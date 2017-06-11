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АЕК, «Люнгбю», «Риека», «Славия» и «Утрехт» — триумфаторы сезона
Фото: nk-rijeka.hr
Текст: Антон Михашенок

Пять европейских клубов, чей успех никто не заметил

Помимо триумфальных историй в топ-лигах были в этом сезоне красивые истории успеха и в других чемпионатах.
11 июня 2017, воскресенье. 13:00. Футбол

АЕК, Греция

Чего добился: вышел в квалификацию Лиги чемпионов
Ключевая фигура: Маноло Хименес

В своё время АЕК вписал себя в историю Лиги чемпионов уникальным достижением: все шесть матчей группового раунда сезона-2002/03 греки завершили вничью – ни «Реал», ни «Рома» выиграть у АЕК не смогли даже дома. Тогда этого хватило лишь для того, чтобы занять третье место в группе, а спустя несколько лет начался затяжной кризис, который в итоге вышвырнул один из самых популярных клубов Греции из высшей лиги. Примерно три года назад в АЕК вернулись деньги, афиняне стали вести грамотную трансферную кампанию (умение, которое есть не у всех греческих клубов) и быстро поднялись из первой лиги до борьбы за еврокубки.

В прошлом сезоне АЕК уступил в групповом раунде за право сыграть в Лиге чемпионов от Греции, а в нынешнем долгое время играл совсем плохо. С начала декабря по середину января команда одержала всего одну победу в девяти матчах, и это закономерно привело к смене тренера. В Афины приехал Маноло Хименес – идол болельщиков «Севильи», человек, отдавший андалусийскому клубу более половины жизни, в своё время уже тренировал АЕК, а теперь триумфально вернулся. Хименес заставил афинян поверить в себя, а со взятым в аренду Серхио Араухо вообще произошла типичная греческая история.

Нападающий, который долгое время считался большим талантом, был в итоге списан даже «Лас-Пальмасом», а в Афинах за пару месяцев умудрился стать настоящим героем болельщиков. Сам Араухо, забивший с января столько же, сколько за два предыдущих года, похоже, проникся любовью к безумным греческим фанатам и подбегал к трибунам в слезах, жестом показывая сердце на эмблеме АЕК. Отличная атмосфера в команде позволила АНК одержать 17 побед в оставшихся 27 матчах, дойти до финала Кубка страны и впервые за 10 лет квалифицироваться в главный клубный турнир Европы.

Слова: «Надеюсь, что АЕК и «Севилья» пройдут в Лиге чемпионов далеко и при этом бы не пересеклись между собой слишком рано. Я бы не хотел, чтобы такое произошло». Маноло Хименес, главный тренер АЕК.

«Люнгбю», Дания

Чего добился: стал бронзовым призёром чемпионата Дании
Ключевая фигура: Йеппе Кьер

Развязка в борьбе за бронзу чемпионата Дании и место в Лиге Европы стала мини-Голливудом. В последнем туре играли обеспеченный и респектабельный «Мидтьюлланн» — тот самый, что использует математику в качестве главного движущего клуб инструмента, и скромный «Люнгбю», который всю жизнь развлекал себя падениями и подъёмами по лигам. Вернувшийся лишь прошлой весной в Суперлигу «Люнгбю» устраивала и ничья, но никто не верил в то, что «Мидтьюлланн» дома не выиграет. К концу первого тайма «Люнгбю» вёл 2:0, но хозяева ошалело лезли вперёд, и уверенности в результате по-прежнему не было никакой. На 71-й минуте на поле вышел лучший бомбардир «Люнгбю» Йеппе Кьер — и через пять минут похоронил надежды «Мидтьюлланна», а ещё через пять на радостях удалился с поля.

«Люнгбю» выиграл и стал в чемпионате третьим, но окончательно слезовыбивающим сценарий делает тот факт, что почти месяц футболисты играли, не зная за что. 3 мая Датский футбольный союз отказал клубу в лицензии на следующий сезон Суперлиги из-за финансовых проблем, и только 23 мая лицензия всё же была получена со множеством оговорок. Всё это, как говорил Раст Коул, уже было, история для «Люнгбю» повторилась: 20 лет назад клуб не сумел пробиться в еврокубки, не заключил новый спонсорский контракт и на следующий год объявил себя банкротом, отправившись в четвёртую лигу. Теперь именно победа над «Мидтьюлланном» и выход в Лигу Европы позволил «Люнгбю» выжить. Вдохновляюще.

Слова: «Для команды, которая только вышла в высшую лигу, это абсолютно безумный сезон. В Дании три топ-клуба, и это невероятно, что мы смогли бороться с ними. Мы счастливы и горды». Дэвид Нильсен, главный тренер «Люнгбю».

