Красота дня. Жена «чилийского Гаттузо» Кристина Моралес

Сборная Чили является победителем последних двух Кубков Америки, и её можно назвать одним из главных претендентов на победу в Кубке конфедераций. В их составе — большое количество звёзд мирового уровня, среди которых выделяется один из самых талантливых опорников Южной Америки Гари Медель.



Пока чилийцы продолжают подготовку к Кубку конфедераций после товарищеского матча со сборной России, обратим внимание на жену Меделя Кристину Моралес, которая наверняка приедет в нашу страну поддержать любимого.

Мама маленькой принцессы по имени Алессандра — именно так Кристина позиционирует себя в своём «инстаграме».

Если посмотреть фотографии Моралес, то с уверенностью можно сказать, что она очень следит за собой и находится в прекрасной физической форме.

Сегодня все привыкли видеть моделей в качестве спутниц жизни футболистов. Однако в «инстаграме» Кристины Моралес мы не найдём фотографий, которые говорили бы нам о её принадлежности к модельному бизнесу, хотя она очень хороша собой.

Безусловно, Гари Меделю повезло с Кристиной, ведь она идеальная жена, которая всегда поддерживает мужа и усердно хранит семейный очаг.

В одном из интервью Медель признался, что, если бы не было футбола, он бы воровал или торговал наркотиками. Своим благополучием он обязан не только футболу, но и такой прекрасной женщине, как Кристина Моралес.