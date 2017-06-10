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Ибрагимович может перейти в «Зенит». Что об этом надо знать
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

Златан в «Зените»: фантастика или реальность?

Ибрагимович не будет продолжать карьеру в «МЮ». «Зенит» на следующий день подписался на шведа в «твиттере». Связаны ли эти вещи?
10 июня 2017, суббота. 21:30. Футбол

Почему расстался с «МЮ»

Ибрагимович точно будет удивлять нас до самой смерти. Если такие, как он, вообще умирают. Для него проще простого в 35 лет стать игроком основы в топ-клубе, заиграть в незнакомом чемпионате и в первом же сезоне наколотить 17 мячей, в том числе парочку — привычно шедевральных. В сезоне-2016/17 он забил 28 мячей и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Однако, похоже, кое-что шведскому полубогу всё же недоступно. Он вёл свою команду к финалу Лиги Европы, но в апрельском матче с «Андерлехтом» его сезон был официально завершён. Прыжок, борьба с соперником в воздухе, жёсткое приземление, резкая боль в области колена… Златана под аплодисменты «Олд Траффорд» уносили на носилках. Вероятно, то были его последние минуты в футболке «красных дьяволов».

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Многие говорили о завершении карьеры – после подобных травм не многие футболисты возвращаются на былой уровень. Тем более возрастные. Но у Ибры был на это аргумент. «Львы восстанавливаются не так, как люди», — написал он под видео, где показал, как идёт процесс восстановления, а за несколько дней до этого засунул травмированную ногу в завоёванный кубок Лиги Европы.

Тем не менее в списках заявленных на следующий сезон футболистов «Манчестер Юнайтед» его имени не оказалось. Его отзаявили. А может, Ибра исключил «МЮ» из своих планов на следующий сезон. Мино Райола, агент игрока, сказал, что Златан точно останется в Европе, однако слухи отправляют его во все точки земного шара, в том числе и в MLS.

Вешать бутсы на гвоздь Златан не собирается.

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Почему может присоединиться к «Зениту»

Во-первых, «Зенит» и стоящие за ним структуры могут себе это позволить. В Петербурге однажды провели мастер-класс, как за одну ночь потратить 100 млн евро. Здесь же форвард может прийти в команду в качестве свободного агента. На зарплату ему не поскупятся, многострадальный «Крестовский» будет забит до отказа желающими воочию понаблюдать за игрой живой легенды, красивую и счастливую жизнь Златану тоже наверняка обеспечат.

Только надо ли это Ибре, не страдающему от отсутствия амбиций? Не меньшие деньги ему могут предложить в Китае или МЛС. Да и «Зенит» не будет принимать участия в Лиге чемпионов.

Будет ли полезен Златан «Зениту»? С маркетинговой точки зрения – вне всяких сомнений. Про ажиотаж, популярность лиги за рубежом и деньги от рекламных контрактов и продажи футболок лишний раз писать не стоит. У нас уже был подобный пример в Махачкале. Только вот насколько пригодится Ибра на поле? Манчини придётся вписывать шведа в свою игровую модель, не предполагающую два форварда-столба. Если же Роберто рассчитывает на конкуренцию между ним и Дзюбой… Регулярно выходить в основе Златану может помешать лимит. Да и неизвестно, сумеет ли Ибра восстановиться после тяжёлой травмы и показывать всё, на что способен, на наших полях. К тому же это в АПЛ «английские газоны такие мягкие», на наших же велик риск получить рецидив. Да и политика Манчини по приглашению футболистов в возрасте вызывает сомнения и наталкивает на мысль, что итальянец не планирует задерживаться в Петербурге.

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С другой стороны, даже в 35 лет после травмы Ибре наверняка хватит скиллов, чтобы быть одним из лучших в РФПЛ. Такие, как он, не доигрывают, это ниже их самомнения. «Зенит» привык играть первым номером, Манчини любит игру флангами, потому навесами и забросами Златана могут обеспечивать с избытком. Да и в плане имиджа этот трансфер может стать лучшим в истории клуба. Футболисты из Европы охотнее поедут в Питер, чтобы сыграть с Ибрагимовичем и исполнить свою мечту.

Прямые намёки на переезд в Петербург уже можно наблюдать. Ибра и его агент усердно хранят молчание, боссы «Зенита» обещают громкие трансферы, а официальный "твиттер" «Зенита» подписался на страничку Златана. Последними среди подписок зенитовского «твиттера» были Манчини, Нобоа и Терентьев…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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