«Риека», Хорватия

Чего добился: доказал, что в Хорватии есть и другие клубы
Ключевая фигура: Матьяж Кек

Совершенно неожиданно оказалось, что в Хорватии больше одного клуба, а загребское «Динамо» не вечный чемпион. Противостояние «Динамо» с «Хайдуком» из Сплита стало скорее традиционным, чем реальным, и хорватскому футболу необходима была новая сила. Она нашлась в третьем по величине городе страны – «Риека» не просто обошла «Динамо» на дистанции чемпионата, но и выиграла в очном матче в финале Кубка страны. Главная же победа «Риеки» не в золотом дубле, а в том, что футболисты и руководители клуба увидели, что бороться со всемогущим клубом одиозного Здравко Мамича возможно. Тренер Матьяж Кек сделал почти невозможное на Балканах: заставил команду играть в первую очередь разумом, а уже затем – эмоциями; футбол «Риеки» был действительно похож на игру солидных европейских лиг. Очень кстати для «Риеки» пришлось наличие в составе нескольких игроков, чьи карьеры подорвал трансфер в «Динамо» — главный из них, Франко Андрияшевич, весь сезон вёл команду к вендетте над Загребом.

Да, Мамич своей непробиваемой говорливостью и умением подмять медиа под себя всё равно вышел победителем из сезона, в котором «Динамо» впервые за 12 лет осталось без трофеев, но «Риеку» это волновать не должно. Президент клуба Дамир Мишкович делает всё верно – отказывается от огненной полемики с Мамичем и скромно признаёт: в следующем сезоне будет ещё сложнее.

Слова: «Я тоже заслужил чемпионство для «Риеки», ведь именно я помогал им с игроками, логистикой и финансами, когда пять лет назад они чуть не обанкротились. Я могу этим гордиться». Здравко Мамич, президент загребского «Динамо».

«Славия», Чехия

Чего добился: стал чемпионом Чехии
Ключевая фигура: Милан Шкода

Отчасти первый за восемь лет чемпионский титул «Славии» достался благодаря стечению обстоятельств. Это был сезон наиболее проблемной «Спарты» и наименее сильной «Виктории» за последние годы. Однако, с другой стороны, нельзя сказать, что прошедшая сезон всего с одним поражением команда не заслуживала взять золотые медали.

Тренер Ярослав Шилгавы сделал команду атакующей машиной, настроив игру в два нападающих, – в итоге «Славия» стала единственной, кто забивал в среднем больше двух мячей за игру. Окончательно расцвёл поздно раскрывшийся нападающий Милан Шкода, ставший в итоге лучшим бомбардиром сезона, а умение дожать соперника (и со «Спартой», и с «Викторией» «Славия» забивала после 85-й минуты) предопределило победителя. Чемпионская интрига в последнем туре жила полчаса, после чего столичная команда забила «Брно» дважды и принесла наконец титул своим болельщикам.

«Утрехт», Нидерланды

Чего добился: вышел в Лигу Европы
Ключевая фигура: Эрик тен Хаг

Я уже писал большой текст про Эрика тен Хага и его «Утрехт» — с тех пор ничего не изменилось, поэтому почитайте про лучшего тренера из тех, что не работают в топ-лигах, если ещё этого не сделали.

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Эрик тен Хаг открыл Квинси Промеса и Себастьена Аллера, являясь одним из самых интересных голландских тренеров.

В этом сезоне судьба вернула долг «Утрехту». Год назад команда могла попасть в Лигу Европы через Кубок Нидерландов, но в финале всё закончилось трагедией – при счёте 1:1 во втором тайме «Утрехт» забил в свои ворота. В этом сезоне дерзкие парни тен Хага окончательно смотрелись главной силой Эредивизии после традиционной тройки – «Аякса», «Фейеноорда» и ПСВ. Однако даже теперь нафаршированный молодёжью «Утрехт» едва не упустил своё. В финале плей-офф за выход в Лигу Европы клуб из студенческого города проиграл первый матч АЗ — 0:3, практически лишив себя шансов на еврокубки. А о том, что произошло в ответной встрече, будут рассказывать своим внукам счастливчики, добравшиеся до стадиона «Галгенваард».

В основное время матча счёт по ударам в створ составил 32:0 (я не шучу!), «Утрехт» сумел забить три мяча, а на шестой компенсированной минуте в ворота АЗ был назначен пенальти. Уже проданный клубом в Германию бомбардир Себастьян Аллер мог всё закончить ещё в основное время, но пробил отвратительно, и всё дошло до серии пенальти. В ней Аллер уже не промахнулся, «Утрехт» победил, а обезумевшие от счастья фанаты выбежали отмечать успех на газон. В итоге тен Хага хотят видеть во всех голландских топ-клубах, но он продолжает расти с командой, которую сам и придумал.

Слова: «Команда выиграла потому что показала то основное, что нужно иметь, чтобы побеждать. Стремление. Ментальную силу. Убеждённость в том, что всё делается правильно. Нужно уметь переносить боль и преодолевать границы – физически и ментально. Мы сделали это». Эрик тен Хаг, главный тренер «Утрехта».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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