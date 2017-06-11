От Найнгголана до ноунеймов. Трансферные планы «Интера» на лето

Трансферная политика «Интера» последних лет так сумбурна и менялась так часто, что трудно сориентироваться: с чего начать текст? Трудно не только автору – спортивный директор Пьеро Аузилио и генеральный директор клуба Вальтер Сабатини тоже до сих пор не сориентировались и не могут выбрать игроков, которыми надо пожертвовать ради соблюдения финансового фэйр-плей. Ладно, обо всём по порядку. Начнём с того, что есть прямо сейчас.

Текущий состав

Недооценён. Было бы странно рассыпаться в комплиментах составу, который в вялой Серии А занял седьмое место. Но «Интер» уже целый год существует в постоянном стрессе, о причинах которого можно прочитать в отдельной статье. Если коротко: корпоративный хаос и проблемы с распределением ответственности среди руководства. Отсюда странный выбор тренеров и отсутствие единства в команде.

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Символ хаоса – бразильский вингер Габриэл Барбоза с пафосным прозвищем Габигол. Он сыграл в этом сезоне 113 минут, оставаясь на скамейке запасных даже тогда, когда на правый фланг атаки было некого выпускать. Единственная польза, которую пока принёс бразилец, – забавные конспирологические теории среди итальянских журналистов и болельщиков клуба на «Интермилано» (иногда кажется, что последние знают о клубе больше, чем спортивный директор «Интера»).

На фоне постоянного стресса свой привычный/ожидаемый уровень игры показали примерно три с половиной человека. Это вратарь Самир Ханданович, левый край атаки Иван Перишич и страйкер Мауро Икарди. Я сказал три с половиной? Добавим защитника Данило Д’Амброзио. Это не лучший правый фланг в мире и даже в Италии, но один из немногих в команде, кто отыграл стабильно весь сезон.

Разочарования и кандидаты на выход

Отметим, что «разочарования» и «кандидаты на выход» — это не одни и те же футболисты. Чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей и иметь возможность делать трансферы, «Интер» должен увеличить доходы на 30 млн евро до конца июня. Единственный способ это сделать – кого-то срочно продать. Поэтому в клубе готовы расстаться не с ненужными игроками (на Юто Нагатомо спрос почему-то невелик), а с теми, кого хотят купить. С Перишичем, например. А теперь переходим к списку тех, кто сыграл ниже своих возможностей. В нём хватает действительно сильных футболистов.

Антонио «разбуди меня среди ночи, и я сделаю навес» Кандрева накидал 10 голевых навесов. Звучит здорово, но гораздо больше атак он испортил шаблонными навесами в штрафную на закрытого Икарди. Один из самых многообещающих защитников Серии А Джейсон Мурильо после ухода Роберто Манчини потерял стабильность. Он часто теряет позицию и фолит возле штрафной. Вместо него стал играть опорник Гари Медель.

Мощный кулак из центральных полузащитников так и не пригодился. Здесь столько игроков, что можно было выбрать любую схему: есть образцовые «восьмёрки» Марсело Брозович и Жоау Мариу, опорники Гари Медель и Жоффрей Кондогбиа, тонкий распасовщик Эвер Банега, и не надо сбрасывать со счетов Роберто Гальярдини – он молод и нестабилен, но это один из самых прогрессирующих полузащитников в Италии. К сожалению, тренерский хаос помешал выстроить игру от полузащиты. В центре поля у «Интера» каждый сам по себе, и умение Кондогбиа взять мяч в глубине поля и протащить между линиями оказалось важнее, чем умная игра в пас Жоау Мариу.

Брозович потерял место в составе после конфликта с де Буром, а Пиоли перестал ставить его в состав после нескольких игр, где хорват не отрабатывал в обороне. Что касается Банеги, аргентинец так и не нашёл себя, хотя сыграл на трёх позициях по ходу сезона (в опорной зоне а-ля Пирло, в центре полузащиты и под нападающим). У него неплохая статистика – 12 голов и передач, но если убрать 7:1 с «Аталантой», то остаётся всего восемь голов и передач на полторы тысячи минут на поле. Мало для главного креативщика в команде.

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На левом фланге обороны играть оказалось некому: Кристиан Ансальди травматичен, а Юто Нагатомо своей игрой провоцирует шовинистические шутки о камикадзе: он не спешит возвращаться после самоубийственных налётов на чужую штрафную.

Ансальди, Мариу, Банега, Кандрева, Брозович, Кондогбиа, Мурильо – всё это добротные футболисты, которые по разным причинам провели сезон ниже своего уровня. В итоге укомплектованная для борьбы за Лигу чемпионов команда, сменив трёх тренеров за восемь месяцев, предсказуемо провалила сезон, оказалась вне зоны еврокубков и сейчас срочно ищет усиление, хотя главные проблемы не с составом.

