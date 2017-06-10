«Кто последним будет уходить из «Ростова», пусть выключит свет на базе»

Д. Комбаров: с Роналду надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду — он забьёт
grupav:
— С Комбаровым на поле Роналду и за ручку, и в обнимку, и с кружкой чая в руках забьёт.
Konni:
— Думаю, если Комбаров Роналду наручниками прицепит, он всё равно забьёт.
1ightning:
— Мамаев: с Кокориным надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду — он убежит за шампанским без тебя.
warlocksoft:
— Его Ирина Шейк не удержала, думаешь, ты сможешь удержать?
Сарсания: Манчини очень хотел видеть Нобоа в «Зените»
sla3138:
— Это было основным условием заключения контракта Манчини с «Зенитом».
profi:
— Манчини: следил на Канунниковым ещё в «Манчестер Сити», но Агуэро не согласен был получать меньше Максима.
Терентьев перешёл из «Ростова» в «Зенит»
fcfacel1992:
— Манчини: я подпишу контракт, но главное моё требование по трансферам – это Нобоа и Терентьев.
оlenina:
— Манчини: пришлось уйти из «Интера», так как руководство не хотело подписывать Терентьева.
Форвард сборной Венгрии: один из защитников был похож на русского медведя
vladtepes:
— Грузинские медведи очень похожи на русских медведей. Легко перепутать.
dsgdgvdvbdb11:
«и вообще, трудно играть против этих коммунистов», — добавил Эппель.
rotor-rus:
— Это ещё русские деревья не играли, так бы вообще картина «Шишкин лес» была.
«Арарат» заключил контракт с Ребко на три года
mvv:
— Порыскайте по сусекам, может, где Сычёва отыщете.
Селезнёв — о поражении от сборной Мальты: ждём комментариев: «Зажрались, козлы»
kpmed:
— Мамаев: мой мальчик!
«Зенит» заинтересован в защитнике итальянского клуба СПАЛ
silv-fczp:
— Центр обороны: один Спал, второго Нету.
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем
gufak-shakur:
— Если внимательно приглядеться, можно увидеть Сергея Игнашевича на фото в составе ЦСКА (ЦДКА) 1967 г.
«Рубин» объявил о переходе Граната из «Ростова»
arsenal-tula71:
— Мужики, вы куда?)))
sunyuras:
— В автобус до Казани)
Черчесов: сборная России добилась прогресса, вышла на другой «левел»
23masterfoot:
— С новичка на любителя, что ли?
stic—ks:
— Похоже, Черчесов еще в Doom рубится.
zpiter:
— Заберите у Черчесова денди.
Нобоа: не ожидал контракта с «Зенитом», а карьеру хочу завершить в «Эмелеке»
lolo:
— После «Зенита» можешь официальным спонсором своего «Эмелека» стать.
Рыжиков: Хави Грасия так и не смог понять русскую душу, но он неплохой тренер
gp177:
— Луческу: московские судьи так и не смогли понять питерскую душу, но они неплохие арбитры!)
Китайский клуб предложил за Роналду € 200 млн, а игроку — € 120 млн в год
hossl:
— Ну и как после этой новости собираться на работу?
Медведев покинул «Ростов»
def45555:
— Кто будет последним уезжать из «Ростова», пусть не забудет выключить свет на клубной базе.
rzotov:
— Через 10 минут: «Ростов» покинул Ростов вслед за Бердыевым.
«Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ
sdbcydscd:
— Это Златан исключил «Манчестер Юнайтед» из своих планов на следующий сезон.
«Зенит» подписался на «инстаграм» Ибрагимовича
kolokola:
— Златан в панике удалил все свои акаунты в соцсетях и избавился от мобильных устройств.
graz10:
— Дзюба только передохнул от новости о приходе Балотелли, и вот новый кризис)
Измайлов: мне понравился энтузиазм руководителей московского «Арарата»
88rw:
— 2019 год:
«Арарат» Москва, «Пюник» Нижний Новгород, «Карабах» Орехово-Зуево, «Барселона» Тула, «Манчестер Юнайтед» Ярославль, «Ювентус» Люберцы.
Fotball-Life:
— «Динамо» Киев (Москва).
Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Зените»
zecoolbasa:
— Утка, у нас на этой позиции Кокорин играет)