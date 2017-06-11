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Германия, Англия, «Ростов», «Рубин», «Зенит» — в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Кейн спасает Англию, Германия уничтожает Сан-Марино. Обзор дня

Отборочные матчи чемпионата мира – 2018, трансферные слухи и новости – в обзоре главных событий дня.
11 июня 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Германия забила 7 мячей Сан-Марино, Чехия сыграла вничью с Норвегией

Сборная Германии разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0.

Голами в составе немцев отличились Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи, Юлиан Брандт, а также Сандро Вагнер, оформивший хет-трик.

Ещё в одном матче группы С Чехия на выезде сыграла вничью с Норвегией (1:1). На гол Теодора Гебре Селасси хозяева ответили мячом Александра Сёдерлунда с пенальти.

Турнирное положение в группе С: 1. Германия — 18 очков (6 матчей); 2. Северная Ирландия — 13 (6); 3. Чехия — 9 (6); 4. Азербайджан — 7 (6); 5. Норвегия — 4 (6); 6. Сан-Марино — 0 (6).

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 6-й тур
10 июня 2017, суббота. 21:45 МСК
Германия
7 : 0
Сан-Марино
1:0 – Дракслер – 11, 2:0 – Вагнер – 16, 3:0 – Вагнер – 29, 4:0 – Юнес – 38, 5:0 – Мустафи – 47, 6:0 – Брандт – 72, 7:0 – Вагнер – 85
ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 6-й тур
10 июня 2017, суббота. 21:45 МСК
Норвегия
1 : 1
Чехия
0:1 – Гебре Селасси – 36, 1:1 – Сёдерлунд – 55 (пен)

Гол Кейна в концовке спас сборную Англии от поражения в матче с Шотландией

В матче 6-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Глазго сборные Шотландии и Англии сыграли вничью со счётом 2:2.

Англичане вышли вперёд на 70-й минуте — точным ударом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен. Отыграться шотландцы сумели на 87-й минуте — со штрафного счёт сравнял Ли Гриффитс. Три минуты спустя хозяева поля повели в счёте — вновь со стандартного положения отличился Гриффитс. Тем не менее победный счёт шотландцы не удержали — на 3-й компенсированной минуте Гарри Кейн спас гостей от поражения.

В другом матче этой группы сборная Словении дома победила со счётом 2:0 команду Мальты. Голами отметились Йосип Иличич и Миливое Новакович.

Турнирная таблица группы F: 1. Англия — 14 очков (6 матчей); 2. Словения — 11 (6); 3. Словакия — 9 (5); 4. Шотландия — 8 (6); 5. Литва — 5 (5); 6. Мальта — 0 (6).

ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 6-й тур
10 июня 2017, суббота. 19:00 МСК
Шотландия
2 : 2
Англия
0:1 – Окслейд-Чемберлен – 70, 1:1 – Гриффитс – 87, 2:1 – Гриффитс – 90, 2:2 – Кейн – 90+3
ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 6-й тур
10 июня 2017, суббота. 19:00 МСК
Словения
2 : 0
Мальта
1:0 – Иличич – 45+2, 2:0 – Новакович – 84

Дания обыграла Казахстан, Северная Ирландия вырвала победу у Азербайджана

Сборная Дании одержала победу над Казахстаном в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Алматы на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:3.

Голами в составе датской команды отличились Николай Йоргенсен, Кристиан Эриксен и Каспер Дольберг. Единственный мяч за Казахстан забил Исламбек Куат.

Турнирное положение в группе Е: 1. Польша — 13 очков (5 матчей); 2. Дания — 10 (6); 3. Черногория — 7 (5); 4. Румыния — 6 (5); 5. Армения — 6 (5); 6. Казахстан — 2 (6).

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 6-й тур
10 июня 2017, суббота. 19:00 МСК
Казахстан
1 : 3
Дания
0:1 – Йоргенсен – 27, 0:2 – Эриксен – 51 (пен), 1:2 – Куат – 76, 1:3 – Дольберг – 81
Удаления: Исламхан, 43 – нет

В матче группы С Северная Ирландия на выезде вырвала победу у Азербайджана (1:0). Победный мяч на 92-й минуте забил Стюарт Даллас.

Турнирное положение в группе С: 1. Германия — 15 очков (5 матчей); 2. Северная Ирландия — 13 (6); 3. Чехия — 8 (5); 4. Азербайджан — 7 (6); 5. Норвегия — 3 (5); 6. Сан-Марино — 0 (5).

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 6-й тур
10 июня 2017, суббота. 19:00 МСК
Азербайджан
0 : 1
Северная Ирландия
0:1 – Даллас – 90+2

Панюков отправится с «Зенитом» на сбор в Австрию

Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре в «Зените», сообщает еженедельник «Футбол».

По данным издания, 22-летний российский форвард отправится вместе с петербургской командой на сбор в Австрию.

Панюков в августе прошлого года перешёл на правах аренды из литовского «Атлантаса» в португальскую «Брагу». Панюков выступал за «Брагу Б», провёл шесть матчей и результативными действиями не отметился. В феврале 2017 года «Брага» рассталась с Панюковым, и футболист вернулся в Литву.

Главным тренером «Атлантаса» являлся Константин Сарсания, который в мае стал спортивным директором «Зенита».

В 13 матчах чемпионата Литвы Панюков отметился 11 голами.

Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» и московский ЦСКА находятся на завершающей стадии переговоров о переходе в английский клуб полузащитника Александра Головина, сообщает Sports.ru.

По данным источника, сумма трансфера может составить £ 10 млн (около € 11,4 млн). При этом «армейцы» хотят сразу взять 21-летнего игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в «Халл Сити», который на этой неделе возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Ранее британские СМИ сообщали, что Головин — в сфере интересов «Челси».

«Рубин» объявил о переходе Граната из «Ростова»

«Рубин» объявил о переходе защитника Владимира Граната из «Ростова». Детали сделки не уточняются.

«Между ФК «Рубин» и ФК «Ростов» достигнута договорённость о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната.

Владимир Васильевич Гранат родился 22 мая 1987 года в Улан-Удэ. Играет на позиции центрального и левого защитника. Рост – 184 см. Выступал за команды «Звезда» (Иркутск), «Динамо» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Москва), «Ростов». Выступал за сборную России. Бронзовый призёр чемпионата России (2008) в составе «Динамо», — информирует сайт казанцев.

В минувшем сезоне РФПЛ 30-летний Гранат, пропустивший два заключительных месяца первенства из-за перелома ключицы, провёл 12 матчей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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