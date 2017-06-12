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Буффон, «Зенит», Капелло, ФИФА – в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Буффон в пятёрке лучших, Капелло – в Китае. Обзор дня

Новое достижение Джанлуиджи Буффона, новый клуб Фабио Капелло и новый трансферный приоритет «Зенита» — в обзоре новостей дня.
12 июня 2017, понедельник. 00:00. Футбол

Буффон вошёл в топ-5 игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе национальной команды на домашний матч отборочного турнира чемпионата мира – 2018 с командой Лихтенштейна.

Для 39-летнего футболиста эта встреча стала 169-й в составе сборной Италии. Таким образом, он опередит эквадорца Ивана Уртадо (168) и выйдет на пятое место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за национальные команды.

На первом месте списка Ахмед Хассан, на счету которого 184 матча за сборную Египта с 1995 по 2012 год. Буффон выступает за сборную Италии с октября 1997 года.

ФИФА предоставила права на освещение КК-2017 Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ»

ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций — 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».

Данное соглашение обеспечит всестороннее освещение турнира по телевидению, в Интернете, на мобильных платформах и радио.

Все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнёрами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира — 2018»,— сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2018

В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Украины в Тампере одержала победу со счётом 2:1 над командой Финляндии.

Украинцы вышли вперёд в начале второго тайма — на 51-й минуте точным ударом отметился Евгений Коноплянка. Финны сумели отыграться на 72-й минуте — счёт сравнял вышедший на замену Йоэль Похьянпало. Ничейный счёт держался недолго — три минуты спустя победный мяч забил Артём Беседин, также появившийся на поле после перерыва.

Победа позволила подопечным Андрея Шевченко обойти Исландию и подняться на второе место в группе. Исландцев сегодня ожидает домашняя игра с командой Хорватии.

Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 13 очков (5 матчей); 2. Украина — 11 (6); 3. Исландия — 10 (5); 4. Турция — 8 (5); 5. Финляндия — 1 (6); 6. Косово — 1 (5).

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 6-й тур
11 июня 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
1 : 2
Украина
0:1 – Коноплянка – 51, 1:1 – Похьянпало – 72, 1:2 – Беседин – 75

Капелло стал главным тренером «Цзянсу Сунин»

Итальянский специалист Фабио Капелло, последним местом работы которого была сборная России, стал главным тренером «Цзянсу Сунин». Об этом сообщает неофициальный «твиттер» китайского клуба.

В субботу Corriere dello Sport сообщила, что контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит € 10 млн.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.

Первый матч под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» проведёт 18 июня в рамках 13-го тура первенства страны против «Чанчунь Ятай».

Сборная Англии выиграла молодёжный чемпионат мира

Сборная Англии одержала победу над командой Венесуэлы в финальном матче чемпионата мира — 2017 U20. Встреча прошла в Сувоне (Южная Корея) на стадионе «Сувон Ворлд Кап» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёх львов».

Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. На 74-й минуте венесуэльцы могли отыграться, но Адальберто Пеньяранда не реализовал пенальти.

Сборная Англии впервые в своей истории выиграла чемпионат мира U20. Рекордсменом по числу побед в турнире является команда Аргентины, которая шесть раз брала титул.

U20 ЧМ-2017 - финальный раунд. Финал
11 июня 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Венесуэла U20
0 : 1
Англия U20
0:1 – Калверт-Льюин – 35

Черенчиков, отыгравший за «Амкар» 15 сезонов, покинул клуб

«Амкар» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Ивана Черенчикова, защищавшего цвета пермской команды на протяжении 15 сезонов.

32-летний Черенчиков провёл за «Амкар» 242 матча в чемпионатах России. С учётом кубковых и еврокубковых матчей футболист ещё два года тому назад преодолел рубеж в 250 игр за «Амкар». При этом до сегодняшнего дня «Амкар» является единственным клубом в послужном списке Черенчикова.

«Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков, – тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью клубу, игровой и человеческой надёжностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Анжи» объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Солосиным

Голкипер Алексей Солосин перешёл в «Анжи». Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, контракт с 29-летним вратарём рассчитан на два года.

Напомним, что предыдущим клубом Солосина была «Томь», цвета которой страж ворот защищал с 2014 года.

Ранее Солосин выступал также за «Спартак» (Челябинск), «Факел», «Сатурн», «Черноморец», «Сибирь», «Динамо» (Барнаул), «СКА-Энергию», «Урал» и «Химки».

В прошедшем сезоне новичок «Анжи» в 12 матчах российской Премьер-Лиги пропустил 23 мяча и совершил 44 сейва.

Источник: «Барселона» предложит «ПСЖ» € 100 млн за Верратти

«Барселона» намерена в ближайшее время сделать «ПСЖ» официальное предложение о трансфере Марко Верратти. Уже завтра, 12 июня, сине-гранатовые предложат за итальянского полузащитника € 100 млн, утверждает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Сообщается, что руководство «Барселоны» приняло это решение после новости о том, что Верратти заявил о желании покинуть «ПСЖ».

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Контракт Верратти с парижанами рассчитан до 2021 года.

«Зенит» поборется с «Миланом» за нападающего «Порту» Андре Силву

Нападающий португальского «Порту» Андре Силва вошёл в сферу интересов «Зенита». Санкт-петербургский клуб намерен побороться за 21-летнего футболиста с «Миланом», информирует португальский интернет-портал Record.

Действующий контракт Силвы с «Порту» в силе до лета 2021 года. Сообщается, что в его соглашении прописана сумма отступных в размере € 60 млн.

В минувшем сезоне молодой форвард провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 голов (пять — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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