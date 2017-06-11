Россия будет свободной. Что хорошо в сборной Черчесова

В целом я всегда весьма скептичен по отношению к сборной России, потому что проблемы, которые существуют у нашей главной команды, не решаются простой сменой тренера.

Проблемы эти системные — как ментальные (неумение играть под давлением, боязнь взять на себя ответственность в важные моменты), так и стилистически-игровые (низкая интенсивность игры, сложности в переходных фазах). Должно пройти много времени, должна обновиться тренерская школа, измениться система лиг и позиционирования внутренних турниров, чтобы эти проблемы хоть немного перестали доставлять боль почище зубной.



Но сейчас я вижу повод для осторожного оптимизма.



Заключается он вот в чём. Возьмём цифры, при этом будем брать только показатели с игры, потому что при всей важности угловых и штрафных в международном футболе перед товарищескими матчами сборные проще относятся к изучению стандартов соперника.

Всё по стандарту. Что на самом деле важно в матчах сборных Штрафные, угловые и ауты окончательно стали важнее имён отдельных игроков в международном футболе — спросите хотя бы у исландцев.

Так вот, за четыре матча в этом году, имея в соперниках довольно сильные сборные — Кот-д'Ивуар, Бельгию, Венгрию и Чили, команда Станислава Черчесова 13 раз била из dangerzone, допустив при этом 12 ударов из dangerzone по своим воротам.

Эффективность против напора. Тактическое превью московского дерби «Локомотив» прагматичен, «Спартак» яростен, а победит тот, чей подход к игре окажется более разумным для дерби.

У сборной 14 попаданий в створ при всего семи у соперников. Но самое классное, что мы не проигрываем в креативе — за четыре матча игроки сборной отдали с игры 60 обостряющих передач, и те же 60 имеют суммарно ивуарийцы, бельгийцы, венгры и чилийцы.



Происходит это, как кажется, вот почему. Очевидно, что передняя линия сборной сильнее, чем её оборона, но очевидно это было и перед чемпионатом Европы во Франции. Там, однако, Леонид Слуцкий попытался замаскировать проблемы упрощением игры и уменьшением свободы атакующих и креативных футболистов — известно, чем это закончилось. Повторяющаяся ошибка последних тренеров нашей сборной заключается в том, что они в итоге сбивались на попытку нейтрализации сильных сторон соперника и не стремились сыграть на своих сильных сторонах, сыграть от себя.

Самое классное, что мы не проигрываем в креативе — за четыре матча игроки сборной отдали с игры 60 обостряющих передач, и те же 60 имеют суммарно ивуарийцы, бельгийцы, венгры и чилийцы.

Черчесов (по крайней мере пока) по этому пути не идёт. Вот немного вырванное из контекста, но от этого не менее показательное сравнение: мучения Фёдора Смолова на фланге в сборной Слуцкого, где его искусственно ограничивали, настраивая всю команду на нейтрализацию, и гол Смолова венграм при Черчесове, который вряд ли мог случиться во Франции. Таких примеров достаточно, ведь пять защитников у сборной только номинально. И справа сдваиваются в атаке Смольников и Самедов, а слева Комбаров смещается к центру и бьёт с неродной ноги вместо линейного продвижения и навеса. Игроки чувствуют себя относительно свободно в атакующей фазе.



Понятно, что здесь есть несколько «но». Во-первых, это были товарищеские матчи, а в начале текста мы уже договорились, что официальные и тем более определяющие игры давят на сборную России. Во-вторых, соперники по товарищеским матчам не рубятся в полную силу, как будет на чемпионате мира, и невозможно пока определить, насколько серьёзным будет ущерб нашим воротам от свободы в атакующих действиях.

Всё это так, но одно можно сказать определённо. Если Станислав Черчесов не станет резко менять курс, эта сборная скорее сыграет 4:4, чем 0:0, и если даже и не выйдет из группы, то вылетит огненно. Стратегически это беспроигрышный выбор — ты или выстрелишь, или вылетишь так, что о твоём вылете будут вспоминать не меньше, чем об иных победах. Вуядин Бошков, автор бесноватой Югославии-2000, признавался, что народ не понял бы его, если бы команда играла, стоя у своих ворот, — в тех обстоятельствах югославам нужны были эндорфины. Нашему народу эндорфины нужны едва ли меньше — следующий домашний чемпионат мира случится нескоро. Именно поэтому свободная, не мешающая сама себе и не упирающаяся в попытки пыхтеть у ворот Игоря Акинфеева сборная России будет рискованным, но оправдывающим себя вариантом.