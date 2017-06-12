Буффон в пятёрке лучших, Капелло – в Китае. Обзор дня

Буффон вошёл в топ-5 игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе национальной команды на домашний матч отборочного турнира чемпионата мира – 2018 с командой Лихтенштейна.



Для 39-летнего футболиста эта встреча стала 169-й в составе сборной Италии. Таким образом, он опередит эквадорца Ивана Уртадо (168) и выйдет на пятое место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за национальные команды.



На первом месте списка Ахмед Хассан, на счету которого 184 матча за сборную Египта с 1995 по 2012 год. Буффон выступает за сборную Италии с октября 1997 года.

ФИФА предоставила права на освещение КК-2017 Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ»

ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций — 2017 в России консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».

Данное соглашение обеспечит всестороннее освещение турнира по телевидению, в Интернете, на мобильных платформах и радио.



Все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.



«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнёрами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира — 2018»,— сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.



Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2018

В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Украины в Тампере одержала победу со счётом 2:1 над командой Финляндии.



Украинцы вышли вперёд в начале второго тайма — на 51-й минуте точным ударом отметился Евгений Коноплянка. Финны сумели отыграться на 72-й минуте — счёт сравнял вышедший на замену Йоэль Похьянпало. Ничейный счёт держался недолго — три минуты спустя победный мяч забил Артём Беседин, также появившийся на поле после перерыва.



Победа позволила подопечным Андрея Шевченко обойти Исландию и подняться на второе место в группе. Исландцев сегодня ожидает домашняя игра с командой Хорватии.



Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 13 очков (5 матчей); 2. Украина — 11 (6); 3. Исландия — 10 (5); 4. Турция — 8 (5); 5. Финляндия — 1 (6); 6. Косово — 1 (5).

Капелло стал главным тренером «Цзянсу Сунин»

Итальянский специалист Фабио Капелло, последним местом работы которого была сборная России, стал главным тренером «Цзянсу Сунин». Об этом сообщает неофициальный «твиттер» китайского клуба.



В субботу Corriere dello Sport сообщила, что контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит € 10 млн.



После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.



Первый матч под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» проведёт 18 июня в рамках 13-го тура первенства страны против «Чанчунь Ятай».

Сборная Англии выиграла молодёжный чемпионат мира

Сборная Англии одержала победу над командой Венесуэлы в финальном матче чемпионата мира — 2017 U20. Встреча прошла в Сувоне (Южная Корея) на стадионе «Сувон Ворлд Кап» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёх львов».



Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. На 74-й минуте венесуэльцы могли отыграться, но Адальберто Пеньяранда не реализовал пенальти.



Сборная Англии впервые в своей истории выиграла чемпионат мира U20. Рекордсменом по числу побед в турнире является команда Аргентины, которая шесть раз брала титул.

Черенчиков, отыгравший за «Амкар» 15 сезонов, покинул клуб

«Амкар» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Ивана Черенчикова, защищавшего цвета пермской команды на протяжении 15 сезонов.



32-летний Черенчиков провёл за «Амкар» 242 матча в чемпионатах России. С учётом кубковых и еврокубковых матчей футболист ещё два года тому назад преодолел рубеж в 250 игр за «Амкар». При этом до сегодняшнего дня «Амкар» является единственным клубом в послужном списке Черенчикова.



«Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков, – тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью клубу, игровой и человеческой надёжностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Анжи» объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Солосиным

Голкипер Алексей Солосин перешёл в «Анжи». Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, контракт с 29-летним вратарём рассчитан на два года.



Напомним, что предыдущим клубом Солосина была «Томь», цвета которой страж ворот защищал с 2014 года.



Ранее Солосин выступал также за «Спартак» (Челябинск), «Факел», «Сатурн», «Черноморец», «Сибирь», «Динамо» (Барнаул), «СКА-Энергию», «Урал» и «Химки».



В прошедшем сезоне новичок «Анжи» в 12 матчах российской Премьер-Лиги пропустил 23 мяча и совершил 44 сейва.

Источник: «Барселона» предложит «ПСЖ» € 100 млн за Верратти

«Барселона» намерена в ближайшее время сделать «ПСЖ» официальное предложение о трансфере Марко Верратти. Уже завтра, 12 июня, сине-гранатовые предложат за итальянского полузащитника € 100 млн, утверждает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.



Сообщается, что руководство «Барселоны» приняло это решение после новости о том, что Верратти заявил о желании покинуть «ПСЖ».



В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Контракт Верратти с парижанами рассчитан до 2021 года.

«Зенит» поборется с «Миланом» за нападающего «Порту» Андре Силву

Нападающий португальского «Порту» Андре Силва вошёл в сферу интересов «Зенита». Санкт-петербургский клуб намерен побороться за 21-летнего футболиста с «Миланом», информирует португальский интернет-портал Record.



Действующий контракт Силвы с «Порту» в силе до лета 2021 года. Сообщается, что в его соглашении прописана сумма отступных в размере € 60 млн.



В минувшем сезоне молодой форвард провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 голов (пять — с пенальти) и отдал пять результативных передач.