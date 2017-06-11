Твой Бро. Какой трансфер обязательно нужен «Зениту»

Если вы думаете, что Роберто Манчини намерен заманить деньгами в РФПЛ итальянских Терентьевых и Панюковых, то почитайте трансферные сводки по Марсело Брозовичу – одной из главных целей «Зенита» на летнее окно. Хорват попадал на карандаш Арсену Венгеру, договаривался о контракте с «Ювентусом», приготавливался улететь в любимый «Челси» в обмен на Сеска Фабрегаса… Очень много умных команд позвали игрока, который даже школу не окончил. Его отец, рубщик мяса, предложил Марсело рубить сплеча, позвал сына на серьёзный разговор, когда тому было 16, и сказал: «Футбол и школа плохо сочетаются. Так что… бросай лучше школу».

Аттестат и цвет диплома не дают никакого представления об умственных способностях человека, зато по своим футбольным данным Брозович – среди самых умных игроков нынешнего хорватского поколения. В сборной его пихают на неудобный фланг, пока там есть Модрич и Ракитич, зато в клубах Брозовичу давали играть в середине поля и оценивали его трудолюбие. «Не думаю, что в Серии А кто-то работает столько же», – это о Брозовиче говорит Роберто Манчини, в чьём шорт-листе Марсело был на одном из первых мест. «Брозович может стать лучшим игроком «Интера», – тоже слова Манчини.

«Зениту» нужен варящий мозг – такой, как Брозович, каким раньше был Аксель Витсель. Если вы до сих пор в рядах хейтеров трансфера Витселя, переосмыслите отношение к футболу: даже срываясь из Санкт-Петербурга куда угодно, даже выкладываясь не на 100%, Аксель эталонно продвигал мяч вперёд, участвовал в 10 голевых атаках за круг (а Кристиан Нобоа, например, в 12 за целый сезон), а с его отъездом внезапно выяснилось, что больше двигать мяч некому. Эрнани замёрз, Цаллагов оказался нужнее как правый защитник, Юсупов портил свои атакующие умения слабой игрой без мяча, Маурисио был крут лишь для «Терека» – их попытки заменить Витселя в середине смотрелись жалко.

Более того, по итогам сезона двумя лучшими игроками «Зенита» по количеству передач в чужую треть поля стали центральные защитники – Кришито и Нету. Такая статистика говорит не только о высокой обороне «Зенита» и лучшем владении мячом в лиге, но и об отсутствии толкового распасовщика в середине. Ни один хавбек сине-бело-голубых не сделал хотя бы 200 передач в финальную треть за прошлый сезон. Кришито сделал 312.

Вытащенный у Бердыева Кристиан Нобоа способен сыграть на позиции Витселя, но Марсело Брозович – не просто игрок на роль бельгийца: Брозович – его апгрейд. Так как для «Зенита» важнейший трансфер будет совершён именно на позицию «восьмёрки», двигающей мяч, стоит покопаться в цифрах игроков по передачам, их количеству и качеству.

Данные по Витселю за сезон-2015/16

Меньшая точность передач Брозовича объясняется их остротой. Как и многие box-to-box игроки, Марсело до трансфера в «Интер» выходил преимущественно атакующим полузащитником, а глубже садился только в сборной Хорватии – таскать рояль за Модричем и Ракитичем. С передвижением в глубину Брозович не стал менее острым: в прошедшем сезоне лишь неаполитанцы Гамшик, Жоржиньо и Соса из «Милана» чаще играли в финальную треть на 90-минутных отрезках, чем хорват.

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В прошлогоднем «Интере» Брозович был нерегулярным игроком, при Франке де Буре буянил и даже выводился из состава нерадзурри, но когда выходил в составе – был среди лучших. Вы же знаете аксиому действий классного полузащитника: он знает, как продолжит атаку и каким пасом, ещё за секунду до того, как получит мяч. У Брозовича чтение и предугадывание дальнейших действий развито на очень сильном уровне. Часто хорват смещается ближе к флангу, чтобы получить мяч от крайнего защитника и резко вырезать вертикальную передачу к штрафной площадке на Перишича или врывающегося в полуфланг Икарди. Нередко раскидывает диагонали из центра поля, освобождаясь от опеки и принимая мяч свободным (что для тактически грамотного итальянского чемпионата огромная редкость). Посмотрите на скриншот из матча «Интера» с «Сампдорией» – Брозович оглядывается на чужую половину поля и принимает решение ещё за секунду до приёма передачи.

«Интер» просит за Марсело Брозовича не так много по меркам современного рынка и трансферного бюджета «Зенита» – 20 миллионов евро. Инвестировать в игрока, который видится не хуже Витселя, в два раза меньше денег, чем в самого Витселя, – очень заманчивое предложение. За такой трансфер говорит многое: знакомство Брозовича и Манчини, опека тренера, когда Марсело в «Интере» попадал под давление, желание итальянцев кого-то продать, чтобы кого-то купить (это не аксиома кота Матроскина, а правила ФФП), проблемы «Зенита» и важность трансфера, который их решит.

Если ещё сомневаетесь, что трансфер Брозовича настолько важен, – вспомните, что один из ключевых шагов к золоту «Спартак» сделал, когда вытащил из Серии А Фернандо. 10 миллионов – ничто по сравнению с постройкой лучшего центра поля в Премьер-Лиге и долгожданным чемпионством красно-белых.

Бить такие аргументы можно лишь своим крутым центром. Это важнее, чем для вида возвращать питерских воспитанников.

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