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Зачем Марко Верратти оставаться в «ПСЖ»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Чем Париж лучше Барселоны. Одна причина для Верратти остаться в «ПСЖ»

Пока все ждут трансфера Марко Верратти в «Барселону», автор «Чемпионата» объясняет, почему хотел бы видеть его в Париже и дальше.
11 июня 2017, воскресенье. 20:00. Футбол

От предложений «Барселоны» не отказываются. К тому же после слов агента об отсутствии амбиций у «ПСЖ» вообще трудно представить, как Марко Верратти останется в Париже. Его будут рады видеть и в Каталонии, и в Турине, и в Мюнхене. И в Лондоне, если на то пошло – такой футболист нужен всем. Так что же он потеряет, если найдёт себе новый клуб?

Начнём со слов агента Донато Ди Кампли об амбициях. Это уловка. «ПСЖ» рано или поздно выиграет Лигу чемпионов. Это как «Челси»: никто не знал, когда именно это произойдёт, но все понимали, что рано или поздно победа в ЛЧ случится. Она случилась, когда на «Челси» никто не ставил, но речь о другом. «ПСЖ» куплен шейхами не ради побед над «Аяччо» и «Сошо» и не ради драк с «Монако» и «Лионом» за внутренние титулы. 700 млн евро потрачены на трансферы за пять лет не для того, чтобы доминировать во Франции – хватило бы вдвое меньшей суммы.

«ПСЖ» — проект государственного уровня, один главных способов (их вообще немного) продвижения позитивного имиджа Катара в Европе, и разумеется, клубу нужен успех на европейской арене. Поэтому деньги будут вливаться без счёта до тех пор, пока кубок чемпионов не приедет в Париж. «ПСЖ» пришёл надолго и хочет побеждать, вряд ли такой клуб можно всерьёз обвинять в отсутствии амбиций, как это сделал Ди Кампли.

Поэтому, хотя «ПСЖ» многого добился за последние годы, главные победы клуба ещё впереди. Это значит, что многие драмы и исторические эпизоды ещё только ждут своих героев. Ждёт финал Лиги чемпионов, ждёт серия пенальти где-нибудь в плей-офф, ждут голы в добавленное время – всё то, что создаёт уникальную историю большого клуба. Здесь пока вакантны позиции, аналогичные позициям Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда в «Челси», просто потому, что пока не было кульминационных моментов, таких как проигранный под московским дождём финал или победный пенальти Дрогба в Мюнхене.

Марко Верратти – идеальный кандидат на роль героя Парижа. Он ещё молод и мог бы играть за клуб ещё лет 10, но уже старожил, который провёл здесь пять лет и видел первые успехи. Это футболист без слабых мест, и его любят болельщики. Верратти – один из главных и самых популярных футболистов ближайших лет, фактически тот же Поль Погба, только без трансфера за вызывающую восторг у школьников сумму. И, кстати, Марко сам до конца не знает, чего хочет. В мае он уверял французских журналистов, что останется.

«ПСЖ» потратил 700 млн евро на трансферы за пять лет не ради победы в чемпионате Франции, а ради успеха в Европе.

Ему не повезло: главное событие сезона, участником которого он стал, – историческое унижение от «Барселоны». В котором можно упрекнуть любого из футболистов «ПСЖ», но не Верратти. Можно понять, почему итальянец на эмоциях захотел уйти. Легко понять агента, который стремится совершить рекордную сделку. Ди Кампли выбрал риторику, которая не оставляет клубу шансов удержать игрока. Поэтому, наверное, итальянец уйдёт. И в «Барселоне», и в «Ювентусе», и в «Баварии», да и в «Челси» Верратти наверняка завоюет много титулов, в том числе и в Европе. Намного больше, чем в «ПСЖ»?

Вот это спорно. Единственное, чего не хватает парижанам сейчас, чтобы на равных конкурировать с ведущими клубами – тренер того же уровня, что и команда. Список невелик, в нём Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Диего Симеоне, Антонио Конте, Хосеп Гвардиола. Круговорот топ-тренеров в топ-клубах происходит быстро, вариантов у руководства «ПСЖ» мало. Можно остаться в команде ещё на год, и всё изменится.

В клубе с великой историей он станет в лучшем случае одним из. А в нынешней «Барселоне» — просто игроком старта, в героях там другие. И только для того клуба, который сейчас переживает самый насыщенный, самый крутой период в своей истории, Верратти имеет возможность стать легендой. Хотя быть легендой подходит не всем.

Читать о том, как Марко Верратти хочет сменить команду, здесь:

Агент Верратти: «ПСЖ» хочет удержать Марко любой ценой, но одних денег мало
Марко Верратти заявил «ПСЖ» о желании покинуть клуб
Источник: «Барселона» предложит «ПСЖ» € 100 млн за Верратти
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Марко Верратти
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