Какие позиции нужно усилить

Левый фланг защиты

Дико звучит, но это проблемная позиция с тех доисторических времён, как ушёл Кристиан Киву. Почти пять лет в клубе используют временные решения вроде Юто Нагатомо или Жуана Жезуса – это многое говорит о компетентности руководства. Прошлым летом приобрели сразу двух игроков на левый фланг: Джанер Эркин после первой же тренировки был срочно отправлен куда подальше. Он бесплатно ушёл в «Бешикташ», но при этом успел закрыть «Интеру» один из двух слотов для футболистов не из Евросоюза. Феерия. Кристиан Ансальди получил три травмы за сезон и сыграл меньше половины матчей. Тоже не вариант.

Поэтому интерес к Рикардо Родригесу из «Вольфсбурга» выглядел вполне логично. «Интер» в течение весны наблюдал за игроком и торговался из-за цены (20 млн) и в итоге оказался зрителем перехода Родригеса в «Милан». Грустная история. Но усиливать позицию надо, поэтому клубу придётся рассмотреть другие варианты.

Очевидные: Люка Динь, который скучает в «Барселоне», а также Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед», Бенжамен Менди из «Монако» и Андреа Конти из «Аталанты». Первых троих представлять не нужно, а Конти – один из лучших игроков в сенсации сезона «Аталанте». Молодой защитник, который закрывает всю бровку. Но с его приходом Д’Амброзио придётся вернуться на левый фланг, где защитник не играл уже два года.

Основной вариант, который рассматривает клуб, — Дальберт из «Ниццы». Вы о нём не знаете. Это игрок, у которого в чемпионате Франции в успешном для его команды сезоне статистика оборонительных действий примерно такая же, как у Д’Амброзио в «Интере».

Центр защиты

Медель, Раноккия – это здорово для «Суонси» и «Халла», но не для «Интера». Тем более что чилиец всё-таки опорник – старомодный полузащитник-собака, этот тип в Италии всегда пригодится. Поэтому в пару к Миранде нужен сильный игрок. В итальянской прессе называют Костаса Маноласа и Антонио Рюдигера – якобы это главные кандидаты на усиление позиции. Каждого из них «Рома» оценивает в 40 млн евро. Другие очевидные кандидаты премиум-класса — Стефан де Врей из «Лацио» и потерявшийся в «ПСЖ» Маркиньос. Но учитывая, ошибки «Интера» последних лет, гораздо важнее, чтобы не был куплен кто-то вроде Франческо Ачерби или Давиде Астори. То есть ещё один игрок ротации, который не сделает стартовый состав сильнее.

Неочевидный вариант — Пепе из «Реала». Автор статьи должен признаться: именно этого трансфера он ждёт больше всего. Пепе профессионал и привык к победам, а этого «Интеру» не хватает больше, чем мастерства. Кроме того, Пепе любит выходить навстречу оппоненту, что сочетается с качествами Миранды – классического страхующего защитника.

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Фланги атаки

Перишича могут продать, Барбоза – человек-невидимка, остаются только Кандрева и Эдер (стал вингером не от хорошей жизни). Усиление необходимо. В прессе много пишут об интересе к Анхелю Ди Марии, хотя это выглядит маловероятно. А вот кандидатура Федерико Бернардески больше соответствует возможностям «Интера», но не целям. Ещё один кандидат, Доменико Берарди, провёл средний сезон в «Сассуоло» и не выглядит усилением по сравнению с тем же Антонио Кандревой.

Учитывая приход Лучано Спаллетти, даже странно, что СМИ в Италии пока не пишут о возможном трансфере Мохамеда Салаха. Это явное усиление состава, а «Рома» традиционно готова продавать своих звёзд – лишь бы платили.

Пожалуй, именно эта позиция определит уровень амбиций и возможностей китайского руководства «Интера». Приход Салаха или Ди Марии будет означать качественный рывок, вроде того, что случился у «МЮ» прошлым летом. Приход Бернардески или Бальде Кейта закрепит текущее положение: в команде полно неплохих футболистов, но не хватает костяка.

Лидер

Последний пункт не касается конкретной позиции на поле. Команде, в которой капитан – Мауро Икарди, по определению не хватает лидерских качеств. «Интер» давно расстался со своими сенаторами: Станковичем, Камбьяссо, Самуэлем и так далее, но не приобрёл и не вырастил личностей такого же масштаба взамен. Команда зависит от настроения, может обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. Нехватку характера должен компенсировать либо тренер-победитель, либо кто-то на поле. И после прихода Спаллетти на тренерский мостик альтернативы не осталось – это должен быть кто-то на поле.

Буквально несколько часов назад нефутбольное издание Corriere della Sera написало о том, что Спаллетти назвал целью номер один Раджу Найнгголана. Это был бы лучший трансфер из возможных: лидерство на поле и в раздевалке в одном лице. Если клубу удастся заполучить Найнгголана, трансферное окно можно будет считать удачным независимо от остальных сделок. Если нет – возвращаемся к нашему списку и к Пепе.