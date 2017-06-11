Пенсионный капитал. 20 трансферных целей «Челси» на лето

АПЛ. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17 Герои, неудачники, тренды. В ролях: Конте, Моуринью, Гвардиола, Венгер, Ибрагимович, Канте, Азар, Кейн и другие.

Вратарь

Пока «Реал» активно воюет за Давида де Хеа, а футболисты «Королевского клуба» активно упрашивают Флорентино Переса не продавать Кейлора Наваса, за позицию первого номера «Челси» переживать нет смысла. С вероятностью 90% Тибо Куртуа останется игроком основы. А вот с его сменщиком не всё так гладко – Асмир Бегович в поисках игровой практики перебрался в «Борнмут», потому за спиной у Куртуа остался лишь ветеран Эдуарду. Наверняка «Челси» подпишет голкипера, готового подменить Куртуа в матчах Кубка и в случае травмы или дисквалификации. Пока что ведутся переговоры с Вилли Кабальеро, контракт которого с «Ман Сити» не был продлён. Кроме того, синие проявляют интерес к голкиперу «Фулхэма» 25-летнему Маркусу Беттинелли, который даже в команде Чемпионшипа не считается игроком основы. В любом случае найти замену такому мастеру, как Бегович, будет сложно.

Защита

Приоритетная линия в трансферных планах Конте. В связи с уходом Джона Терри Антонио нужен новый защитник под основу, способный навязать конкуренцию Луису, Кэхиллу и Аспиликуэте, а также позволяющий безболезненно переходить на схему с четырьмя защитниками. На приобретение нового стоппера «Челси» готов потратить солидную сумму, потому в списке интересов известные всем имена – Леонардо Бонуччи, Джером Боатенг, Эмерик Лапорт из «Атлетика» и Вирджилван Дейк из «Саутгемтона». Альтернативным вариантом является молодой прогрессирующий защитник «Аякса» Дэйвинсон Санчес. И если переход Бонуччи будет организовать архисложно, то с Боатенгом проблем должно возникнуть в разы меньше – у Джерома натянутые отношения с тренером мюнхенцев Карло Анчелотти. «Аякс» и «Атлетик» за адекватную сумму наверняка будут готовы расстаться со своими лидерами – такова политика клубов.

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Помимо Бонуччи есть в «Ювентусе» ещё один футболист, на которого в Лондоне большой спрос. Речь о вингбеке Алексе Сандро, за которого «старая синьора» требует не менее 59 млн евро. И «Челси» готов заплатить эту сумму. В теории Сандро должен будет конкурировать за место в основе с Маркосом Алонсо, которому просто не было альтернативы на левом фланге. Запасными вариантами английская пресса называет Бенджамена Менди из «Монако» и Райана Бертрана из «Саутгемптона», который уже выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» в 2012 году.

Полузащита

Ищет Конте усиление и в центр поля. В данный момент ведутся активные переговоры по трансферу цербера из «Монако» Тьемуа Бакайоко, похоронившего шансы «Ман Сити» на выход в четвертьфинал. Предполагаемая сумма трансфера – 40 млн евро. Вполне вероятно, на этом трансфере «Челси» не собирается останавливаться. В шорт-листе синих на эту позицию также значатся Корентин Толиссо из «Лиона», Леандер Дендонкер из «Андерллехта» и универсал Головин. В слухи о переезде Александра на Туманный Альбион с каждым днём верится всё больше.

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В атакующей тройке также планируются изменения. Многое будет зависеть от того, решится ли Эден Азар на переезд в Мадрид. В этом случае «Челси» готов будет потратить солидную сумму на усиление этой позиции – в списке интересов Марко Ройс, Джесси Лингард, Рияд Марез, рвущийся из «Арсенала» Алексис Санчес и самый популярный объект этого трансферного окна – Килиан Мбаппе. Однако даже при условии, что Эден останется на «Стэмфорд Бридж», новичка в эту линию вполне стоит ожидать.

Нападение

Диего Коста уже заявил во всеуслышание, что в следующем сезоне Антонио Конте на него не рассчитывает. Слухи отправляют Диего в разные концы света, но для «Челси» это уже не имеет особого значения – в любом случае за своего форварда они получат солидную сумму.

Всё это, конечно, хорошо, но Коста – настоящий эксклюзив на трансферном рынке, и полноценную замену ему найти будет сложно. Слухи отправляют в Лондон Антуана Гризманна, но большой вопрос, сможет ли не самый крепкий француз так же скидывать партнёрам мяч и бороться за забросы в центре поля на уровне Диего. Миши Батшуайи пока просто не готов тащить «Челси» в тяжёлых играх. Самым очевидным вариантом видится Ромелу Лукаку, уже доказавший, что он перерос уровень «Эвертона». Однако гарантий того, что и со второго раза у бельгийца получится заиграть на самом высоком уровне, не может дать никто.

Итог

«Челси» — одна из немногих топ-команд Англии, которой не требуется глобальная перекройка состава. Роман Абрамович при надобности не поскупится выложить нужную сумму на приобретения, особенно на фоне прошлогодних успехов. Не стоит забывать, что около 30 молодых футболистов, права на которых принадлежат «Челси», раскиданы по всей Европе. И каждый из них будет доступен для Конте, если он того захочет. Своё полотно Конте уже сшил как надо, остаётся лишь добавить необходимые узоры, чтобы команда так же уверенно чувствовала себя в битве на нескольких фронтах. В том числе и самом важном – Лиге чемпионов.