который приблизит полузащитника к действительно серьёзным титулам.



Пускай даже «Арсенал» в грядущем сезоне выступит только в Лиге Европы, пока ЦСКА будет играть в Лиге чемпионов (далеко не факт, что пробьётся в групповой этап). Тем не менее ясно, где футболист имеет больше возможностей расти. Пока в РФПЛ с трудом впихивают 30 туров в сезон, в АПЛ играют 38 матчей. И соперники там явно серьёзнее. На таком уровне футболисты обучаются в два раза быстрее. А Головин как раз обучаем. Слуцкий объяснил ему, как играть на разных позициях в центре поля, использовал его центральным и левым полузащитником. А иногда даже правым, что неудивительно для правши.



Судя по всему, «Арсенал», выкупив футболиста, может сразу отдать его в аренду ЦСКА или «Халлу». Оба варианта дают футболисту время и комфортную обстановку, перед тем как шокировать человека «Арсеналом». Как ни крути, это другой уровень.

From Russia with love. Что пишут о приходе Слуцкого в «Халл» в Англии Авторитетные британские таблоиды не могли пройти мимо назначения Слуцкого тренером «Халла». Собираем всё самое интересное.

Головину 30 мая исполнился 21 год. И тут большой вопрос: каково ему в этом возрасте адаптироваться к жизни в новой стране, тем более к Англии, где СМИ будут максимально настойчивы? Если в России покраска волос Головиным мало кого заинтересовала, то сделай подобное игрок «Арсенала»…



В АПЛ от нас ехали более опытные россияне:

Динияр Билялетдинов (24 года на момент перехода в «Эвертон»),

Юрий Жирков (25 лет – в «Челси»),

Роман Павлюченко (26 лет – в «Тоттенхэм»),

Андрей Аршавин (27 лет – в «Арсенал»).



Не сказать, что эти четыре футболиста прибавили после командировки в АПЛ. Скорее наоборот. Именно поэтому Головину важно зацепиться за шанс уже сейчас, даже несмотря на трудности быта. Тут ведь главное, как ко всему относиться. К примеру, Жирков рассказывал, что сказалось незнание английского языка. Но ведь всё зависит от желания. Слуцкий за полгода освоил разговорный английский с нуля, хотя ему сейчас 46 лет. Полагаю, на подобное, при известной доле усердия, способен и Головин.

Очень хочется, чтобы у нашего парня получилось в Англии. А то уже просто стыдно смотреть на средненькие европейские сборные: у них есть футболисты в топ-чемпионатах, у нас – нет. Трудно молиться на Черышева, который вечно травмирован. И ведь не сказать, что у нас футболисты бездарные. Таланты есть, и Головин — далеко не главный из них. Доходила информация, что Мамаевым интересовался «Манчестер Юнайтед», Кокориным – «Рома», Шатовым – «Челси», Смоловым – дортмундская «Боруссия». И это не просто слухи. Судя по источникам, интерес действительно был. Однако суть не меняется – наших игроков в топ-лигах нет.

«Знаю, моя фамилия звучит смешно». Что Слуцкий рассказал англичанам Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал интервью Telegraph. Узнаём, что российский специалист рассказал англичанам.

Так что трансфер Головина в «Арсенал» стал бы приятным событием для болельщиков сборной России. Да и для футболистов тоже, если Головин докажет, что наших игроков стоит покупать. Неважно, будь то чемпионат Испании, Германии, Италии или Англии. Кстати, с точки зрения английского языка, фамилия Головина воспринимается достаточно благородно. Тут тебе и gol, и win. Хотя пишется goal, но на слух не отличить. Британцам не поиздеваться, как в случае с Жирковым, Аршавиным и Слуцким.

Ну и для наших ушей всё звучно. «Армеец» — в «Арсенале». Что может быть логичнее?